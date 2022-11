Vil ha samarbeid med Norge

Det vakte oppsikt i Sverige da Romina Pourmokhtari ble landets nye miljøminister. Hun er bare 26 år (blir 27 den 12. november), og er landets yngste minister. I følge Sveriges Radio og flere svenske aviser har Sverige aldri hatt et yngre medlem i regjeringen tidligere.

Ved regjeringsdannelsen 18. oktober ble det også bestemt at miljødepartementet i Sverige skulle flyttes inn i næringsdepartementet. Men dette er ingen nedvurdering av miljøsaken i Sverige, forteller Pourmokhtari til TV 2.

– Nei, tvert i mot. Nå har vi fått et nytt klima- og næringsdepartement, og dette blir et superdepartement som skal sørge for at klimasakene og næringslivet samordnes for å få best mulig effekt. Så dette er en meget god løsning, sier hun til TV 2.

Sveriges Klima og miljøminister Romina Pourmokhtari og Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide går fra hotellet til Riksdagen før Nordisk Ministerråd Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Flyktningbakgrunn

Hun har ledet Liberalernas Ungdomsforbund fra 2019. Foreldrene hennes kom som flyktninger fra Iran før hun ble født.

Ved valget i september ble hun innvalgt i Riksdagen for Liberalerna fra Stockholm. Hun rakk å ta plass i miljøkomitéen før hun ble hentet inn i regjeringen. Nå reiser hun rundt som Sveriges viktigste klimapolitiker, og møter sin norske kollega Espen Barth Eide til kaffe tidlig om morgenen 1. november i Helsingfors. Samarbeidet med Norge er svært viktig for den svenske klimaministeren.

– Nå ser vi fram mot Cop 27 i Egypt der vi kommer til å utnytte mulighetene til å vise hva det nordiske samarbeidet betyr, og hvordan både Norge og Sverige ligger lengst framme i omstillingen, sier Pourmokhtari.

Øke ambisjonene

De to ministrene spaserer fra hotellet til møter i den finske Riksdagen, der Nordisk Råd er samlet. På turen fortsetter de samtalene om hva de sammen kan bidra med for å få et godt resultat på klimatoppmøtet i Egypt.

– Det kreves mye, det er hastverk, vi er ikke der vi burde være. Så mye må skje, sier Pourmokthari, som mener et godt resultat i Sharm El Sheikh er hvis verden klarer å skjerpe målene, hvis man klarer å bli enige om enda høyere ambisjoner. Og hun får støtte fra sin norske kollega. Espen Barth Eide er bekymra. For dagens politikk vil føre til en verden der temperaturen øker med 2,5 grader.

– Det kan vi ikke akseptere, da ødelegger vi framtida for våre barn og barnebarn. Det kan vi ikke leve med. Vi må snu nå, sier den norske klimaministeren. Han håper at politikken som føres vil få folk til å erkjenne at det er mer økonomisk rasjonelt å leve i en fornybar verden.

SAMTALER. De politiske samtalene mellom Norges og Sveriges klimaministre fortsetter gjennom parken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror vi vil bli positivt overrasket snart. At vi vil se en endring der det grønne skiftet både betyr utvikling, flere arbeidsplasser, og nye teknologiske løsninger. Jeg velger å være optimist, sier Eide.

Drahjelp fra Sverige

Det begge de to klimapolitikerne er enige om, er at lover og regler må føre til at det blir økonomisk lønnsomt å investere klimavennlig, der dette blir en naturlig ting å gjøre. Og der næringslivet ser de enorme fordelene som finnes ved å ligge i front, og der de også kan tjene penger.

– Det er en omstilling, en overgang, men det skjer nå og rapporter viser at det er finansielle fordeler å ligge i framkant. Jo raskere man omstiller seg, jo mindre tap blir det, sier Barth Eide.

– Vi får mye drahjelp fra Sverige. Jeg er glad for at Pourmokhtari ser muligheter i omstillingen der våre industriland kan ligge helt i front. I alt dette ligger det økonomiske muligheter. Sverige overtar formannskapet i EU til våren. Dermed blir det ekstra interessant å snakke med Sverige, som skal lede EU gjennom viktige beslutninger, sier Barth Eide entusiastisk. Han tror på at det er mulig å endre verden.

SPASERTUR. De to politikerne velger å gå gjennom parken for å komme seg til den finske Riksdagen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Bio-CCS

Et spesielt samarbeidsområde som de to ministrene har diskutert er Bio-CCS, altså fangst og lagring av bio-resurser som kan erstatte kull og gass i industriproduksjonen.

Metoden går ut på å fange CO2 som slippes ut fra såkalte klimanøytrale prosesser, som for eksempel forbrenning av organisk avfall, pellets eller flis. Dermed kan man lage produkter med negative utslipp.

Hvis utslippene lagres trygt under bakken i all evighet har man redusert CO2-nivået som er i atmosfæren, gjennom å ta CO2 ut av det naturlige kretsløpet. I Norge er man i gang med å bygge ut lagringskapasitet for CO2.

COP27. Både Norge og Sverige håper at FN skjerper verdens klimamål ved klimatoppmøtet COP27 i Egypt i november. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– På Bio-CCS foregår det en spennende utvikling i Sverige. Her kan vi tilby lagringskapasitet i Nordsjøen for svensk CO2, sier Eide.

Norge har nå vedtatt å følge EU og kutte utslipp med 55 prosent innen 2030. Dermed har Norge og Sverige felles mål.

BIO-CCS. Sverige er langt framme på Bio-CCS og Norge planlegger lagring i Nordsjøen. Et perfekt samarbeidsområde for de to landenes miljøministre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– CCS er ikke science fiction, det er ikke noe som ligger i framtiden, så nå handler det om å tørre å gjøre de investeringene som må til for å klare omstillingen. Vi drar nytte av hverandre, viser hverandre gjennom gode eksempler og vi samarbeider der vi har gode forutsetninger for å gjøre det. Det finnes bare fordeler med å lære av hverandre, sier den svenske ministeren, som ikke vil snakke om hvordan det er å være yngste minister.

Ikke dårligere

Til tross for sin unge alder har hun jobbet med politikk i flere år. Samtidig som hun har vært leder av Liberalernas Ungdomsforbund har hun arbeidet som rådgiver i partiet sentralt. Liberalerna, som best kan sammenlignes med norske Venstre, deltar i den svenske regjeringen sammen med Kristdemokraterna og Moderaterna. De nektet å sitte i regjering med Sverigedemokratene. Men de er avhengige av støtte fra Sverigedemokratene i Riksdagen, og har også en samarbeidsavtale med dem. En avtale som har blitt mye kritisert fra opposisjonen i Sverige.

– Vår klimapolitikk ligger nedfelt i regjeringserklæringen, og den har absolutt ikke blitt dårligere etter forhandlingene med Sverigedemokratene, sier Pourmokhtari til TV 2.

SAMTALER. Sveriges Klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari og Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide i Helsingfors 1 november Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2