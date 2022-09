Vil ha pristak på norsk gass for å få strømprisen ned

BRUSSEL (TV 2): EU-kommisjonen foreslo et pristak på russisk gass, men EUs energiministere vil ha pristak på gass fra flere land, også fra Norge. Det betyr at strømprisen kan gå ned, men at Norge får betydelig lavere inntekter.

VANSKELIG: EUS energiministere, med Tsjekkias minister Jozef Sikela i spissen vil ha et pristak på norsk gass. EU-kommisjonen har bare foreslått et pristak på russisk gass. Foto: Santiago Vergara/TV 2.

– Dette var ikke en enkel diskusjon, sa Jozef Sikela, industriminister fra Tsjekkia, som ledet strømpris-krisemøtet i Brussel fredag. Tsjekkia har formannskapet i EU dette halvåret. Det er et av landene som har vært skeptisk til å bare innføre pristak på russisk gass.

UENIG: EU-kommisær for energi, Kadri Simson mener russiske gassinntekter må rammes, men er ikke for å sette et tak på norsk gass. pris Foto: Santiago Vergara/TV 2

Fredag møttes EUs energiministere for å bli enige om veien videre for å få ned strømprisene og sikre nok energi til kommende vinter. Etter møtet oppsummerte den tsjekkiske industriministeren at de var blitt enige om fire punkter.

Samtidig holdt den svenske statsministeren Magdalena Andersson en pressekonferanse i Stockholm, hvor hun lovet at strømprisene skulle halveres. Andersson mente enigheten om de fire punktene i Brussel ville føre til betydelig nedgang i strømprisene. Blant forslagene EU-ministerne er enige om er



å inndra super-profitten fra en del energiselskaper. Dette vil gjelde for energi som er billig å produsere, som vindkraft, solenergi og vannkraft.



pålagt strømsparing når det brukes mest strøm



såkalt «solidaritetsbidrag» fra olje- og gass-selskaper. Mange tolker dette som en ekstra EU-skatt.



Uenige om pristak på norsk gass

EU-kommissær Kadri Simson mente et generelt tak på gass-import, også fra Norge, kunne føre til problemer.

– Hvis målet er å unngå russisk manipulasjon, så bør vi ha et pristak på russisk gass. Et generelt pristak kan skape problemer med gassforsyningen . Vi jobber på andre måter for å få ned gassprisen, sa Kadri på en pressekonferanse i Brussel.

GASSBRÅK: EU trenger mer gass, og gassprisen drar strømprisen opp. Nå kan det bli pristak på norsk gass. Foto: Sylvain THOMAS

Flere land har vært kritiske til å bare å ramme russisk gass-import med pristak, blant dem Ungarn, Østerrike, Tyskland og Italia. EUs energiministere pålegger nå EU-kommisjonen å komme tilbake med et forslag om pristak, også på norsk gass. Norge er i øyeblikket den største gassleverandøren i Europa. Det er ventet at EU-kommisjonen kommer med sine endelige forslag for å få ned strømprisen på tirsdag i neste uke.