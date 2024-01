Vil ha pakkeforløp for offer av vold i nære relasjoner

– Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Også her i Bergen.

Det sier leder for helse og sosialutvalget i bystyret i Bergen, Christian Haugen (FrP).

Det har vært noen bekmørke måneder når det kommer til partnerdrap, som har mobilisert store støttemarkeringer landet over.

Voldsutsatte kvinner krever lovpålagte handlingsplaner for å forhindre partnerdrap.

Nå vil bystyret i Bergen ta grep.

PIONER: Christian Haugen, leder for helse og sosialutvalget, sier de ønsker at Bergen skal være en pioner i arbeidet med å trygge voldsutsatte. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Bergen skal være landets beste kommune på kvinnehelse, men også landets beste på å ta vare på kvinner – og menn – som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner, sier Haugen.

– Må bli enklere

Seks partier med flertall i bystyret vil nå utarbeide en helhetlig oppfølging av mennesker som opplever vold i nære relasjoner.

– Når vi møter ofre for dette, løfter alle en frustrasjon av manglende samordning av hjelpetilbud, sier Haugen.

Han understreker at det i dag finnes mange gode tilbud, både i frivillig og kommunal regi, men at ressursene ikke alltid finner hverandre.

SEKS AV TI: I 2022 var det rundt 3000 anmeldte saker knyttet til familievold. I snitt gjør politiet en risikovurdering i seks av ti saker. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Tilbakemeldingene er at man i møte med ulike instanser – fra politi, fastlege eller kommune – blir tilbudt veldig varierende og litt tilfeldig tilbud, sier Frp-politikeren.

– Vi ønsker nå å tenke helt nytt og se på muligheten til å etablere et pakkeforløp etter kopi fra spesialisthelsetjenesten.

Voldsalarm og politimangel

Politiet mener at elleve kvinner og fire menn i fjor ble drept av partneren sin, det høyeste tallet på over ti år.

I januar ble to kvinner – Rahavy Varatharajan (30) og Tina Milena Solberg (33) – drept.

Begge kvinnene hadde voldsalarm mot tidligere partner – som begge er siktet for drapene.

UTBRENT BIL: Politiet fant den drepte tobarnsmoren Tina Solberg (33) etter en bilbrann i Øygarden utenfor Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Vi ser med bekymring at politiet stadig får mindre ressurser, og får også signaler fra politiet i Bergen at de på grunn av økonomi må kutte i det forebyggende arbeidet, sier Haugen.

– Da er det om mulig enda viktigere at kommunen tar sitt ansvar, og gjør alt vi kan for å gjøre en forferdelig situasjon litt lettere.

Tok til tårene

En av de som har kjent dette på kroppen er Veronica Bratseth.

Hun står bak den frivillige organisasjonen AldriAlene som er en støttegruppe for voldsutsatte kvinner, barn og pårørende.

– Dette er en fantastisk nyhet! sier Bratseth, med gråten i halsen.

Hun mener en koordinerende rolle og pakkeforløp kan være livreddende.

STØTTEMARKERING: I midten av januar ble det arrangert støttemarkering for voldsutsatte kvinner. Veronica Bratseth fremme i midten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Selv hadde jeg over 200 møter med ulike hjelpeapparat bare de første 14 månedene etter bruddet. Om og om igjen måtte jeg fortelle - til politiet, familievernkontoret, arbeidsplassen eller advokater, forteller hun.

– Jeg ble helt utslitt. Hadde jeg fått hjelp til å organisere dette, ville jeg kommet meg tilbake i jobb mye tidligere.

Hjelp til å stå i straffesaker

Bratseth forklarer at når et voldsoffer først har klart å finne energi til å bryte ut og be om hjelp, kan det være overveldende å finne frem i jungelen av gode tilbud og hjelpeinstanser.

– Når man står i et slik traumetrykk, kan den minste oppgave – som å gå til postkassen – være vanskelig, sier Bratseth.

FLERTALL: Ordfører Marit Warncke (H) og varaordfører Thomas Flesland (Sp) stiller seg bak pakkeforløp-forslaget. Nå skal Bergen kommune bli landets første kommune til å utgreie et pakkeforløp. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg tror en lovpålagt koordinering av hjelp også vil hjelpe ofrene til å finne ro til å stå i en straffesak, og slik få flere voldsmenn dømt, sier Bratseth.

– Jeg kan ikke få sagt hvor viktig det har vært at medlemmene våre bruker stemmen sin og deler det vondeste de har opplevd. Det gir håp for at vi kan hjelpe andre.

Må snakke sammen

Kommuner er allerede pliktige til å avverge, avdekke og forebygge vold gjennom primærhelsetjenesten.

Likevel håper nå Frp, Høyre, Sp, INP og Bergenslisten og Pensjonistpartiet at vedtaket i bystyret kan gjøre det enklere for voldsoffer å oppsøke hjelp, å få oversikt.

– Det siste disse menneskene trenger er at hjelpetilbudene ikke snakker godt sammen, sier Haugen.