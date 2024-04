Vil ha henne inn i Støres regjering

– Nå er det Finnmark sin tur. Det er ikke et ublu krav, sier Terje Wikstrøm, som er organisatorisk nestleder i Finnmark Ap.

Han mener det er på høy tid at Finnmark fylke nå blir representert i regjeringen.

– De snakker mye om at Finnmark er et hovedsatsingsområde, og er geopolitisk og næringspolitisk viktig. Da er det naturlig at vi får inn en statsråd fra fylket i regjering, sier Wikstrøm.



Fredag gjorde statsminister Jonas Gahr Støre det klart at Ingvild Kjerkol måtte fratre som helse- og omsorgsminister, da Kjerkol har fått underkjent sin mastergrad av nemnda ved Nord universitet for forsettlig fusk.

– En kvinne fra nord inn

Etter det TV 2 får opplyst kan statsrådsskifte drøye så lenge som til fredag.

Da mener Wikstrøm at Finnmark Ap bør bli representert ved kongens bord.

Han peker på at fylket har to dyktige stortingsrepresentanter, Runar Sjåstad og Marianne Sivertsen Næss.

Men når en kvinne går ut av regjering, er det mest nærliggende at Sivertsen kommer inn, mener Wikstrøm.

– Jeg har stor respekt og tiltro til jobben Jonas skal gjøre for å sette sammen et best mulig lag, men det er ikke unaturlig at Sivertsen kommer inn som næringsminister, sier han.

– Nå har Nord-Norge allerede Cecilie Myrseth fra Troms Ap i regjeringen som fiskeriminister?

– Ja, men nord for Trøndelag er det bare en statsråd, sier Wikstrøm.

– Hyggelig å bli nevnt



Marianne Sivertsen Næss er i dag leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

STØTTER STATSRÅD-KRAV: Marianne Næss Sivertsen støtter krav om at Finnmark bør få inn en statsråd i Støres regjering. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg har et spennende og viktig verv i dag, som leder av Stortingets energi- og miljøkomité. Jeg er dypt konsentrert om å finne gode politiske løsninger på noen av de største utfordringene vi står overfor akkurat nå, sier Næss til TV 2.

Hun kommer fra Hammerfest i Finnmark der hun var ordfører mellom 2019 og 2021, før hun ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet, og Wikstrøm overtok ordførerkjedet i kommunen.



– Det er hyggelig å bli nevnt i denne sammenhengen, og jeg støtter varmt at Finnmark bør få en statsrådspost – det er et nøkkelfylke av mange grunner, ikke minst når det gjelder den nye geopolitiske situasjonen vi står overfor, sier Næss.