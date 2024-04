Vil ha fortgang i arbeidet mot partnerdrap: – Haster

Her er status for noen av de 70 tiltakene partnerdrapsutvalget foreslo, ifølge regjeringen selv:

Justisdepartementet

Justisdepartementet trekker blant annet fram at:

• En permanent partnerdrapskommisjon er under etablering.

• Nye regler som gjør det enklere å ilegge omvendt voldsalarm trer i kraft 8. april.

• Politiet i hele landet skal arbeide etter RISK-modellen, nettopp for å sørge for bedre samordning og forebygging av vold i nære relasjoner.

En ny veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt skal gjøres kjent og brukes av alle deler av tjenesteapparatet.

Og at de i sin opptrappingsplan oppfordrer kommunene til å lage kommunale handlingsplaner.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Utvalget har foreslått å innføre plikt en for helsepersonell til å utrede ved mistanke om vold i nære relasjoner:

HOD svarer at helsetjenesten må ha verktøy for å forebygge og håndtere voldsrisiko og for å identifisere og følge opp voldsutsatte, og at Helsedirektoratet har utgitt nasjonale faglige råd om voldsrisikoutredning ved alvorlig psykisk lidelse.

Utvalget har foreslått å innføre en plikt for helsepersonell til risikovurdering der det foreligger kunnskap om vold i nære relasjoner:

HOD svarer at også samtykkeutvalget har foreslått at en voldsrisikoutredning skal vurderes, dersom pasienten utøver eller har utøvd vold, og at regjeringen skal fremme et lovforslag som følger opp forslaget.



Utvalget har foreslått å styrke behandlingstilbudet for voldsutøvere:

HOD svarer at regjeringen vil jobbe for likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud til personer som har utøvet, eller står i fare for å utøve, vold og seksuelle overgrep, i tråd med sin opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Utvalget har foreslått at det etableres lavterskeltilbud for behandling av psykiske lidelser i alle kommuner:

HOD svarer at det i budsjettet for 2024 er det bevilget 150 millioner kroner slik at flere kommuner kan utvikle gode lavterskeltilbud i tråd med lokale behov.

Utvalget mener at tilbudet må tilgjengeliggjøres for flyktninger og asylsøkere:

HOD svarer at asylsøkere og bosatte flyktninger har samme rett til helsehjelp som den øvrige befolkningen. De legger samtidig til at helse- og omsorgstjenestene må nå ut til en mangfoldig befolkning, og at regjeringen skal utarbeide en ny strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen.

Utvalget foreslår systematisk rekrutering av helsepersonell inn psykisk helsearbeid med minoritetsarbeid:

HOD svarer at andelen studenter med innvandrerbakgrunn innen helsefaglige utdanninger har økt de siste ti årene, men at mangfold er ett av temaene som vil vektlegges i stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene.

Utvalget foreslår etterutdanningskurs av helsepersonell om vold i nære relasjoner, og at det skal vurderes å gjøre et slikt kurs pliktig:



HOD svarer at kompetansehevingstiltak er en del av regjeringens plan mot vold i nære relasjoner, og at det er planen at kompetanseheving om vold og overgrep skal inngå i relevante profesjonsutdanninger og videreutdanningstilbud.

Kunnskapsdepartementet (KD)

Utvalget mener det må innarbeides og sikres implementering av kunnskapskrav om vold i nære relasjoner, risikovurdering, risikohåndtering, kommunikasjon, kultursensitivitet og samhandling i alle relevante rammeplaner.

KD svarer at dette er ivaretatt ved at det i dag er flere rammeplaner som inneholder konkrete læringsutbytteformuleringer innenfor disse temaene.

Utvalget mener Kunnskapsdepartementet bør gjennomføre en kartlegging og vurdering av behovet for tilsvarende kunnskapskrav i utdanninger som ikke styres av rammeplan.

KD svarer at av utdanningene utvalget nevner så er det bare spesialpedagogikk som ikke er rammeplanstyrt, og at departementet forventer at spesialpedagogikk og andre lignende studiefag uten rammeplan selv vurderer behov for kompetanse om vold i nære relasjoner.

Utvalget mener det må stilles kompetansekrav om vold i nære relasjoner, risikovurdering, risikohåndtering, kommunikasjon, kultursensitivitet og samhandling i alle relevante etter- og videreutdanninger.

KD svarer at det er universitetene og høyskolene som i henhold til universitets- og høyskoleloven har faglig ansvar for å vurdere hvilke etter- og videreutdanningstilbud der det er relevant med kompetanse av denne typen.

Utvalget mener NOKUT må føre tilsyn med at kunnskapskrav implementeres i utdanningene.

KD svarer at NOKUT i 2022 gjennomførte en evaluering av innføringen av rammeplaner i helse- og sosialfagene, og at de har tillit til at NOKUT som uavhengig tilsynsorgan iverksetter tilsyn dersom det er indikasjoner på at føringene ikke blir fulgt opp.

Barne- og familiedepartementet (BFD)