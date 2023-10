Vil ha elektrisk flyhelikopter på hotelltak

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp REKLAME: I en reklamefilm ser Widerø for seg hvordan fremtidens luftfart skal være. Foto: Illustrasjon / Widerøe Zero

Hotellkjeden Strawberry investerer stort i historisk el-satsing, i håp om at kundene skal kunne hoppe over flyplassen og lande rett på hotellet.

I fremtiden vil du kunne feste setebeltet, fly rett til hotelltaket, og ta heisen videre ned til rommet ditt.



Og det raskere enn du kanskje skulle tro.



LUFTIGE DRØMMER: Et illustrasjonsbilde av hvordan selskapene ser for seg fremtiden. Foto: Illustrasjon / Widerøe Zero

Initiativtakeren bak, Widerøe Zero, tar nemlig sikte på å få den luftige drømmen sin realisert allerede innen 2027. Og de er godt på vei.

Tidligere i sommer bestemte selskapet seg for å gå til innkjøp av inntil 50 elektriske helikopterfly. Nå gjenstår bare sertifiseringen for å kunne frakte passasjerer ombord.



Dette fristet hotellkjeden Strawberry og shippingselskapet Seabrokers med på satsingen.

– Dette er unike fly som kan ta av som et helikopter, men fly som et fly. Derfor er de ikke avhengige av en rullebane for å kunne lande, forklarer administrerende direktør i Widerøe Zero, Andreas Aks, til TV 2.

VIL HA GRØNNERE LUFTFART: Andreas Aks er administrerende direktør i Widerøe Zero. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Aks gleder seg stort over det nye samarbeidet, og sier Widerøe Zero er avhengige av større aktører som dette for å dra satsingen i land.

På sikt ønsker trioen å omstille den norske luftfarten.

– Vi vil at folk skal reise og oppleve mer – også utenfor hotellene. Da hjelper det på at man kan gjøre det på en miljøvennlig og unik måte, sier sjef for strategisk utvikling i Strawberry, Christian Lundén.

Som TV 2 tidligere har omtalt, er internasjonal luftfart allerede godt i gang med å omstille seg. Amerikanske myndigheter mener de kan få passasjersertifisering for elektriske helikopterfly klar allerede i løpet av 2026.



Aller helst skulle de tre selskapene sett at det var Skandinavia som ble først ut med tilbudet.

HÅPEFULLE: Kjetil Solvik-Olsen (til venstre), Andreas Aks og Christian Lundén møtte TV 2 på rullebanen til Oslo Lufthavn Gardermoen torsdag. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Vil ha elbilsatsing på fly

Seabrokers Group vil jobbe for å sikre selve utbyggingen rundt satsingen. For at flyene skal kunne fungere i praksis, må det blant annet sikres landingsplasser og lademuligheter.

Daglig leder i selskapet, Ketil Solvik-Olsen, erkjenner at de har satt seg et noe hårete mål, og at han ville fnyst av ideen om han fikk den forelagt noen år tilbake.



Mellom 2013 og 2018 satt han selv som samferdselsminister i Solberg-regjeringen.

– Da var jo knapt nok elbilene blitt allemannseie, men tidene har heldigvis endret seg. Dette er en kjempespennende utvikling, sier han.

Seabrokers-sjefen drar flere paralleller mellom elbilene og de nye elflyhelikoptrene. Han mener norske myndigheter må komme på banen med en lignende satsing for luftfarten.

I sin tidligere karriere som politiker oppfattet han Avinor og Luftfartstilsynet som fremoverlente og engasjerte i den teknologiske utviklingen. Han peker på at Avinor tidligere har jobbet aktivt for å legge til rette for fly-lading, og Widerøe stilte seg tidlig i kø for å sikre seg de første elflyene.

– Det eneste vi mangler nå er bare at myndighetssiden kjenner besøkelsestiden sin, avslutter Solvik-Olsen.

– Bare Stordalen selv som har råd til dette

Men hva det vil koste for en billett om bord for oss passasjerer, er enda ikke klart.

Flyanalytiker og NHH-professor Frode Steen sier nyheten er spennende, men peker på helikopterflyenes størrelse som et mulig problem.

– Dagens teknologi tillater ikke større elektriske fly, spesielt ikke denne type nærtransport som er basert på samme teknologi som mindre droner benytter seg av.

KRITISK: Frode Steen underviser i økonomi ved Norges Handelshøyskole. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Han setter spørsmålstegn ved lønnsomheten av driften.

– Dette vil uten tvil bli dyrt - og et tilbud for veldig få. Det vil ta lang tid før prisnivået til å være et slags taxitilbud for hvermannsen.

Tidsaspektet kan også bli en utfordring, ifølge flyanalytikeren.

– Reguleringer i luftfarten tar normalt veldig lang tid. Når man i tillegg skal lage regler for noe som ikke engang er ferdig utviklet, sier det seg selv at det vil ta enda lengre tid, påpeker han.



– Det er vel bare Petter Stordalen selv som vil ha råd til dette, og som tror at driften er gjennomførbar innen 2027, spøker han.

Samtidig erkjenner flyanalytikeren at den teknologiske utviklingen er unngåelig - og at kappløpet mellom EU og USA er reelt.

– Rent teknisk er dette fullt mulig. Aktørene har vist at de har troen på konseptet. Spørsmålet er hvem som skal ta regningen for denne biten av satsingen, sier Steen.

Erstatter ikke dagens tilbud

Widerøe Zero avviser at driftskostnadene vil bli en utfordring.

– Med en vesentlig lavere driftskostnad enn helikopter, ser vi for oss at store norske bedrifter langs kysten vil ha ønske om å fly billigere og mer miljøvennlig enn det de gjør i dag, sier Aks.

De nye helikopterflyene skal heller ikke erstatte dagens regionale rutetilbud.

– Vi ser derfor for oss at dette kan skape en ny mobilitet i langstrakte og kronglete Norge, der reisende kan komme enda tettere på der de skal. sier Aks.

