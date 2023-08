Vil ha delt bosted for barn etter samlivsbrudd

KAMP OM BARNA: Stadig flere foreldre ønsker delt bosted for barna etter samlivsbrudd og skilsmisser. Fersk undersøkelse viser klart flertall for dette. I 2024 skal regjeringen ta stilling til om det skal lovfestes. Illustrasjonsbilde. Foto: Johannessen, Sara

To av tre nordmenn mener delt bosted for barna bør være hovedregel i barneloven når foreldre skiller lag.

Det kommer frem i en landsomfattende undersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra Foreningen 2 Foreldre (F2F).

– Det er positivt at nesten to av tre ønsker at likeverdig foreldreskap skal være utgangspunkt i barneloven, sier Rune Harald Rækken, leder i Foreningen 2 Foreldre.

Rækken mener undersøkelsen reflekterer at stadig flere støtter en omsorgskultur hvor både mødre og fedre tar del i omsorgen og oppveksten til felles barn etter brudd.

– Mange ønsker at barna skal ha regelmessig samvær med begge foreldre og at begge foreldre tar del i de viktigste avgjørelsene som knytter seg til barnehage, skole, bosted og fritidsaktiviteter.



FAKTA: DELT BOSTED «Delt bosted» betyr at foreldre deler på ansvar, rettigheter og plikter i forhold til barna sine og tar større avgjørelser om barna i fellesskap. Samværstiden med hver av foreldrene kan være likedelt, men samværstiden kan også være skjevdelt. «Delt bosted» i barneloven betyr at foreldre som skilles/bryter samlivet har juridisk likeverd som utgangspunkt når de skal ta viktige avgjørelser om omsorgen for felles barn. Det kan være spørsmål knyttet til flytting, skole, barnehage og organiserte fritidsaktiviteter. Blir ikke foreldre enig om hvor barna skal bo, er det opp til retten å bestemme. Når det er delt bosted avgjør foreldrene sammen.

Positiv trend

Synspunktene i undersøkelsen synes å underbygge en trend som viser at stadig flere foreldre velger delt bosted for barna etter samlivsbrudd og skilsmisser.

Nye generasjoner foreldre mener i økende grad at delt bosted er den beste bostedsordningen.

INFLUENCER: Sara Emilie Tandberg følger trenden. Hun og eksen skilte lag for to år siden. Barna bor 50/50 hos hver av foreldrene. Foto: Privat

Ifølge SSB var det i 2020 43 prosent som hadde valgt delt bosted. I 2012 hadde kun 25 prosent av foreldrene valgt det samme.

– Hvorfor denne utviklingen tror du?

– F2F mener at nye generasjoner foreldre i økende grad velger delt bosted fordi det er positivt for barna å ha regelmessig kontakt med både mor og far når begge er alminnelig omsorgskompetente, sier Rækken til TV 2.

Han viser til nyere forskning som viser at det er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns helse.

FORNØYD: – Det er positivt at nesten to av tre ønsker at likeverdig foreldreskap skal være utgangspunkt i barneloven, sier Rune Harald Rækken, leder i Foreningen 2 Foreldre (F2F). Foto: Privat

– Barn som bor nesten bare hos den ene forelderen kommer dårligere ut på helsemål enn barn som bor omtrent like mye hos begge foreldre.

Skilsmisser og brudd mellom foreldre skaper sjeldnere konflikter og problemer mellom foreldre, ifølge Rækken.

Han viser til SSB som har dokumentert at det er et lavere konfliktnivå hos «delt-bostedsforeldre» og at de samarbeider bedre om barneoppdragelsen og barnas fritidsaktiviteter enn foreldre uten delt bosted.

Vurderer lovendring

Neste år skal regjeringen ta stilling til om delt bosted skal foreslås som hovedregel i barneloven.

Regjeringen skal legge frem forslag til ny lov om barn og foreldre for Stortinget.

I Hurdalsplattformen har regjeringen påpekt at den vil «sørge for at likestilt foreldreskap blir understøttet i ny barnelov.»

Regjeringen har videre uttrykt av det vil vurdere å gjøre delt bosted til «barnelovens hovedregel.»

Varierende tillit

Undersøkelsen avdekker at mange ikke vet hvordan dagens lov regulerer rettigheter og forholdet mellom foreldre som skiller lag.

Én av tre som aldri har vært i foreldretvist om felles barn vet ikke noe særlig om rettigheter eller hvordan loven fungerer.

Undersøkelsen viser også at kun to av ti oppgir at de har høy tillit til at domstolene treffer beslutninger som er til barnas beste.

– F2F mener det bør undersøkes nærmere hvorfor 71 prosent har middels tillit eller lav tillit til at domstolene treffer avgjørelser til barnets beste i barnesaker. Tallene står i noe kontrast til den relativt høye, allmenne tilliten nordmenn har til domstolen som institusjon.

Rækken påpeker at domstolene ifølge FNs barnekonvensjon er pålagt å la barnets beste være et hovedhensyn i alle avgjørelser som angår barn.

Politisk flertall

Foreningen har sett på partiprogrammene for denne stortingsperioden.

– Med ulike formuleringer er det fem partier som har programfestet at de ønsker delt bosted og reelt juridisk likeverd som barnelovens utgangspunkt eller hovedregel ved samlivsbrudd. Disse fem partiene er Høyre, Senterpartiet, MDG, Frp og Venstre. Disse representerer et klart flertall i Stortinget, sier F2F-nestleder Even Stormoen.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har ikke tatt endelig stilling enda.

– De vurderer dette grundig nå, men i Hurdalsplattformen fastslår Ap og Sp at de vil sørge for at likestilt foreldreskap blir understøttet i ny barnelov, sier Stormoen.

Nestlederen påpeker at også SV ønsker likeverdig foreldreskap.

– Det kan ligge an til et bredt vedtak i Stortinget for delt bosted som utgangspunktet i ny barnelov.