Vil ha deg til å skrive «tako»: – Noen er veldig begeistret

Tako, kava og kampus.

Hvis Språkrådet får det som de vil, blir disse skrivemåtene likestilt med taco, cava og campus.

Målet er å fornorske skrivemåten slik man allerede har gjort med talemåten. Nordmenn flest uttaler neppe «taco» likt som meksikanere, og det vil Språkrådet at skal komme til syne i skrivemåten også.

– Vi uttaler det allerede på en norsk måte, og bør kunne skrive det på en norsk måte, sier avdelingsdirektør Daniel Ims i Språkrådet til TV 2.

FORNORSKING: Daniel Ims og Språkrådet vil etablere norske skrivemåter for ord med K-lyd. Foto: Moment Studio / Språkrådet

Forberedt på motstand

Forslaget er en del av flere forslag til endringer i rettskrivningen som Språkrådet har sendt på høring.

Ims sier de er forberedt på at det blir delte meninger.

– Noen er veldig begeistret for å fornorske skrivemåten, mens andre er det motsatte, sier han.

Samtidig mener Ims at de færreste ønsker å gå tilbake til et utenlandsk ord når en norsk skrivemåte først er etablert. For eksempel er det få som foretrekker «chaffeur» fremfor «sjåfør».

Om forslaget vedtas, mener Ims at enkelte vil foretrekke å skrive ordene med K.

– Og så blir det nok litt vanskelig å følge med på bruken, for noen av ordene er typiske «handlelapp-ord» som ikke brukes så mye offisielt.

Vil at folk skal bruke K

Språkrådet vil etter hvert gå gjennom innspill til høringen, før direktøren og styret vil gjøre et vedtak. De to skrivemåtene kan bli vedtatt likestilt på møtet som holdes i juni.

– Ønsker Språkrådet helst at man skal bruke K?

– Ja, Språkrådet ønsker å fremme den fornorskede skrivemåten der det er grunnlag for det. Det passer best med rettskrivningen ellers, sier Ims.

Han mener imidlertid ikke at det er grunnlag for å fjerne C-ordene fra rettskrivningen.

– Det er ikke grunnlag for å vedta at man må skrive med K. Bruken i dag er klart i favør av C for disse ordene.

CAMPUS: Språkrådet vil gjerne at universiteter og andre skal skrive «kampus». Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

– Sitter veldig dypt

Taco-giganten Santa Maria har liten tro på at folk kommer til å skrive taco med K.

– I Europa er vi det mest taco-konsumerende landet, så jeg tror det sitter veldig dypt i folk, sier daglig leder Stian Hvaal Møller i Santa Maria Norge til TV 2.

Han trekker frem da Språkrådet for noen år siden foreslo å etablere skrivemåten «pøbb» i stedet for «pub», før forslaget ble forkastet.

– Vi kommer uansett til å forholde oss til taco med C fremover. Vi har ikke egen norsk emballasje, og de navnene vi bruker på produktene skal treffe alle markeder vi er i, sier Møller.

Som privat bedrift er ikke Santa Maria pålagt å følge språkloven, men avdelingsdirektør Ims i Språkrådet oppfordrer til at de «gjerne må bruke K».