Vil ha abortendring: – Det er helt jævlig

– Jeg var helt knust. Jeg bare gråt og gråt.



Maya Vik husker fortsatt godt hvordan det var å komme ut fra jordmorklinikken i det travle Majorstukrysset i Oslo sentrum, etter å ha fått sitt livs verste beskjed.

Ultralydbilder hadde avdekket at barnet i magen ikke var friskt. Han som skulle bli datteren Lottes lillebror, hadde alvorlig avvik på hjerne, rygg og den ene foten.



Vik visste ikke det da, men det skulle senere vise seg at fosteret hadde det sjeldne Arnold-Chiari syndrom type 2.

TOK ET VONDT VALG: Maya Vik forteller hvordan hun og samboeren tok det krevende valget om å avslutte svangerskapet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Samboeren min og jeg fikk vite at det best tenkelige scenarioet var et liv i institusjon.



Det verst tenkelige scenarioet var at barnet hadde det vondt i magen, og ikke kom til å overleve. Maya Vik

Allerede på vei hjem fra sykehuset bestemte de seg for å avslutte svangerskapet, både fordi det var så alvorlige funn, og med tanke på datteren på tre, som de allerede hadde ansvaret for.

Historisk lovendring



Vik var kommet til graviduke 16 da funnet ble gjort. Dermed ble hun en av de over 500 norske kvinnene som årlig tar en senabort. Aborter som gjennomføres etter uke 12, må etter dagens abortlov godkjennes av nemnd.

MÅ GJENNOM NEMND: Maya Vik var gravid i uke 16 da hun oppdaget at fosteret var alvorlig sykt. Beslutningen om å ta senabort måtte derfor gjennom nemnd. Foto: Erik Edland / TV 2

Det kan det bli en endring på.

14. desember blir abortutvalgets utredning lagt frem. Utvalget har fått mandat fra regjeringen til å gjennomgå hele abortloven. Det inkluderer grensen for selvbestemt abort, om Norge skal ha abortnemnder – og om de fortsatt skal fungere som i dag.

Fakta om abortutvalget Abortutvalget er bedt om å gjennomgå dagens abortlov og vurdere alternativer til dagens abortnemnder. Utvalget skal foreslå et alternativ der dagens grense på 12 uker består, og ett der grensen for selvbestemmelse utvides. Det er i tillegg bedt om å gå gjennom reglene for fosterantallsreduksjon. Det er bedt om å vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Utvalget er også bedt om å vurdere organiseringen av dagens tilbud. Kilde: Abortutvalget.no

Kunnskap som utvalget har hentet inn, viser at kvinnenes opplevelse er preget av et skjevt maktforhold mellom nemnda og kvinnen.

Mange opplever nemndas rolle som uklar, og at det er lite rom for informasjon og spørsmål fordi nemndas rolle er å si enten ja eller nei til søknaden.

– Som en eksamen



Signe Veierud Busch har skrevet bok om både sin egen og andre kvinners møte med systemet når de går gjennom en senabort. Vik er én av kvinnene som bidrar til boken «Senabort – den usynlige sorgen».

– Jeg tror ikke så mange opplever selve møtet med nemnd som traumatisk, men mange opplever det som krenkende at deres vurderingsevne og valget de har tatt, skal overprøves av andre voksne, sier Busch til TV 2.



Hun forteller at mange kvinner møter i nemnd fordi de tror de har plikt til det.

– De er også veldig redde for å få avslag. De er opptatt av å møte opp og si de riktige tingene, som en eksamen.



KRENKENDE: Jurist og forfatter Signe Veierud Busch forteller at de fleste opplever møte med nemnden som krevende. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Blant kvinnene hun har snakket med i arbeidet med boken, beskriver noen møtet med abortnemnda som positivt.

– Men det synes klart å være et mindretall. Det kan ikke være et bærende argument for å beholde nemndene, når de fleste opplever nemndmøtet som så vanskelig, og nemndene strengt tatt uansett innvilger 97,5 prosent av alle begjæringer om senabort, sier Busch, som er jurist.



Fakta om grensen for selvbestemt abort I Norge må alle som ønsker abort etter svangerskapsuke 12 få denne godkjent av en nemnd, som består av to leger. Det ble utført 590 nemndbehandlede aborter i 2022. Det er 18 prosent flere enn i 2021. Av disse ble 99,3 prosent innvilget i primærnemnd og 0,7 prosent ble innvilget etter behandling i den sentrale klagenemnda. De fleste av de nemndbehandlede abortene ble gjennomført før 18. svangerskapsuke. Kilde: FHI

– Redd for å si feil

Selv om nemnda bestemmer om kvinnen får abort eller ikke, så er hun ikke pliktig til å møte opp for å legge fram saken sin.

Maya Vik sier hun fikk beskjed på Rikshospitalet om at hun ikke måtte møte fysisk, og at hennes tilfelle var så klart at hun ville få medhold.

– Jeg har reflektert mye over i ettertid at jeg er glad jeg slapp, sier Vik.

Hun undrer seg over hensikten med nemndene.

– Jeg ser at de aller fleste får medhold i nemnda. Så skal kvinnen likevel sitte med en følelse om at dette ikke er ditt valg, og være redd for å si noe feil. Det trenger vi ikke, sier Vik.

HÅPER PÅ ENDRING: Maya Vik lurer på hva hensikten med nemndene er. Foto: Erik Edland / TV 2

Møter mennesker i krise

Ragnhild Strand mener nemnda trengs. Hun sitter selv i abortnemnd og har gjort det i nesten 30 år på Oslo universitetssykehus.

Hun var selv engasjert i kvinnesaken på 70-tallet og ville bidra i nemnd for at kvinnen skulle møte et vennlig ansikt i en vanskelig situasjon. Det er en rolle hun fremdeles trives i.

– Jeg har alltid synes det er spennende å møte mennesker i krise. Da møter man folk som de er, uten maske. Det er også en situasjon der du kan gjøre en forskjell som hjelper, sier Strand.



Hun har i sine år som nemndlege aldri opplevd at en kvinne ikke møter for å fremme sin sak. Hun skjønner at mange kvinner opplever møte i nemden som tøft.

– Jeg forstår at mange kvinner opplever det som vanskelig å brette ut livet sitt for to mennesker de ikke kjenner, og ikke bestemme dette selv. I praksis vil de få aborten innvilget, så i mange situasjoner er det unødvendig, sier nemndlegen.

MØTER RAGNHILD: På Ullevål sykehus er det dette rommet kvinnen møter fastlege Ragnhild Strand og en gynekolog som sammen utgjør abortnemnden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun har samtidig sett at kvinner opplever det som godt å få støtte i valget sitt, og noen få ganger i året møter hun kvinner som er presset av mannen eller familien til å ta abort.

Derfor mener hun det er viktig at nemndene ikke fjernes helt, men hun tenker at grensen for selvbestemt abort kan skyves noe.

– Min personlig mening er at uke 18 er høy, men uke 16 gir en god buffer opp mot levedyktighet, sier Strand og utdyper:



– Noen ganger bruker kvinnen litt tid på avgjørelsen sin, og vi opplever at hun er så i tvil at vi setter avgjørelsen på vent og kommer tilbake. Hvis vi da allerede har kommet til uke 18, så har vi lite å spille på der.



LANG ERFARING: Ragnhild Strand har vært medlem av abortnemnd i nær 30 år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kvalm og knust

Maya Vik mener det manglet både på kunnskap og gode retningslinjer som hadde gitt henne den informasjonen, omsorgen og oppfølgingen hun trengte da hun tok senabort.

Etter aborten ble innvilget av nemnda, var neste steg å ta en pille for å avslutte svangerskapet.



– Det var noe av det verste med hele aborten, det å prøve å presse ned den tabletten. Jeg tror ikke hun som delte den ut til meg visste hvor uønsket situasjonen var.

Vik er musiker og er kjent for å ha spilt bass i bandene Montée, Furia og Savoy.

Dagen etter at hun hadde svelget pillen, hadde hun en spillejobb. Det publikum i salen ikke ser, er at kvinnen med bassen på scenen står i en livskrise.

Jeg husker at alt i kroppen strittet imot. Jeg var kvalm og helt knust. Jeg sto og gråt under låtene, Maya Vik

SPILTE GJENNOM SORGEN: Maya Vik holdt konsert dagen etter hun tok den første abortpillen. Foto: Erik Edland / TV 2

Bekken i do

Neste dag skulle hun til sykehuset for å få en ny pille som skulle sette i gang fødselen.

Fødselen varte i fem-seks timer. Hun fikk morfin for å dempe smertene, men ble kvalm og kastet opp.

Ifølge Vik kom det knapt noen innom rommet for å se hvordan hun hadde det. Da hun var klar for å presse ble det plassert et bekken på do. Der skulle fosteret ut.

– UVERDIG: Maya Vik var lite forberedt på hva senabort-prosessen innebar. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg visste ikke at det var sånn det foregikk. Det er helt jævlig. Det føltes utrolig uverdig, sier Vik.

Nå som hele abortloven kommer opp til debatt, håper Vik at kvinnen kan sikres mer selvbestemmelse, mer informasjon og bedre oppfølging både etter og under en senabort.

– Etter fødselen tror kroppen at den har blitt mor, og puppene ble fulle av melk og hormoner. Ingen hadde fortalt meg om det.

Oppfølgingssamtalen fikk hun først nær et halvt år etter, og den mener hun kunne vært kortere tid etter senaborten.

ETTERLYSER ENDRING: Maya Vik håper kvinner som tar senabort sikres mer informasjon og bedre oppfølging. Foto: Erik Edland / TV 2

Vil fjerne nemndene

Signe Busch mener det må komme en lovfestet rett til oppfølging.

– Alle andre nordiske land har det. Kvinnene som opplever senabort blir ofte særlig sårbare gravide i sitt neste svangerskap, som krever ekstra oppfølging. Ved å ha fokus på bearbeiding, kan kostnaden både for kvinnen men også samfunnsøkonomisk bli lavere i etterfølgende svangerskap.

Hun mener også at kvinnens selvbestemmelse bør gå helt opp til den øverste abortgrensen, og at Norge bør slutte med obligatorisk nemnd. De som ønsker det kan heller få tilbud om et rådsmøte med fagfolk, mener hun.

– I tilfeller hvor fosteret får påvist en alvorlig diagnose, opplever ofte kvinnene at en fostermedisiner eller genetiker gir den beste informasjonen, og dermed gir et godt grunnlag for avgjørelsen hennes. Slikt får man uansett ikke i nemnda, med dagens ordning.

Ahus: – Høres kanskje rart ut

Overlege Lina Marstrand Warholm ved kvinneklinikken på Ahus synes det er leit at en av deres pasienter har hatt en dårlig opplevelse, men sier at det er vanlig prosedyre at man får et bekken i do som fosteret kommer i.

– Det høres kanskje rart ut for en som ikke jobber i helsevesenet, men det stemmer at vi bruker pappbekken. I pussbekkenet, som vi kaller det, legger vi fosteret svøpt i en helsekladd, sier Warholm til TV 2.



Hun sier sykehuset bruker en sjekkliste for å sørge for at kvinnen som skal ta abort får informasjonen hun skal ha, og at sykepleier eller jordmor skal gjenta prosedyren for pasienten.

Ifølge Warholm skal det også være en sykepleier inne så mye som mulig under senaborten, men at vedkommende også vil kunne ha andre arbeidsoppgaver.

– Vi planlegger antall innleggelser for abort per dag slik at vi ikke har for mange på en dag og kan ivareta hver pasient best mulig.