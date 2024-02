Vil gjøre singellivet billigere: – Treffes eksepsjonelt hardt

SINGEL: Fpu-leder Simen Velle mener det har blitt for dyrt å være singel. Nå vil han tale de singles sak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

FpU-leder Simen Velle (23) mener det har blitt for dyrt å være singel. Nå vil han skrote ekteskapsloven, bygge flere singel-leiligheter og sikre romsligere økonomi for aleneboende.

– Denne dyrtiden treffer alle, men den treffer de som bor alene aller hardest. Man ser at veldig mange av de utgiftene som det er én av per husholdning, naturligvis blir dyrere for de som bor alene.

Det sier Simen Velle, som leder Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Han er lei av at single mennesker sjelden blir prioritert i politikken. Dette til tross for at single nå rammes ekstra hardt av dyrtiden.

– Norske politikere har vært altfor dårlige til å løfte dette perspektivet, mener han.

Nå ønsker Velle å tale de singles sak. For politikere har et ansvar for å snakke om alle nordmenn, og det inkluderer selvsagt de single, ifølge FpU-lederen.

– Hva er din egen sivilstatus?

– Jeg er singel, ja, sier han og ler.

MIDDAG FOR ÉN: Simen Velle forteller at det blir nakkekoteletter til middag, fordi det er det «billigste kjøttet» i norske butikker. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Naturlig nok lavere inntekter

I Norge bor over én million av oss alene. Det tilsvarer hver femte nordmann og 40 prosent av alle husholdninger, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Aleneboende har naturlig nok lavere inntekter enn husholdninger med to eller flere voksne, skriver seniorrådgiver Tor Morten Normann i SSB i en epost til TV 2.

UTSATT: Seniorrådgiver Tor Morten Normann i SSB forteller at særlig unge aleneboende er utsatt økonomisk. Foto: Heiko Junge / NTB

Unge aleneboende var blant gruppene med best inntektsutvikling mellom 2017 og 2022. Likevel er gruppen utsatt.

– Aleneboende, og spesielt de yngste, er mer utsatte for å tilhøre lavinntektsgruppen enn gjennomsnittet for alle husholdninger, utdyper Normann.



Og blant unge aleneboende oppgir nesten 4 av 10 at de ikke klarer en uforutsett utgift på 19.000 kroner, ifølge SSB.

Vil gi de single muskler

Velle mener politikerne må ta grep.

– Singelpolitikk bør i utgangspunktet sikre at single har de samme mulighetene, de samme musklene og den samme kjøpekraften som det flerpersonshusholdninger har, sier han.



Han foreslår tre konkrete tiltak for å styrke singles privatøkonomi: Øke frikortgrensen, innføre makspris på strøm og halvere matmomsen.

– Dette vil jo treffe alle?

– Det vil gagne alle, men de som vil tjene mest på å få bedre økonomi er de som har dårligst økonomi fra før, og det er dessverre veldig ofte de som bor alene, sier han.

«MIN NEMESIS»: Velle trekker frem smørpakka som et eksempel på ting «alle» må ha, men som man kanskje ikke alltid rekker å spise opp før utløpsdato som singel. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Mener ekteskapsloven er utdatert

Men ungdomspolitikeren mener det også er behov for politikk som treffer single direkte.

Ifølge Velle er det urettferdig at aleneboende skal betale like mye for vann og avløp som en familie på fem. I stedet bør avgiftene gjenspeile den tjenesten man faktisk kjøper, mener han.

Samtidig vil han bygge flere mindre leiligheter, som single har råd til å kjøpe – og gjøre det mindre lukrativt å gifte seg.

– Vi har en ekteskapslov i Norge i dag som gir økonomiske insentiver til gifte mennesker. Den loven synes jeg bare er tull, sier Velle.

– Jeg mener vi skal behandle folk for det de er og ikke ut ifra hva slags kjærlighetskonstellasjon de er en del av, fortsetter han.

– Tror alle ønsker å finne noen

Samtidig stuper fødselstallene i Norge. I 2022 ble fruktbarhetstallene målt til 1,41 barn per kvinne. Det er det laveste noensinne.

– Vil vi egentlig at folk skal være single? Vi trenger jo flere barn?

– Jeg synes det er kjempekjipt at fødselsraten er så lav som den er. Men det å ligge med hverandre og det å få barn er noe mennesker må få lov til å bestemme selv, mener Velle.

Han er ikke redd for å gjøre det for attraktivt å velge singellivet.

– Jeg tror ikke det er for attraktivt. Jeg tror alle ønsker å finne noen å dele livet sitt med. Også er det sikkert noen i befolkningen som ikke ønsker det, og det må faktisk være greit.

Ingen singeltiltak

Statssekretær Ellen Bakken (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier det utvilsomt er mange som opplever krevende tider, med høye priser og renter, nå.

– Dette tar denne regjeringen på alvor og jobber med hver eneste dag, sier hun.

Men regjeringen har ingen planer om å innføre konkrete tiltak for single, og Bakken avviser at single som gruppe har blitt en blindsone.

UNIVERSELLE ORDNINGER: Statsekretær Ellen Bakken (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener det er best at regjeringen prioriterer universelle ordninger. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi har prioritert universelle velferdsordninger, som for eksempel strømstøtteordningen, som både treffer de som bor alene og de som bor sammen, sier hun til TV 2.



I tillegg peker hun på at mer rettferdig skattepolitikk, økt pendlerfradrag og en økning i studiestøtten er tiltak som også kommer single til gode.

Men regjeringens viktigste oppgave nå er å sikre trygg økonomisk styring og lav arbeidsledighet, ifølge statssekretæren.

– Men ser du at det kunne vært ordninger som traff single mer spesifikt?

– Vi prioriterer de universelle velferdsordningene som sikrer alle trygghet i hverdagen, sier Bakken.

– Drømmedama

Velle mener på sin side at regjeringen ikke gjør nok for de singles økonomi.

Som singel selv kjenner han på at regningene er dyre å håndtere på egen hånd.

Som følge av trang økonomi, valgte han å flytte hjem til moren sin igjen for å spare litt penger.

TIKTOK: Simen Velle var den som klarte å skape mest engasjement på TikTok i valgkampen blant ungdomspartiene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Til TV 2 røper ungdomspolitikeren at han har fått litt ekstra oppmerksomhet i sosiale medier etter at han ble FpU-leder.

– Nå opplever jeg å få dikt og kontaktannonser og alt mulig rart, og det er jo veldig artig. Det er enten veldig hyggelig eller veldig frekt, forteller han og innrømmer at han har sansen for begge deler.

Selv er hans beste sjekketriks å være åpen, ærlig og imøtekommende.

– Leter du etter kjæreste nå?

– Man leter jo alltid etter kjærligheten, men akkurat nå så jobber jeg veldig mye. Så jeg er ikke på noen aktiv søken. Men jeg pleier alltid å si at hvis drømmedama går forbi, så skal jeg stoppe, jeg.

– Det vil hjelpe litt på økonomien og?

– Det skal ikke være økonomiske insentiver som gjør at man inngår ekteskap, det er det kjærlighet som skal gjøre, understreker han.