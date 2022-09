Vil gjøre fredagspils «ulovlig»

Alkovettorganisasjon er klar for å kvitte seg med begrepet, en gang for alle.

Lønningspils eller fredagspils er et fast inventar hos mange bedrifter landet rundt.

De fleste forbinder det med et sosialt lag hvor man kan prate om andre ting enn jobb. Men for noen har det også negative assosiasjoner.

Nytt navn

Dette vil alkovettorganisasjonen Av og til gjøre noe med. De mener derfor det er på tide at begrepet lønningspils eller fredagspils blir byttet ut.

– Ideen kommer fordi vi ble kontaktet av en bedrift som ønsket innspill på alternative navn. Det å ha alkohol i navnet kan oppleves som ekskluderende, og det satte i gang en brainstorming hos oss på hva vi kan kalle dette sosiale treffet i forbindelse med jobb, sier generalsekretær Ragnhild Kaski til TV 2.

EKSKLUDERENDE: Generalsekretær i Av og til Ragnhild Kaski mener begrepet lønningspils gjør at den sosiale sammenkomsten blir ekskluderende. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Av og til foreslår å erstatte «pils» med «hils».

De mener at ved å bruke ordet pils i begrepet, så skaper det visse forventninger.

– Det kan være positivt for noen og negativt for andre.

Ved å endre navnet vil flere ønsker seg velkommen, mener Kaski.

– Det er pils det og

Men forslaget møter også motstand. En av dem er artist Petter Bjørklund Kristiansen, tidligere kjent som «Katastrofe», nå vokalist i «Halva Priset».

– Jeg er en enkel bygdegutt, så for meg er dette å gjøre mye ståhei ut av en liten sak. Lønningspils er en gammel og hyggelig tradisjon, og det selges jo alkoholfri pils også. Man må ikke drikke pils med alkohol, sier han til TV 2.

Kristiansen er ikke enig i at ved å ha pils i navnet, så blir det automatisk ekskluderende.

– Hvis man skal ta det så ekstremt bokstavelig, er det mange ting man kan begynne å ta opp. Kjøp deg en Carlsberg uten alkohol, det er pils det og, slår han fast.

Drikkepress

Kaski i Av og til mener det viktigste er å ha sosiale sammenkomster hvor alkohol ikke nødvendigvis er i sentrum av alt.

– Dessverre er det sånn at veldig mange opplever drikkepress, også i jobbsammenheng. De som drar ut på lønningspils i kveld vil oppleve at det er mange av de samme kollegaene som kommer, også er det mange av de samme som ikke deltar. Da må man gå en runde på om det er inkluderende nok.

Johanne Ousdal er journalist i Fædrelandsvennen, og er åpen om at hun ikke drikker alkohol.

Hun opplever ikke å ha følt seg ekskludert på lønningspils, selv om hun avstår fra å drikke.

– For min del inkluderer det begrepet alt annet også. Men jeg ser ikke noe i veien for å endre begrepet, sier Ousdal til TV 2.

– Skjønner ikke nysgjerrigheten

Ousdal opplever ofte å få mange spørsmål om hvorfor hun ikke drikker.

DRIKKER IKKE: Journalisten Johanne får ofte spørsmål om hvorfor hun ikke drikker. Foto: Privat

– Det virker som at folk har et behov for å vite hvorfor. Det finnes så utrolig mange grunner til det, så jeg skjønner ikke nysgjerrigheten. Det er jo nesten sånn at man blir konfrontert på byen, sier hun.

Det er en historie Av og til er godt kjent med.

– Vi hører hele tiden at folk blir stilt til veggs på hvorfor de ikke drikker. Når man opplever det i jobbsammenheng og av kollegaer, så kan det være ekstra ubehagelig, sier Kaski.

– Det begynner å bli strengt

Petter Bjørklund Kristiansen sier han forstår at man har lyst å gjøre tiltak for å være mer inkluderende. Han mener derimot ikke å endre navnet på fredagspilsen er den rette veien å gå.

– Det er å gjøre et stort nummer ut av noe som er hyggelig å gjøre, sier han.

Den folkekjære artisten mener dette forslaget føyer seg inn i rekken av ting det ikke lenger skal være greit å gjøre.

– Det begynner å bli vel strengt, hvis dette her også skulle gå gjennom. Jeg skjønner at det ikke blir ulovlig å kalle det fredagspils, men hvis det nå blir feil å kalle det det om to uker, så syntes jeg det er rart, sier han.