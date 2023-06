Vil gjøre elsykkelen billigere

– Vi har prøvd forskjellige virkemidler for å få ned klimagassutslippene i Oslo. Vi har prøvd pisk, fjernet parkeringsplasser og økt bompenger og gjort det dyrere å forurense, men likevel ser vi at sykkelandelen holder seg ganske stabilt på et altfor lavt nivå, sier Marit Vea, Venstres andrekandidat for Oslo bystyre.

Venstre tror det er behov for å bruke flere positive hjelpemidler i miljøkampen.

Nå vil de fjerne momsen på elsykkelen.

SYKKELELSKER: Venstres Marit Vea er en selverklært sykkelentusiast. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Elbil-målet

Da den forrige regjeringen fjernet momsen på elbiler og i tillegg ga flere andre fordeler ved å ha elbil, gikk elbilsalget til værs i landet.

Nå ønsker Venstre det samme med elsykkelen.

– Egentlig er det litt rart at det fortsatt er moms på elsykkel. Elsykkel er mer miljøvennlig, den er mindre plasskrevende og er bedre for byen og bygda enn det elbilen er, sier partileder Guri Melby.



MOMSKUTT; Å kutte momsen for elsyklene vil gjøre den billigere. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– En av de store suksesshistoriene i Norge innenfor klimapolitikken er elbilen. Da så vi at å kutte i prisene har gjort at folk har tatt grønnere valg.



Momsen på elsykkelen er på 25 prosent. En elsykkel som i dag koster 30.000, vil med et momskutt koste 24.000.

– Det er fortsatt snakk om mye penger. Vil elsykkelen være forbeholdt for de med mest penger?

KJØRETØY: Marit Vea har både kurv og barnesete på elsykkelen sin. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg tror ikke det. Den vil erstatte mange bilturer, og dermed bli billigere, sier Vea.



Gir helseeffekt

Venstrelederen påpeker at sykkelen ikke bare er miljøvennlig, men den gir andre positive effekter.

– Det er ofte litt underkommunisert, men en positiv bieffekt av å få flere til å sykle er at det har en bra helseeffekt. Selv om du ikke får like mye trim som en vanlig sykkel, så lover jeg at du kommer til å synes at det er såpass artig at du sykler mye mer og får bevegd deg masse. Det er en vinn-vinn situasjon, slik det er med mange andre klimatiltak.