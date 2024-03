Vil gjøre det mer lønnsomt å leie ut hytta

– Jeg er vokst opp med påske på hytta i Orkdalen, sammen med foreldrene og besteforeldrene mine, forteller Guri Melby til TV 2.

På «Hytta Bar» på Grünerløkka i Oslo sentrum, mimrer Venstre-lederen tilbake til trange og enkle hyttekår med Donald Duck i fanget og storfamilien tett samlet rundt seg.

Nå ønsker hun å videreføre påsketradisjonen til sine egne barn.

– Men ikke ved å eie hytte, men ved å leie, understreker Melby.

Hun foreslår nå å gjøre det mer lønnsomt for norske hytteeiere å leie ut hyttene sine. På denne måten håper hun at flere vil velge å leie hytter, framfor å bygge nye.

HYTTEUTLEIE: Venstre-lederen vil gjøre det mer attraktivt for hytteeiere å leie ut hyttene sine. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Vil øke skattefradraget

Helt konkret foreslår Venstre å øke skattefradraget på hytteutleie. I dag må hytteeiere skatte på all utleieinntekt over 10.000 kroner.

Denne grensen vil Melby nå øke til 50.000 kroner.



– For mange er det mye styr å leie ut hytta. Jeg tror mange tenker at man er nødt til å tjene litt på det før man skal orke å rydde og organisere utleie, sier hun.

– Ved å heve skattefradraget håper vi at flere vil være interesserte i å leie ut hyttene sine oftere, utdyper hun.

I Norge finnes det i dag nesten 450.000 hytter og andre typer fritidsbygg, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. De eies av anslagsvis 600.000 personer.

AFTERSKI: Guri Melby er glad for å finne hyttestemning på «Hytta Bar» midt på Grünerløkka i Oslo sentrum. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Vil at flere skal dele på hytter

For Venstre handler skatteforslaget først og fremst om å stanse videre nedbygging av natur.

– Det har blitt bygd ut mange hytter i Norge de siste årene, og jeg vet at mange elsker hyttelivet. Men hvis vi kan dele litt mer på de hyttene vi allerede har, så kan kanskje flere få glede av hyttelivet uten at vi bygger ned mer sårbar natur, sier Melby.

De siste ti årene har andelen hytter i Norge økt med 8,6 prosent. Det viser tall fra SSB.

– Men er ikke dette et forslag som først og fremst vil gagne økonomien til hytteeiere som allerede har god råd?

– Faktisk er det godt over 40 prosent i Norge som har tilgang på hytte. Så selv om det er mange med god råd, så er det også mange helt vanlige folk. Og det er kanskje akkurat de som nå sitter og vurderer om de skal leie ut hytta som en måte å spe på inntekten.

– Så jeg tror dette er et forslag som vil treffe helt vanlige folk med helt vanlig hytte, som igjen helt vanlige nordmenn har lyst til å leie, sier Melby.

NATUREN FØRST: Melby vil begrense utbygging av nye hyttefelt for å bevare naturen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– En overflod av hytter står ledige

Venstre-lederen er ikke særlig begeistret over at norske hytter i snitt står tomme over 300 dager i året.

– Det betyr at det i dag er en overflod av hytter som står ledige. Vi må være kreative til hvordan vi kan ta dem mer i bruk framfor å bygge ned mer natur.

– Grunnen til at de fleste bruker hytta handler jo nettopp om å få lov til å oppleve naturen. Hvis vi bygger ned naturen på veien mot å oppleve den, så mister vi jo det som er så verdifullt.

– Det er sikkert ikke mange hytter som står ledige nå i påsken. Er det ikke typisk at vi vil bruke hyttene på samme tid?

– Det er klart at hyttene brukes aller mest i ferien og i høytiden, men det er jo 52 helger i løpet av et år. Jeg kjenner veldig få som har mulighet til å dra på hytta si hver eneste helg, sier hun.

Samtidig trekker Melby fram studenter, pensjonister og turnusarbeidere som grupper som vil ha glede av å leie utenom fellesferiene.

PÅSKESTEMNING: Guri Melby har nytt mange timer i solveggen sammen med søster Solveig på foreldrenes hytte i Orkdalen. Foto: Privat

Ifølge Venstres egne beregninger vil forslaget koste opp mot 90 millioner kroner over statsbudsjettet, avhengig av hvor mange som vil benytte seg av ordningen.

Nå oppfordrer hun finansministeren til å bruke verktøyene han har i verktøykassen sin til å tilgjengeliggjøre norske hytter for flere mennesker.

– Gjøre det enkelt

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I en epost til TV 2 skriver derimot statssekretær Erlend Grimstad (Sp) at budsjettprioriteringer bør vurderes helhetlig som en del av de årlige skatteoppleggene.

– Det er fint at folk har glede av hytta si, og kan tjene litt penger ved å la andre bruke den. Grunnen til at det er et skattefritt beløp i dag er først og fremst for å gjøre det enkelt å leie ut hytta en gang iblant, skriver han.

– Betyr dette at regjeringen åpner døren for å øke skattefradraget?

– Regjeringens forslag til skatteopplegg fremmes i forbindelse med statsbudsjettet, svarer Grimstad.