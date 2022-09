Vil gjøre det billigere å reise kollektivt

I snitt blir enkeltbilletten 20 prosent billigere, skriver NRK. Dette skjer gjennom et nytt billettprodukt via kollektivselskapet Ruter.

– Det betyr at enkeltbilletten blir billigere jo oftere du reiser. Formålet er at det skal bli billigere å reise kollektivt og kombinere det med sykkel og gange og for eksempel hjemmekontor, altså et nytt reisemønster, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til rikskringkasteren.

Hensikten er å få flere til å reise kollektivt. Byrådet viser til at kollektivreisende har etterlyst mer fleksible billetter i kjølvannet av pandemien, der mange vegret seg for å investere i månedskort med flere dager i uka på hjemmekontor.

Med det nye systemet vil månedskort fortsatt være billigere dersom man velger kollektivtransport oftere enn 21 ganger i måneden.

Passasjertallene hos Ruter har steget jevnt og trutt siden pandemien, men sist uke var passasjertallet fortsatt kun 94 prosent av normalen.

