Vil gjere fleire avhøyr av barna

KRIMTEKNIKAR: Politiet gjorde undersøkingar i kvinna sin bustad måndag. Natt til søndag var også barna her. Politiet meiner kvinna vart drepen søndag morgon.

Forklaringane deira er sentrale for å avdekke kva som skjedde før mora vart funnen i ei utbrend stasjonsvogn.

Kan bli sikta for meir enn drap:

Ein 33 år gamal mann er sikta for drap på ei jamaldra kvinne i Øygarden vest for Bergen.

Politiet slo drapsalarm søndag føremiddag, då dei fann ein utbrend bil på ei industritomt på Blomøy. Bak i stasjonsvogna fann dei leivningar av eit menneske.

Mannen erkjenner straffskuld for drapet. Han har tidlegare budd saman med kvinna og dei har to barn saman.

Sidan juni 2023 har kvinna hatt valdsalarm på grunn av mannen, men den vart ikkje utløyst under drapet.

Vil gjere fleire avhøyr med barna

Også tysdag jobbar krimteknikarar i bustaden til kvinna i 30-åra. Leilegheita ligg i eit nabolag nokre kilometer frå industritomta der den utbrende bilen vart funnen.

Naudetatane fekk melding om brannen i bilen klokka 08.45 søndag morgon. TV 2 får opplyst at leivningane vart funne mellom 09.30 og 10.00.

Men politiet undersøker om leilegheita til kvinna er åstaden for sjølve drapet. Dei meiner drapet skjedde tidleg søndag morgon, men vil framleis ikkje seie kvar dei meiner det har skjedd.

ETTERFORSKAR DRAP: Politiadvokat Eli Valheim på politihuset i Bergen

Til TV 2 sa politiet måndag kveld at barna var heime hjå mora i leilegheita natt til søndag.

Mannen har tilstått drapet og forklart sin versjon. Men det er ikkje nok for politiet, som jobbar for å avdekke alt som skjedde før kvinna vart funnen død i bilen.

Barna var difor i tilrettelagde avhøyr på Barnehuset i Bergen måndag. Det tok lenger tid enn planlagt på førehand.

– Me ønskjer å få belyst om det har skjedd noko i bustaden og høyre deira forklaring på det, seier politiadvokat Eli Valheim til TV 2.

Ho legg til at politiet difor ønskjer å gjera nye avhøyr med barna.

UTBREND BIL: Krimteknikarar jobbar ved den utbrende bilen på industritomta på Blomøy

Har fått svar på obduksjon

– Kva har barna fortald?

– Eg kan ikkje gå i detalj på kva dei to barna har forklart.

– Var det vitne til drapet?

– Ikkje som eg kjenner til, svarar Valheim.

VG skriv at politiet trur kvinna vart kvelt.

– Dødsårsaka må vi komme tilbake til. Vi har fått ein førebels obduksjonsrapport, men eg vil ikkje gå nærare inn på kva den har avdekka. Vi har også gjort beslag i saka, men eg vil heller ikkje kommentere kva, seier Valheim.

Siktinga kan bli utvida

Bergens Tidende har tidlegare skrive at ein sentral polititeori er at mannen sette fyr på bilen for å skjule spor etter drapet.

TV 2 er kjent med at politiet etter kvart vil vurdere å utvide siktinga til å gjelde meir enn drap.

Den drepne kvinna har politimeld mannen fleire gonger tidlegare. Seinast i 2023 i forbindelse med at ho fekk valdsalarm og at besøksforbod blei gitt til mannen.

Seinare ville kvinna at politiet trekte besøksforbodet, men det vart gjeldande fram til september i fjor haust. Saka handla om tvang og trugslar med kniv, men vart lagt vekk i oktober.

Rektor: – Vi gir så gode svar vi kan

Dei to barna er elevar på ein barneskule i Øygarden kommune.

– Dette er ei tragisk sak. Vårt mål er å ta vare på dei barna som er her no, og dei to barna når dei kjem tilbake til oss. Vi får god støtte frå hjelpeapparatet og kriseteam i kommunen, seier rektoren på skulen til TV 2.

– Har elevane mange spørsmål om det som har skjedd?

– Det er sjølvsagt fleire spørsmål frå dei klassane der dei to råka barna går. Vi gir dei så gode svar som vi kan.

Cecilie Wallevik er bistandsadvokat for barna og foreldra til kvinna.

– Barna er godt tekne vare på. Dei får god oppfølging av både familie, kriseteam og barnevern. Men saka har sjølvsagt vore eit stort traume for dei, seier Wallevik.

Den drapssikta faren deira vart måndag varetektsfengsla i fire veker med brev og besøksforbod. Dei to første vekene må han sitje i isolasjon.