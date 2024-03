Vil gjeninnføre obligatorisk verneplikt og siviltjeneste

Med en verdenspolitisk situasjon som er mer usikker enn på lenge, må betydelige flere unge inn forsvaret enn i dag, lyder det i forslaget som skal diskuteres på Innlandet Arbeiderpartis årsmøte i helgen.

Det er Tynset Ap som i forslaget skriver: «Vi vil styrke landets trygghet og vår felles forsvarsevne. Samtidig gir det flere som i dag ramler ut fra arbeid og utdanning, muligheten til heller å oppleve mestring og få struktur i hverdagen året etter videregående skole.»

Vil gjeninnføre sivilarbeideren

Forslaget går ut på at det skal praktiseres allmenn verneplikt. Og at de som ikke vil inn i forsvaret skal gjennomfører sivil tjeneste.

– Det er en viktig debatt vi reiser og det er jo beredskap som er hovedbudskapet her da, sier nestleder i Tynset Arbeiderparti, Tone Hagen.

SIVILTJENESTE: Tynset Ap foreslår å gjenninføre siviltjenesten. De skriver at all ungdom har store ressurser som samfunnet har bruk for. (Illustrasjon) Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Stortinget avskaffet siviltjenesten for de som av overbevisningsgrunner ikke ville avtjene verneplikt i forsvaret i 2012.

Bakgrunnen var at forsvaret i den sikkerhetspolitiske situasjonen som var da, ikke lenger trengte så mange rekrutter. Siviltjenesten hadde utspilt rollen som et obligatorisk alternativ for de som ikke ville gå inn i militæret.

Nå tar flere til orde for at situasjonen er en annen. I forslaget fra Tynset Arbeiderparti heter det:

«Å praktisere allmenn verneplikt blir bare mer sentralt for å styrke beredskapsforståelsen i samfunnet. Det gjelder både den militære beredskapen, men også for den totale beredskapen.«

– Det er jo en kommisjonsrapport som er kommet med at forsvaret er nødt til å rustes opp. Så det vil jo bli bevilget mer penger og det må jo også innbefatte dette her, sier Hagen.

– Så er jo dette også et ledd i tankegangen med at det er mange unge som står utenfor både skole og arbeidsliv. At dette rett og slett kan være en en innføring i å flere ut i meningsfullt arbeid eller få struktur på livet.

BEREDSKAP: Soldater på Skjold leir i Indre Troms. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tone Hagen sier dette skal gjelde på lik linje for både kvinner og menn

– Verden er annerledes

Stortingsrepresentant og leder av Innlandet Arbeiderparti, Lise Selnes, sier til TV 2 at hun ønsker debatten velkommen inn i programarbeidet til Arbeiderpartiet.

– Verden er annerledes enn for bare få år siden. Da må vi nå tenke på politikkutvikling som møter utfordringene vi ser både nasjonalt og internasjonalt, sier Selnes.



– Jeg vil ikke si at jeg er bastant for det, men jeg synes det er et viktig oppspill i en debatt der vi må se på hvordan vi bruker ressursene i forhold til utfordringene vi møter, sier hun om forslaget.

VIKTIG DEBATT: Leder i Innlandet Arbeiderparti, Lise Selnes, mener det er viktig med en debatt der vi ser på hvordan vi bruker ressursene Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Lørdag tas forslaget opp til debatt under årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti, før det skal stemmes over på søndag.

– Om det blir et klart ja- eller nei-svar fra Innlandet, det er jeg usikker på om kommer i helga. Men at det er en viktig debatt nå inn i programarbeidet, det er jeg helt overbevist om, sier Selnes.

Stavanger Arbeiderparti formulerte på sitt årsmøte et forslag om å pålegge alle 19-åringer ett år med samfunnstjeneste, for eksempel i helsevesenet. Forslaget ble frontet av nestleder og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Faktisk.no har oppsummert debatten.