– Ruslobbyen har holdt oss for narr, mener KrFU-leder Hadle Bjuland.

Han og KrFU legger fredag frem et forslag på KRFs landsmøte om å få på plass en lovhjemmel for å gi politiet myndighet til å bruke spyttprøver for å avdekke narkotikabruk.

– Anmeldte narkotikalovbrudd har gått halvert seg siden 2018, men det er ingen tegn til at bruken har gått ned. Dette vitner om at mange ikke blir fanget opp i dag, forteller han.

I fjor kom Riksadvokaten med nye retningslinjer for arbeid med narkotikasaker. Siden da har det ikke lenger vært lov for politiet å bruke tvangsmidler som urin eller blodprøver av mennesker man mistenker har brukt eller bruker narkotiske stoffer i mindre alvorlige narkotikasaker.

RUSLOBBYEN: KrFUs leder Hadle Bjuland mener bevegelsen som kjemper for mer liberal ruspolitikk skyver narkomane foran seg i debatten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Bjuland mener dette gjør at politiet mangler virkemidler.

– Vi har et lovverk i dag som sier at det ikke er greit å bruke narkotika, men politiet har ikke verktøy til å håndheve forbudet mot det.

Punktene i Riksadvokatens avklaring om tvangsmidler 1. I tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal ransaking av mobiltelefon ikke benyttes for kun å avdekke det nærmere omfanget av rusmiddelbruken. Også andre etterforskingsskritt med slikt formål må vurderes nøye, og skal ikke benyttes overfor kjente rusavhengige. 2. Det skal ikke gjennomføres tvungen rusmiddeltesting i form av blod- eller urinprøve etter straffeprosessloven § 157 for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene. 3. Ved straffeforfølgning av bruk av narkotika skal ikke tilhørende erverv og besittelse av brukerdosen påtales i konkurrens. Det skal ikke benyttes etterforskingsressurser alene for å kartlegge ervervet av narkotikaen som er brukt. Etterforsking av narkotikasalg må innrettes mot den som mistenkes for salg. 4. Ransaking rettet mot en mistenkt rusmiddelbruker må ikke foretas med det formål å avdekke en ukjent selger av stoffet. Undersøkelser med et slikt siktemål kan bare gjennomføres i tilfeller der vilkårene for tredjemannsransaking er oppfylt. Kilde: Riksadvokaten.no

Krenker menneskerettighetene

Leder av Unge Venstre Ane Breivik mener KrFU er for opptatt av straff og tvang. Hun kaller forslaget «ekstremt inngripende».

– Det å tvinge folk til å spytte i en kopp tror jeg ikke nødvendigvis er et godt virkemiddel hvis du skal hjelpe folk, mener Breivik.

– Dette er en skummel dreining i feil retning. De (KrFU, journ.anm. ) går imot fageksperter, riksadvokat og de menneskerettslige forpliktelsene vi har, i dette forslaget.

Breivik peker på grunnen til at politiet ikke lenger skal bruke tvangsmidler i narkotikasaker handler om å ikke krenke menneskerettighetene til de som blir utsatt for det.

SKUMMELT: Unge Venstres leder Ane Breivik mener KrFU s forslag er en dreining i feil retning i rusdebatten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det skal være gode grunner til at man gjør det, denne typen lovbrudd som vi snakker om her, er ikke alvorlig nok til at slike tvangsmidler kan være i tråd med menneskerettighetene, forteller Breivik og legger til:

– Det er nedverdigende og krenkende.



Viktig tiltak

Hadle Bjuland på sin side mener spyttprøver ikke er like inngripende som Breivik beskriver.

– Under koronatiden så har vel alle prøvd spyttprøver eller ulike former for slike prøver, så jeg tror at det er det minst inngripende tiltaket nå når Riksadvokaten nå har slått fast at urin og blodprøver er uforholdsmessig.

–Tror du ikke at dette vil bidra til mer mistenkeliggjøring av unge?

– Nei, jeg tror at dette er et viktig tiltak mot narkotikabruk og at det vil sende et viktig signal om de helseskadene det har. Det har store helseskadelige konsekvenser og derfor er det viktig med tiltak tidligs mulig, mener Bjuland.

–Forslaget betyr i praksis at folk vil få straff for mindre hendelser, som engangstilfeller med brukerdoser. Mener dere det er den riktige veien å gå fremover?



– Ja, lovverket har en veldig viktig normgivende effekt og skal lovverket kunne håndheves så må vi ha noen tiltak for å kunne håndtere det.