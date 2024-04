Vil fortsette kampen for dagens abortgrense

VIL TA DISSENS: Ap og Sp har ulike standpunkter om grensen for selvbestemt abort. Sp-statsråd Kjersti Toppe har bestemt seg for at hun vil stemme mot en utvidelse. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Fem Frp-representanter varsler at de vil sikre flertall på Stortinget for å utvide dagens grense for selvbestemt abort til 18 uker, men i regjering sitter ei som ikke har gitt opp håpet om å beholde dagens grense.

Lørdag melder NRK at representantene Sivert Bjørnstad, Roy Steffensen, Terje Halleland, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati vil stemme for å utvide grensen for selvbestemt abort, til tross for at partiledelsen mener noe annet.

– Jeg er glad for at jeg får lov til å være med på dette. For meg handler det om å stå på rett side av historien, sier Steffensen til NRK.



Det har lenge vært knyttet spenning til om det ville være mulig å danne flertall i Stortinget for å utvide dagens abortgrense. Partiene som ønsker utvidelse har manglet fem stemmer.

VIL SIKRE FLERTALL: Sivert Bjørnstad, Terje Halleland, Roy Steffensen, Himanshu Gulati og Bengt Rune Strifeldt vil bidra til å utvide dagens abortlov. Foto: Erik Edland / TV 2

På Stortinget er Venstre, Rødt, SV, Arbeiderpartiet og MDG for en utvidelse av abortgrensen. Representantene til Senterpartiet og Frp er fristilt, og kan stemme i tråd med egen overbevisning, og nå har altså fem av Frp-representantene varslet at de vil sikre flertallet.

Vil jobbe for dagens grense

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) synes det er interessant at det er fem Frp-menn som har bestemt seg for å stemme for en utvidelse.

– Dette løftes gjerne som en ren kvinnesak, men en undersøkelse om holdninger til abort blant nordmenn viser at flertallet av norske kvinner faktisk er for dagens abortlov.

I SSBs velgerundersøkelse ved stortingsvalget i 2021 mente 47 prosent at grensen for selvbestemt abort burde gå ved uke 12 (54 prosent blant kvinner, 40 prosent blant menn).



Toppe har allerede varslet at hun vil følge Senterpartiets partiprogram og ta dissens i regjering, dersom flertallet der går inn for en utvidelse av abortgrensen til 18 uker. Hun har ikke gitt opp kampen for å beholde dagens abortgrense.

SLAGET STÅR I STORTINGET: Ettersom Ap og Sp sitter i en mindretallsregjering vil saken avgjøres i Stortinget Foto: Terje Pedersen/NTB

– Jeg kommer til å jobbe for at dagens grense består, sier Toppe til TV 2.

Forslag klart i vår

Hos regjeringskollega, Jan Christian Vestre (Ap), mottas nyheten med glede.

– Jeg er glad for at flere av stortingsrepresentantene til Frp vil være med å sikre flertall for dette, sier den nye helse- og omsorgsministeren til TV 2.

Han legger til at regjeringen vil foreslå en ny og moderne abortlov til Stortinget. Lovforslag skal presenteres i vår.

LEGGER FRAM NY ABORTLOV: Det blir den ferske helseministeren, Jan Christian Vestre, sin jobb å legge fram forslag til ny abortlov i vår. Foto: Javad Parsa/NTB.

– Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke kvinners rett til abort i Norge, sier han.

Kjerkol: – Tror flere vil følge etter

Også tidligere helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er godt fornøyd med nyheten om at fem representanter fra Fremskrittspartiet går inn for utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.



– Dette er veldig gode avklaringer, skriver hun til TV 2.

Hun har hele tiden vært trygg på at Abortutvalgets grundige NOU, og flertallets forslag om utvidelse ville kunne få et bredt flertall i Stortinget.

– Tiden er overmoden for en moderne abortlov som tar på alvor kvinners selvbestemmelse og som gjenspeiler helselovgivningen og helsetjenestene sånn som vi i dag møter innbyggerne, sier den nylig avgåtte helseministeren.

Kjerkol tror flere vil følge etter når Frp-representantene nå tydeliggjør sitt standpunkt i saken.

– Det er på tide med en moderne abortlov, slår hun fast.

TROR FLERE VIL STEMME FOR: Ingvild Kjerkol tror det nå blir et større flertall for en lovendring. Her sammen med Frps Bård Hoksrud i sin siste spørretime som statsråd. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I dag kan kvinner ta abort fram til svangerskapsuke 12. Etter dette må en nemnd avgjøre spørsmålet. Før jul foreslo et regjeringsoppnevnt utvalg å utvide dagens grense til uke 18, slik at færre møter i nemnd.

Åpen for å endre nemndene

Fersk forskning viser at noen kvinner opplevde at nemnda ga råd og støtte utover det å avklare om aborten oppfylte lovens kriterier. Mens noen opplevde nemndmøtet som både belastende og meningsløst i en allerede krevende situasjon.

Sp-statsråd Toppe er positiv til abortutvalgets foreslåtte endringer når det gjelder forbedringer av nemndene og sikre kvinners rett til informasjon, veiledning og oppfølging.

– Det kan være fornuftig å se på både sammensetning, antall nemnder, krav til mer åpenhet og til hvordan kvinner skal bli møtt.