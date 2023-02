Vil forby salg av store sjokoladeplater

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør ønsker seg en verden hvor det er regler for hvor store sjokoladeplatene og potetgullposene kan være.

FOR STORE: Ernæringsfysiolog Tine Sundfør drømmer om mindre sjokoladeplater og potetgullposer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Brus, godteri og snacks er for de fleste en fast del av helge- og kanskje - hverdagskosen.

Men den sukkersøte smaken kommer ikke uten et hint av bismak.

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør er kritisk til størrelsen på de ulike godteriposene som selges i butikkene.

Hun drømmer om regler for hvor store porsjoner det er tillatt å selge.

Hun mener også at sukkeravgiften bør innføres igjen, og ønsker seg lovreguleringer for å beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat.

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet i fjor kom det fram at andelen nordmenn med overvekt eller fedme, er høyere enn andelen normalvektige.

ET FOLKEHELSEPROBLEM: Sundfør mener det er på tide at samfunnet legger til rette for at forbrukerne skal ha mindre sjokoladeplater å velge mellom. Foto: TV 2 hjelper deg

Sundfør mener at samfunnet bør legge til rette for at det skal være enkelt å velge sunn mat mens matvarer med høyt sukkerinnhold bør være mindre tilgjengelig.

- Ikke stokk dumme

En av grunnene til at hun mener et porsjonstak på godteri er en god idé, er at samfunnet har endret seg.

– På 70-tallet var fedme et problem for fåtallet. I dag er det et folkehelseproblem som rammer flertallet. Det er absolutt ikke fordi Ola Nordmann har blitt stokk dumme. Det er heller ikke sånn at genene våre har endret seg siden da, og vi har fått dårligere viljestyrke. Samfunnet har endret seg, og vi blir fristet 24/7, sier Sundfør og fortsetter:

– Dette gjør det ekstremt krevende for de som er genetisk disponert for fedme å holde en sunn vekt i dagens samfunn. Usunn mat er også mye billigere i dag, sammenlignet med på 70-tallet, sett i forhold til hva vi tjener, sier Sundfør.

MINDRE PORSJONER: Regler for hvor store porsjonene på godteri kan være vil gjøre det lettere for folk å spise mindre, mener ernæringsfysiolog Tine Sundfør. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Tiden der det var opp til individet er forbi, mener Sundfør.

– Andelen som har fedme nå er såpass høy at det er et folkehelseproblem. Det har store samfunnsøkonomiske konsekvenser og kostnader.

– Individet er selv ansvarlig, men det bør gjøres en justering på samfunnsnivå. Særlig av hensyn til de som er sårbare og har lett for å gå opp i vekt, sier hun.

Ikke til vurdering

Sundfør mener politikerne må på banen og innføre reguleringer.

Det kan hun imidlertid se langt etter.

På spørsmål fra TV 2 om det kan bli aktuelt å innføre de reguleringene Sundfør etterspør er Helsedepartementet tydelig:

– Dette er ikke et virkemiddel vi har vurdert per nå, svarer statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Han legger til at de er sterkt bekymret over at usunn mat markedsføres såpass mye, og særlig markedsføringen som er rettet mot barn og unge.

– Sosiale medier gjør dette enda mer bekymringsfullt – da vi vet at det drives omfattende markedsføring der. Vi må ha en samtale med bransjen omkring dette. Vi må også vurdere andre virkemidler for å fremme god folkehelse.

Et av virkemidlene burde være å innføre regler for porsjonene på godteri, mener Sundfør.

Store sjokoladeplater og potetgullposer er også med på å endre oppfatningen vår av hva som er en normal porsjon, forklarer hun.

– Vi flytter opplevelsen av hva som er normalt. Da jeg var liten var den største isen som fantes krone-is. Nå blir den sett på som liten.

Ønsker det velkommen

– Folk står fritt til å spise hva de vil, men ting har endret seg så veldig.

Det sier Mari-Mette Graff i Landsforeningen for Overvektige.

– Vi vil at politikerne skal utnytte det handlingsrommet de har. Ved å regulere hvor store porsjoner det er lov å selge, tror vi at det vil gjøre folk bevisst på helsedimensjonen av dette.

TROR PÅ ENDRING: Mari-Mete Graff i Landsforeningen for Overvektige er enig med Sundfør om at en regulering i størrelsen på godteri kan gi effekt. Foto: Maria Landgaard

Graff mener at en slik endring ikke er en stor inngripelse i folks liv, sammenlignet med den helsemessige gevinsten.

– Har det en stor signaleffekt? Ja. Signaleffekt har stor betydning. Selv med en slik endring vil folk selv kunne velge hva og hvor mye de spiser.

Hun sammenligner det med røykeloven som kom i 2004 og gjorde det forbudt å røyke innendørs på alle serveringssteder.

- Det var masse kampanjer før det, men det var røykeloven som ble vendepunktet.

Hun tror det samme kan skje om en «godterilov» kom på plass.