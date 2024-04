Vil fjerne populært legemiddel – forventer reaksjoner

Flere foreninger har gått sammen om et forslag som kan gjøre det vanskeligere å få tak i det populære legemiddelet ibuprofen.

Nordmenn er storforbrukere av reseptfrie smertestillende som Ibux og Paracet.

I dag kan begge legemidlene enkelt kjøpes på både matbutikker, kiosker og bensinstasjoner, men det kan det snart bli slutt på.

Norsk forening for allmennmedisin, Den norske tannlegeforening og Norges Farmaceutiske Forening har nå fremmet et forslag om at ibuprofen kun bør selges på apotek.

Foreningene er bekymret over nordmenns økte bruk av Ibux.

– Paracet burde alltid være førstevalget, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).



Det var Dagens Medisin som omtalte saken først.

MINDRE IBUX: Marte Kvittum Tangen i allmennlegeforeningen mener nordmenn burde bruke minde Ibux. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Frykter feil bruk

I Norge er hovedregelen at det kun er apotekene som skal selge legemidler.

Samtidig finnes det en liste over reseptfrie legemidler som kan selges utenfor apotek, den såkalte LUA-listen.

Det er Direktoratet for medisinske produkter (DMP) som bestemmer hvilke legemidler som skal stå på denne listen.

For to uker siden sendte de tre foreningene et brev til DMP der de anbefaler å fjerne Ibux fra LUA-listen.

«Paracet og Ibux blir av folk ofte sidestilt og få er klar over at både interaksjonsrisiko og forekomst av bivirkninger er betydelig høyere for ibuprofen», står det i brevet TV 2 har fått innsyn i.

FORSKJELL: Det er flere vesentlige forskjeller mellom Paracet og Ibux. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lederen for allmennlegeforeningen frykter at mange nordmenn ikke tar et bevist valg når de velger smertestillende på butikken.

– Vi frykter derfor at det er en del feil bruk, sier Tangen.



Derfor er Paracet bedre

Selv om Paracet og Ibux har flere likheter, er det også noen vesentlige forskjeller.

– Ibuprofen har en god del flere alvorlige bivirkninger. Det øker risikoen for magesår og blødninger, og kan også øke risikoen for hjerte- og karsykdommer og nyresvikt, sier Tangen.



Ibux bør ikke brukes av gravide etter uke 28. I tillegg bør man være forsiktig med å kombinere Ibux med andre legemidler, for eksempel blodfortynnende medisiner.

Tangen mener nordmenn trenger hjelp til å ta et informert valg om hvorvidt de skal bruke Ibux eller Paracet,

– Vi ønsker ikke å få ibuprofen reseptbelagt, men vi ønsker at det skal selges på apotek der kunden kan få veiledning, sier Tangen.

Ibuprofen tilhører gruppen ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, eller NSAIDs. Tidligere har flere legemidler fra denne gruppen, blant annet Voltarol, blitt fjernet fra LUA-listen og er nå kun tilgjengelig på apotek.



RÅDGIVING: Foreningene mener nordmenn vil ta mer informerte valg hvis de må kjøpe Ibux på apotek. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Forventer reaksjoner

Tangen forstår at forslaget om å fjerne Ibux fra butikkene kan skape reaksjoner.

– Det er nok flere som vil reagere på at det blir dårligere tilgjengelighet, sier lederen.

For noen sykdommer og plager har Ibux bedre effekt enn Paracet, for eksempel ved menstruasjonssmerter.

I tillegg forstår Tangen at det kan bli utfordrende i distriktskommuner og steder der det er langt til nærmeste apotek.

Likevel mener de tre foreningene at det er nødvendig å ta grep.

– Det er alarmerende at bruken av smertestillende øker så mye, spesielt blant unge. Vi mener vi har gode faglige argumenter for hvorfor dette bør endres, sier Tangen.

Skal se på forslaget

Listen over hvilke legemidler som kan selges utenfor apotek gjennomgås av Direktoratet for medisinske produkter nesten hvert år.

Fristen for å komme med innspill til årets gjennomgang var 1. april.

– Vi har nettopp mottatt brevet fra Norsk Forening for Allmennmedisin, Norsk Farmaceutisk Forbund og Den Norske Tannlegeforening og setter pris på faglig engasjement fra helsepersonell, sier seniorrådgiver Gunnar Fløan Rimul.

Direktoratet vil nå gjøre en grundig vurdering av forslaget.

VURDERING: Seniorrådgiver Gunnar Fløan Rimul sier at de vil gjøre en grudnig vurdering av forslaget. Foto: DMP

– Dersom vi foreslår å fjerne ibuprofen fra LUA-listen, vil vi sende ut et forslag om dette på høring i løpet av juni, sier Rimul.

Endelig beslutning i saken vil bli tatt i løpet av høsten 2024.

Helsedirektoratet bekymret

Helsedirektoratet har lenge vært bekymret for den økte bruken av smertestillende i Norge.

– Vi er redd både unge og voksne i mindre grad lærere seg å tåle vanlige plager og at litt for mye kan fikses med ei pille, sier Jakob Linhave, som er avdelingsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

Han er likevel usikker på om han støtter forslaget om å fjerne Ibux fra butikkene.

– Vi må i så fall gjøre en grundig vurdering – og dette er ikke noe vi vurderer akkurat nå, sier Linhave.



I stedet mener han at de som har hyppige plager heller bør få hjelp til å justere på små ting i hverdagen slik at de kan unngå disse plagene.

– Det dreier seg om god søvn, nok søvn, mindre skjermtid, kanskje roe litt ned og sørge for både frisk luft og aktivitet.