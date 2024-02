Vil fjerne «Oslo» i Bergen

Hvor ofte bruker du veiskilting for å finne fram til riktig vei? Og hvor nyttig er denne skiltingen, egentlig?

Tidligere bystyrerepresentant for Folkets parti (Fp), Ronny Grønsdal, mener at mye av skiltingen i Bergen er for dårlig og lite relevant.

Han mener rett og slett at det er for mange Oslo-skilt i vestlandshovedstaden.

– Det er nærmest teppebombing, sier Grønsdal.

REKLAMEPLAKAT: Lokalpolitikeren mener skiltingen er mer reklame enn relevant informasjon. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Utrolig unødvendig

Det siste han gjorde før han forlot bystyret i Bergen etter valget i fjor, var å levere et forslag om at Bergen kommune burde arbeide for å få endret skiltene, slik at de viste mer relevante destinasjoner enn Oslo.

– Slik skiltingen er i dag, fremstår den mer som reklame for Oslo enn som relevant trafikkinformasjon, skriver Grønsdal i forslaget.

På den seks kilometer lange strekningen mellom Fjøsanger og Nesttun i Bergen mener Grønsdal at han kan telle hele åtte skilt mot Oslo-skilt.

– Det blir altfor mye, og utrolig unødvendig, sier Grønsdal.



Han foreslår at skiltene heller burde vise steder som Hardanger, Norheimsund, Øystese, Trengereid, eller Odda.

– Hadde man ikke visst bedre, skulle man tro at Oslo var nærmeste by til Bergen og kun lå et steinkast unna, ikke på andre siden av landet, sier FP-politikeren.

Mye oppmerksomhet

Det var Fanaposten som først omtalte Grønsdals forslag. Saken har fått mye oppmerksomhet. Blant annet er det omtalt på den populære Instagram-kontoen Badesken.



Grønsdal synes det er morsomt at saken at skapt engasjement.

– Det ser ut som at det er godt variert med meninger, sier Grønsdal.



Mens flere har sagt seg enig med FP-politikeren, har han også fått høre at dette er en unødvendig kamp å ta.

– De får mene det de vil. Av og til plukker man opp små saker som dette, andre ganger engasjerer man seg i store alvorlige saker. Det må være plass til begge deler, sier Grønsdal.



ALLE VEIER FØRER TIL: Langs E16 finnes flere kjente steder. Likevel skiltes det til Oslo, mange mil unna. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stolt at kollegaen

I Bergensgata i Oslo møter TV 2 styrelederen i Folkets parti i hovedstaden.



– Det er ikke for mange Bergen-skilt i Oslo?



– Nei, det synes jeg ikke, sier Anita Celin Nymark.

IKKE PROVOSERT: Styreleder i Folkets Parti i Oslo, Anita Celin Nymark, lar seg ikke provosere av Bergen-skilt i hovedstaden. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun er glad for at partikollegaen i Bergen har tatt tak i tematikk som engasjerer de lokale.

– Man skal ikke undergrave eller undervurdere lokale krefter. Hvis dette betyr noe for de som bor der, er jeg stolt av at vi har fokus på det, sier Nymark.



Selv er hun derimot usikker på om hun synes det er problematisk med mange Oslo-skilt i Bergen.

– Nå er jeg Oslojente, så det er vanskelig å si noe om det uten å fornærme mine bergenske kollegaer, sier Nymark med et lurt smil.



Samtidig understreker hun at god og riktig skilting er svært viktig.

– Hvis de lokale mener det blir for mange skilt er det viktig å lytte til. Tydelig og klar skilting er viktig, også for trafikksikkerheten, sier Nymark.



Byrådet: - Må forholde oss til reglene



Det ser imidlertid ikke ut til at forslaget fra Grønsdal får gjennomslag. Saken er behandlet i bystyret utvalg for miljø og byutvikling. Her er forslaget avvist.

– Når jeg er i Oslo og skal kjøre til Bergen, bruker jeg skilt og GPS som viser retningen. Vi har regler og veimyndigheter som vi må forholde oss til, sier byutviklingsbyråd Christine Kahrs (H) til TV 2.

MOT OSLO: Dette er et bare ett av mange Oslo-skilt i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

I sitt svar på forslaget, viser byrådet nettopp til gjeldende regelverk. Blant annet er det i veimormal N300 en regel om at såkalte «fjernmål» alltid skal vises på riksveier. Disse fjernmålene må være stedsnavn mange er kjent med, det betyr altså at det i praksis vil være strre byer som Oslo, Stavanger eller Ålesund.

– For å kunne fylle sin rolle, må trafikkskiltingen være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet, konkluderer byrådet.