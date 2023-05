Vil fjerne Negerfjellet: – Rasistisk og utdatert

Antirasistisk Front mener det er på høy tid at Negerdalen og Negerfjellet får nye navn. Nå har de sendt en formell klage til Norsk Polarinstitutt.

Helt sør på Edgeøya på Svalbard ligger en fjellformasjon som helt siden 1600-tallet har hatt navnet Negerfjellet.

Fjellet skal ha fått det noe spesielle navnet på grunn av den svarte fargen. Rett ved finner man også Negerdalen og Negerpynten.

De tre navnene får organisasjonen Antirasistisk Front til å reagere kraftig.

– Jeg synes det er helt hårreisende at det finnes sånne type navn i 2023, sider leder Nina Narvestad.

De har nå klaget inn de tre stedsnavnene på Svaldbard til Norsk Polarinstitutt.

Det var Svaldbardposten som omtalte klagen først.



REAKSJONER: Det er disse tre stedsnavnene som har skapt reaksjoner. Foto: Skjermdump fra Google Maps

Ble diskutert i 2015

Dette er ikke første gang de tre stedsnavnene på Svaldbard vekker oppsikt.



Også i 2015 tok flere til orde for at området burde få nye navn. Den gangen svarte Norsk Polarinstitutt Svalbardposten at de ikke hadde noen planer om å endre navnene, ettersom de ikke hadde fått inn noen klager.

Nå, åtte år senere, har Antirasistisk Front bestemt seg for å sende inn en formell klage slik at navnekomiteen blir nødt til å stilling til navnene.

– Dette er absolutt noe som må bli endret, sier Narvestad.



RASISME: Nina Narvestad er leder for organisasjonen Antirasistisk Front som arbeider for at rasisme, fremmedfrykt og diskriminering skal motarbeides, Foto: Privat

– Krenkende

Antirasistisk Front mener det er viktig å endre stedsnavnene. De foreslår at Negerpynten, Negerfjellet og Negerodden burde bytte navn til Svartpynten, Svartfjellet og Svartodden.

– Det er allmenkjent at bruken av n-ordet er rasistisk og utdatert. Disse stedsnavnene kan oppfattes både krenkende og sårende, sier Narvestad.



Hun viser til at Språkrådet har gitt en tydelig anbefaling om å ikke bruke dette ordet.

– Selv om dette er et historisk navn kan det ikke beholdes. Her må Polarinstituttet gå i seg selv og innse at dette ikke er greit, sier Narvestad.



– Ville ikke blitt godkjent i dag

Norsk Polarinstitutt har mottatt klagen og ønsker debatten velkommen.

– Det er flott at Antirasistisk Front har klaget inn dette slik at vi får tatt en ordentlig debatt, sier Pål Jakobsen, kommunikasjonsdirektør ved Norsk Polarinstitutt.



Han understreker at disse stedsnavnene ikke ville blitt godkjent i dag.

DEBATT: Pål Jakobsen i Norsk Polarinstitutt var kjent med de omdiskuterte stedsnavnene fra før, og er glad for at det nå blir en skikkelig debatt. Foto: Marius Fiskum / Norsk Polarinstitutt

– Hva er grunnen til at dere ikke har vurdert å endre disse navnene tidligere?

– Så vidt jeg er kjent med har det aldri kommet inn noen formelle klager på dette tidligere. Selv om dette ble litt diskutert i 2015 har det ikke vært noen stor offentlig debatt, sier Jakobsen.

Skal diskuteres neste uke

Det er navnekomiteen i Norsk Polarinstitutt som skal gi en innstilling på navnet. De skal diskutere saken allerede neste uke.

– Vi ønsker å behandle denne klagen så raskt som mulig, sier Jakobsen.

Han forstår godt at disse tre navnene vekker reaksjoner.

– Det er nesten ingen andre ord som oppfattes så krenkende som dette ordet. Selv Språkrådet har oppfordret til at man ikke skal bruke det, sier Jakobsen.



Samtidig understreker han at terskelen for å endre historiske navn er, og skal være, høy.

– Alle stedsnavn er definert som et språklig kulturhistorisk minne. Selv om et navn oppleves krenkende er det ikke sikkert det skal endres, sier Jakobsen.

Etter at Svalbardposten publiserte sin sak tidligere denne uken har flere på Facebook tatt til orde for at navnene ikke burde endres.

– Jeg tror vi vil få reaksjoner uansett hva vi gjør, men det er derfor det er viktig å ta en grundig debatt, Jakobsen.