Vil fjerne moms på frukt og grønt

Partileder i Venstre, Guri Melby, fikk besøke salatbedriften Onna Green som driver et innendørs, vertikalt landbruk. Salaten de produserer her, ønsker Melby at skal bli billigere.

Onna Greens driver et bærekraftig landbruk som kan driftes hele året. Her unngår de vanlige problemer i landbruket som tørke og frost.

– Det er en helårsproduksjon med et formål om å konkurrere med import. Det er Norge avhengig av store deler av året på denne type produkter, sier Kristina Løfman, daglig leder i Onna Greens.



Salaten dyrkes innendørs i et beskyttet miljø og dyrkes hydroponisk. Det vil si at produktene ikke blir dyrket i jord, men i vann med næringsmiddel.

– De vokser i et helt beskyttet miljø hele veien som gjør at vi aldri bruker sprøytemiddel. Når produktet er klart til å høstes så er det helt spiseklart, sier Løfman.

Håper på å bedre folkehelsa

De nye kostholdsrådene viser at nordmenn bør spise mer frukt og grønt og mindre kjøtt og prosessert mat. Nå vil Venstre gjøre det enklere for folk å velge maten som er bra for helsa og for kloden.

– Venstre foreslår at vi må vri om på momssystemet vårt slik at vi fjerner momsen på frukt og grønt, da vil de varene bli billigere, og det vil bli lettere for folk å ta de gode valgene, sier Melby.



Dette har de foreslått for tidligere regjeringer i 2012 og 2014. Nå plukker de opp ballen igjen.



Melby mener det er et realistisk mål å fjerne momsen. Hun estimerer at dette vil koste fire milliarder kroner, men mener dette kan hentes inn på andre varer og tjenester i momssystemet.

– Jeg tror dette er viktig for helsa til folk, det er viktig for lommeboka til folk, så er det viktig for klimaet, sier Melby.

Melby håper at folk vil ta de sunnere valgene dersom momsen fjernes og frukt og grønt blir billigere. Det vil da bli lettere for folk å følge kostholdsrådene.

Hun stoler på at folk greier å tilpasse kostholdsrådene til sitt liv og sin hverdag.

– Vår jobb som politikere er for det første å sørge for at vi har fagetater som gir gode råd. Så er det å legge til rette for at det skal være enkelt å ta de grønne og helsemessige valgene, sier Melby.



Endret mening

I 2008 ville Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum som helsepolitisk talsperson, fjerne denne momsen.

Nå har de imidlertid endret mening.

– Å fjerne moms på frukt og grønt er ikke det viktigste tiltaket for familier i dagens situasjon, sier stortingspolitiker Margrethe Haarr (Sp).



Hun trekker frem at Senterpartiet har bidratt med andre tiltak som skal gjøre det lettere for folk å få mer økonomisk trygghet. Dette innebærer redusert avgift på andre varer.

– Et veldig enkelt tiltak

Nå, i 2023, er Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti klare på at fjerning av moms på alle frukt og grønnsaker er noe de står for.

Rødt vil fjerne momsen på de norskproduserte frukt og grønnsakene.

– Det er et veldig enkelt tiltak som vi skulle innført for lenge siden, som jeg håper regjeringa gjør, sier Ingrid Liland, nestleder i MDG.



Liland mener dette er en prioritering som bør gjøres i statsbudsjettet. Hun mener de bør gjøre ikke-miljøvennlige ting dyrere.

– Da vil det bestandig lønne seg å velge det som er sunt og miljøvennlig, sier Liland.



Hun er glad for at flere og flere partier ønsker å fjerne momsen.

– Det burde vært selvfølge at den enkleste og billigste maten er den sunne og miljøvennlige.



– Dyrere å behandle enn å forebygge

Partileder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, mener at folk ikke klarer å ta de sunne valgene nå fordi det har blitt for dyrt.

– Det enkle er å ta bort matmomsen på frukt og grønt. Det gjør at det blir lettere for folk å ta sunne valg, sier Bollestad.



Hun tror at hvis folk får muligheten til å ta sunnere valg, så vil de gjøre det.

– Dette er gjennomførbart hvis man vil, det er ikke dyrt. Det er dyrere å behandle enn å forebygge, sier Bollestad.



KrF foreslår at man kan hente inn pengene ved å ha en differensiert sukkeravgift, øke avgiften på smågodt og øke avgiftene på tobakk og alkohol.

Bollestad er glad for at de ikke står alene i kampen om fjerne momsen på frukt og grønt.

– Det er fantastisk at flere partier vil fjerne momsen. Jeg skulle ønske vi hadde fått et flertall for dette. Jeg tror at dette er noe folk ønsker, sier Bollestad.