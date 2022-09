– Vil få ned prisene i hele Europa

– Vi fikk et gjennombrudd i forhandlingene og kommer til å gjøre et stort steg i retningen som kan innebære at vi får ned prisene i hele Europa, sier Magdalena Andersson.

I Sør-Sverige kan det handle om halverte priser på strøm, ifølge Andersson.

Det sier hun på en pressekonferanse etter det ekstraordinære energiministermøtet i Brüssel, ifølge Aftonbladet.

EUs energiministere er enige om å be EU-kommisjonen foreslå et pristak på gass, men det er foreløpig uklart hvordan pristaket skal utformes.

Tsjekkias næringsminister Jozef Sikela sier at EU-ministerne er blitt enige om at det må innføres et pristak, men at dette er et av de vanskeligste spørsmålene å avklare.

Han sier derfor at EU-kommisjonen må få komme tilbake til detaljene om hvordan dette pristaket skal innrettes.