Vil endre russetiden: – Har ikke særlig forståelse

Førsteklassingene har allerede signert kontrakt for russebuss i 2026. De mener de nye reglene bør vente.

I mange titalls år har avgangselevene på videregående skoler rundt om i landet feiret 13 års skolegang med russetid.

Etter hvert som årene har gått, har russebilene blitt til russebusser, og måneden med festing blitt til tre år.

Det vanlige nå er at gutte- og jentegjenger på 20 til 35 tredjeklassinger går sammen og kjøper en russebuss for feste og «rulle» i russetiden.

Til sammen, inkludert buss, klær, treff, sanger alkohol og annet tilbehør, bruker mange opptil flere millioner kroner på.

BEHOLDE: Guttene ved Stabekk Videregående skole vil gjerne beholde tradisjonene til russetiden. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Statsminister Jonas Gahr Støre og flere politikere mener at russetiden har gått for langt og at det skaper ekskludering, utenforskap og dårligere karakterer.



Vanligvis pleier russetiden å starte i midten av april og avslutte på nasjonaldagen 17. mai. Nå ønsker politikerne å flytte russetiden.

Førsteklasseelevene på Stabekk videregående skole Kristoffer, Mathias, Miles og Nicholas er alle på buss og er nå fortvilet over politikernes ønsker og utsagn.

– Så lenge det ikke går utover sommerferien

De fire kompisene er på to forskjellige busser og begge bussene har allerede begynt å planlegge russetiden.

De håper at russetiden ikke flyttes.

– Det er jo litt kjipt da. Det har alltid vært tradisjon med russetid i april og mai. Hvis vi skal flytte det til sommerferien, så ødelegger jo det tradisjonene. Det hjelper kanskje på fokus på eksamen, men jeg tenker mer på tradisjonen, sier førsteklassingen Kristoffer Dankersten Jensen (16).

– Siste rulledag på 17. mai har også vært en tradisjon. Noe av det som er morsomt, er at man ruller på nasjonaldagen, legger kompisen Mathias Wiig (16) til.

GUTTA: For førsteklassingene er det samholdet med «gutta» som er viktigst i russetiden. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Guttegjengen mener de har en rettferdig løsning på problemet.

– Hvis det skulle vært en løsning på det, så ville jeg kanskje satt eksamen litt før og heller flyttet russetiden til slutten av den ordinære tiden og kanskje starte russetiden på 17. mai. Så lenge det ikke går utover sommerferien og at det ikke ødelegger tradisjonen helt, sier Jensen.

– Jeg støtter det, sier Wiig mens de andre nikker.

På spørsmål om hva russetiden betyr, er svaret klart:

– Det betyr mye å være med gutta i én måned og ha det jævlig lættis hele tiden. Vi gleder oss veldig, så det er jo litt dumt hvis det blir flyttet eller gjort noen endringer til vår russetid, forteller Jensen.



Ville ikke signert kontrakt nå

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er en av statsrådene som har fått i oppgave å endre russetiden av statsministeren.

– Russetiden har kommet ut av kontroll. Det har blitt en ekskluderingsmaskin som vi er nødt til å gjøre noe med.

ENDRING: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil at russetiden skal flyttes til etter eksamen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Nordtun peker på gode eksamensresultater og læring som viktigere ting å tenke på mot slutten av 13 års skolegang enn russefeiringen.

– Russetiden må flyttes til etter eksamen, sier hun.



Hun legger til at flere av tiltakene for å endre russetiden allerede er i gang.

Blant annet jobber fylkesdirektørene i Norge med å lage en mer inkluderende russefeiring, samferdselsdepartementet jobber med sikkerheten til russebussene, og det drives strengere tilsyn av de kommersielle aktørene som driver med det Nordtun mener er «hissigere markedsføring mot stadig yngre aldersgrupper».

Til de som er bekymret for at dette vil spise av sommerferien eller de som allerede har signert kontrakt for bussleie i 2026 har ministeren noen enkle svar:

FLERE TILTAK: Nordtun peker på flere tiltak som skal gjøre russetiden mer inkluderende. Foto: Torstein Wold / TV 2

– De skal være trygge på at de få lov til feire, men da er det viktig å ha gjennomført 13 års skolegang og prestere godt på eksamen og ta feiringen etter det. Men for å si det sånn, hvis du skal være russ i 2026, ville jeg ikke signert noe kontrakt nå.

– Det er en lang sommerferie, så dette går fint. Det viktigste er skoleresultatene og at alle skal ha en fin feiring uansett penger og sosial status

Positive elever

TV 2 har vært i prat med flere elever på den videregående skolen som mener at flytting av russetiden er positivt.

De mener det er et godt forslag å flytte russetiden til etter eksamen og at det vil bedre fokuset på skolen og vitnemålet.

Det samme mener miljøarbeideren på skolen, Per Myrstad Kringen.

– Det er mange gode grunner til å flytte russetiden til etter eksamen. Det er både fordi at elevene sliter med å balansere skole og feiring, sier Kringen.

Han påpeker at mange mener det er lite logisk å feire at skolen er over, men så har man flere eksamener og de viktigste prøvene igjen.

Miljøarbeideren sier også at ikke alle føler seg inkludert i russefeiringen.

– Jeg skal ikke underspille at det er ungdommer som blir utestengt. For det er det mye av det. Jeg snakker mye med mange av de ungdommene, sier Kringen.

Ønsker rettferdig løsning

Guttene har allerede skrevet under kontrakter med hverandre og begynt med innbetalinger på flere tusen til russetiden om to år.

Men det største problemet med politikernes ønskede endringer handler om sidestilte busser.

De to guttebussene har allerede signert kontrakt med busselskap om leie av sidestilte busser.

Samferdselsdepartementet er i kontakt med Statens vegvesen og vurderer et forbud av slike busser og ståplasser i russebusser.

Kompisene mener reglene bør vente et år fordi de allerede har signert kontrakter med busselskap, og heller starte med endringen for de som ikke har startet å planlegge og signere kontrakter.



BEGYNT: 16-åringene har allerede begynt å planlegge russetiden. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Jeg har ikke noe særlig forståelse for å forby sidestilte busser. Nå har jeg ikke helt lest argumentene deres, men jeg tenker i hvert fall at en rettferdig løsning hadde vært å flytte det til 2027 siden vi allerede har signert kontrakt, sier førsteklassingen Kristoffer Dankersten Jensen.



– Det blir mye stress hvis det skal ødelegge for oss og vår planlegging. For nå har vi startet allerede og da blir det mye stress.

– Hva gjør dere hvis forbudet kommer?

– Hvis det forbudet skjer, så må vi jo eventuelt fikse en annen buss eller snakke med de vi leier. Vi må høre om de kan renovere eller gjøre et eller annet.

– Ingen å miste

Øyvind Lund er rådgiver innenfor divisjon for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen. Han forteller at Samferdselsdepartementet sendte inn en bestilling onsdag der de har bedt Vegvesenet vurdere innstramming for russebusser.

– Det er klart at hvis du skal ha det mest mulig trafikksikkert, bør folk sitte i setene sine mens bilen er i bevegelse, og så er det selvfølgelig fritt fram å stå og danse, men da når bilen eller bussen står i ro, sier Lund.

Lund er innforstått med at russefeiringen er spesiell for mange, men at de ønsker å legge til rette for at det blir en så trafikksikker russetid som mulig.

– Vi har ingen å miste rett og slett, og det ville være trist hvis russ skulle oppleve at medelever blir skadet.

– Er det mange ulykker eller uhell med russebiler og russebusser?

– Det fins eksempler på alvorlige ulykker med busser og biler. Jeg tror ikke man trenger så mye fantasi for å se for seg et enormt skadepotensial hvis det skulle gå galt med en russebuss, sier Lund i Statens vegvesen.