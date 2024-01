Vil endre reglene for foreldrepermisjon

FORESLÅR LOVENDRING: Regjeringen vil endre reglene slik at foreldre som velger å ta lengre permisjon ikke skal tape økonomisk. Foto: Illustrasjonsbilde Scanpix / NTB

Regjeringen vil endre loven om foreldrepenger slik at de som velger å ta ut lengre permisjon etter en barnefødsel ikke skal tape penger på det.

Forslaget til nye regler ble fremmet i Statsråd på Slottet, fredag. Og siden dette krever lovendring, vil forslaget måtte behandles og vedtas i Stortinget.



Etter dagens regler kan foreldre velge mellom å ta 49 ukers foreldrepermisjon med 100 prosent lønn, eller 59 uker med 80 prosent lønn.

Et enkelt regnestykke viser at de som velger å ta den lengste varianten, 59 uker, totalt sett får mindre utbetalt enn de som velger 49-ukersløsningen.

Regnestykket

Dersom foreldrene har en månedslønn på 48.000 kroner, altså 12.000 kroner i uka, vil paret med lengst permisjon få utbetalt i alt 566.400 kroner i foreldrepenger. De som velger 100 prosent lønn i 49 uker vil få 588.000 kroner, altså 21.600 kroner mindre.

Mange norske nybakte foreldre velger 100-prosentvarianten for å oppnå størst mulig utbetaling. Men erfaringen viser at flere foreldrepar forlenger permisjonstiden ut over 49 uker, og tar ubetalt permisjon på slutten.

Dette har flere negative konsekvenser, blant annet for opptjening av pensjon og andre rettigheter. Dette er en del av bakgrunnen for at regjeringen foreslår å endre systemet. Man skal ikke tape penger på å velge den lengste varianten.

– De som nå planlegger å få barn kan nå legge permisjonsløpet sitt med litt støtte fleksibilitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre, og legger til at dette sammen med billigere barnehage og SFO fra høsten vil gjøre hverdagen lettere for mange barnefamilier.



ENDRER REGLENE: Jonas Gahr Støre og Barne- og familieminister Kjersti Toppe fikk hilse på Helena (6mnd) i anledningen av at regjeringen foreslår nye regler for foreldrepermisjonen. Statsministeren var i strålende humør. For tirsdag denne uken ble hans sønn Veltle pappa for første gang, og det ble en jente. Dermed er Jonas Gahr Støre bestefar for tredje gang, men for første gang for en jente. – Jeg er euforisk! Det er så hyggelig, sier statsministeren. Foto: Stål Talsnes/TV 2

1. juli

Regjeringen foreslår at de nye reglene skal begynne å gjelde fra 1. juli i år.

Det vil si at alle som får barn etter 1. juli vil kunne velge lengde på foreldrepengeperioden fritt, uten å risikere å tape på å ta lengre mamma- eller pappapermisjon.

– Dette er veldig etterlengtet. Nå blir foreldrepengeordningen mer fleksibel, så det blir enklere å være lengre hjemme med barna, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Rent praktisk gjøres endringen ved at de som velger 80 prosent for 11 dager lengre permisjon enn i dag.