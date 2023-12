Vil endre politiet etter TV 2-avsløringer: – Vi må tenke nytt

VIL GI PENGER: Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik mener hennes forslag kan gjøre at færre personer blir utsatt for alvorlig kriminalitet. Foto: Aage Aune / TV 2

Hvert år henlegger politiet hundrevis av alvorlige lovbrudd. Nå skal Stortinget ta stilling til et forslag som Venstre tror kan føre til at færre mennesker blir ofre for kriminalitet.

– Sakene som TV 2 har trukket frem, viser behovet for å tenke nytt om måten politiet møter og følger opp personer med psykiske lidelser.

Det sier Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), som sitter i Stortingets justiskomité.

Hun viser til en rekke saker som TV 2 har publisert som dokumenterer hvordan politiet årlig henlegger flere tusen lovbrudd med kode 065, tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

Sakene gjelder blant annet:

Anmeldelser som gjelder grove overgrep, blant annet mot barn.

Alvorlige voldslovbrudd, blant annet en sak der en kvinne døde etter å ha blitt kastet ned en trapp.

I tidsperioden 2011 til 2020 ble 19 personer drept av en gjerningsperson som før drapet hadde begått et lovbrudd som ble henlagt grunnet tvil om vedkommendes tilregnelighet.

Dette er forslaget

Venstre mener at det politiske Norge må se til Oslo politidistrikt.

I hovedstaden finnes norsk politis eneste dedikerte psykiatrigruppe, som jobber med å følge med på psykisk syke som begår mange lovbrudd.

– Der følger de personene i større grad enn sakene. På den måten får politiet et mer helhetlig bilde, noe som gjør at man kan hjelpe sårbare mennesker, men også forebygge kriminalitet, sier Thorsvik.

Hun mener det er på tide å gjøre endringer i norsk politi. Venstre til at flere psykiatrigrupper skal se dagens lys.

– Vårt forslag er å bevilge penger til å starte pilotprosjekter i flere politidistrikter, sier Thorsvik.



Venstre har tidligere satt av penger til dette i sitt alternative budsjett, noe som ble nedstemt.

Nå kommer de til å fremme dette som et representantforslag i Stortinget på nyåret.

– Må teste det

– Politiet er presset. Hvorfor skal man prioritere dette?

– Fordi det handler om syke mennesker som ofte er i veldig sårbare situasjoner. I noen tilfeller trenger de hjelp for å forhindre at andre mennesker blir påført skade.

– Ved å følge opp mennesker på en annen måte enn i dag, vil man potensielt kunne forebygge tragiske saker som TV 2 har synliggjort, sier Thorsvik.

Hun mener det er viktig at pengene øremerkes ettersom økonomien i politiet er presset.

– Når det har så god effekt i Oslo, må vi teste det andre steder, sier Thorsvik.

– Vil ikke detaljstyre

Sveinung Stensland i Høyre er bekymret for antallet alvorlige saker som henlegges av politiet med kode 065.

Han er imidlertid skeptisk til å detaljstyre politiet.

– De detaljstyres allerede for mye av oss politikere. Vi vil heller styrke politidistriktene og la dem få gjøre sin jobb, mens vi tilpasser lovverket slik at sektorene samarbeider bedre, sier Stensland.

Han viser til at Høyre har forsøkt å få til en regelendring som gjør at politiet varsles når alvorlig psykisk syke og potensielt farlige personer skrives ut fra lukkede institusjoner.

Forslaget ble imidlertid stemt ned.

Stensland mener det viktigste man kan gjøre for å forhindre at psykisk syke begår alvorlig kriminalitet, er å sørge for at politiet og helsevesenet samarbeider bedre enn i dag.

– Er for vanskelig

Han ønsker en debatt om bruken av henleggelseskode 065 velkommen.

– Jeg mistenker at påtalemyndigheten i noen tilfeller henlegger fordi det er så vanskelig å få en domfellelse. Vi må se nærmere på praksisen rundt dette, for i mange saker er jeg redd dette ikke fungerer godt nok.

– Det handler nok både om ressurser og om lovverket, mener Stensland.

Han er kritisk til at forslaget til Høyre ble stemt ned i Stortinget, og han etterlyser handling fra justisminister Emilie Enger Mehl.

Hun har imidlertid ikke anledning til å kommentere denne saken før etter nyttår.