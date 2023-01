Oleh Sobutsky er en av et tjuetalls fotballveteraner som denne uken har dratt fra frontlinjen og krigen i hjemlandet Ukraina til Norge for å be om hjelp.

Onsdag fikk de muligheten til å snakke med Norges forsvarsminister, Bjørn Arild Gram.

FOTBALLTRØYER: Gram ble også mottaker av en signert fotballtrøye. Ukrainerne sier de gjerne gir én signert trøye for hver stridsvogn de får. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Der kom et spesielt ønske frem: Flere tyskproduserte Leopard-stridsvogner.

Oleh Sobutsky er selv offiser for de ukrainske spesialstyrkene og har kjempet ved fronten i Bakhmut.

– Å få åtte Leopard-stridsvogner ville være et stort steg mot vår seier, sa Sobutsky på Stortinget.

Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram ønsket ikke å bekrefte ønsket under ukrainernes besøk onsdag formiddag, men noen få timer senere kom nyheten om at Norge slutter seg til rekken av land som gir stridsvogner til Ukraina.

Gram sier til NRK at det dreier seg om Leopard-stridsvogner av typen 2A4. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange stridsvogner Norge gir.

Tidligere onsdag bekreftet Tyskland at de skal sende stridsvogntypen Leopard 2 til Ukraina. Kort tid etter ble det også klart at Nederland og Spania er klare til å bidra med det samme.

USA bidrar også, og annonserer onsdag kveld at de vil donere 31 Abrams-stridsvogner.

BESØK: Veteranspillerne har tatt turen fra krigen i Ukraina til det norske Stortinget. Her overleverte de et signert ukrainsk med symbolet til spesialstyrkene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg har full forståelse for at denne diskusjonen pågår. Vi har en dialog med Ukraina. Jeg kommer ikke til å komme med en konkret offentliggjøring i dag, men jeg kan forsikre om at vi jobber med betydelige bidrag, svarte Norges forsvarsminister under veteranenes besøk på Stortinget.

På tross av denne uttalelsen kom altså nyheten om stridsvogn-donasjoner samme dag.

Vil bytte landslagsdrakter mot stridsvogner

Sobutsky er tydelig preget av det han har opplevd ved fronten.

Spesialstyrke-offiseren forteller selv at han har skadet seg i kampene i Bakhmut.

TØFFE KAMPER: TV 2 har flere ganger vært i Bakhmut, et sted som virkelig har fått kjenne på krigens brutalitet. Foto: Aage Aune / TV 2

I møtet med forsvarsministeren var også Ukrainas ambassadør, Lilia Honcharevych. Også hun trakk frem Leopard 2-stridsvognene som et viktig bidrag.

– Har du gode nyheter til oss? spurte en av spillerne.

– Kom igjen, vær så snill! Bønnfaller en annen spiller, til latter fra ukrainerne.

Honcharevych sa også at spillerne var villige til å bidra med en symbolsk gave for hver stridsvogn som ble gitt i gave til Ukraina.

GAVE: Fotball spiller Oleh Sobutsky og laget fra Ukraina møter Forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Spillerne er klare til å bytte sine landslagsdrakter for hver Leopard-stridsvogn vi mottar, sier Honcharevych.

Hadde med symbolsk gave til Stortinget

Oleh Sobutsky har fått tillatelse til å forlate Ukraina denne uken. Han er president i det ukrainske veteranfotballforbundet.

Onsdag kveld reiser han og spillerne til Lærdal kommune i indre Sogn. Der skal de delta i den tradisjonsrike veterancupen i helgen, hvor de blant annet skal spille mot Norges uoffisielle veteranlandslag.

Det vil også være tilstelninger i Lærdalsøyri i morgen. Blant annet skal Tone Damli og flere ukrainske artister fremføre sanger. Spillerne vil også møte personer som har måtte flykte fra Ukraina.

STJERNE: Den tidligere landslagsstjernen Andriy Vorobey er blant ukrainere som har tatt turen til Norge. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Den tidligere landslagsspilleren, Evgeniy Levhenko, inviterte den norske forsvarsministeren til Ukraina. Sammen med Sobutsky overrakte han også en spesiell gave til Stortinget.

Et ukrainsk flagg med symbolet til spesialstyrkene. Flagget var signert av soldater som har kjempet i de harde kampene i Bakhmut.

– Jeg skal finne et sted dette kan henge, slik at vi kan vise det til de ansatte og besøkende. Dette er et sterkt symbol, sa Norges forsvarsminister da han tok imot flagget.

Bjørn Arild Gram fikk også en signert landslagsdrakt fra de tidligere landslagsspillerne.

– Ikke glem oss. Vi kjemper for friheten vår og fremtiden til hele verden. Vi ønsker å takke hele det norske folket for hjelpen deres, sa en av spillerne og overleverte drakten til forsvarsministeren.