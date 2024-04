VINNER: Slik ser arkitektene for seg det planlagte nabobygget til Grieghallen som skal koste to milliarder kroner. Foto: Henning Larsen Architects

Bergens storstue er ikke stor nok, og i dag må Grieghallen si nei til flere som ønsker å arrangere konserter og konferanser i Vestlandets hovedstad.

På den store åpne plassen foran Grieghallen har fem konkurrenter det siste året kjempet om prestisjeprosjektet Griegkvartalet.

Torsdag ble vinneren av arkitektkonkurransen klar; Henning Larsen Architects som tidligere blant annet har tegnet utvidelsen av Opera Bastille i Paris.

SNIKTITT: Bli med inn og se hvordan vinneren planlegger det nye Griegkvartalet. Foto: Henning Larsen Architects

«Mini-Broadway»

Anne-Grete Strøm-Erichsen mener vinnerprosjektet vil bidra til at flere vil bruke sentrumsområdet som i dag er en hellelagt plass foran Grieghallen.

– Det har en arkitektonisk utforming og funksjonalitet som vil vitalisere Bergen og tilføre byen noe helt nytt, sier jurylederen.

KÅRING: Ingela Larsson (t.v.) og Hilde Nordskogen (t.h.) fra Henning Larsen flankerer Harmoniens styreleder Bernt Bauge og juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Tarjei Hummelsund

Også direktør for Henning Larsen Norge, Hilde Nordskogen, har tror nybygget kan gi pulserende liv mellom Strømgaten og Nygårdsgaten;

– Griegkvartalet har potensial til å bli en destinasjon i seg selv. Med en utforming som ikke konkurrerer, men tilføyer seg som et arkitektonisk kontrapunkt til førstefiolinen, Grieghallen, sier Nordskogen.

Juryen ser for seg en bergensk versjon av Broadway, Metropolitan og Carnegie Hall. Riktignok i mindre skala, for det planlagte utstillingsarealet er på 3570 kvadratmeter og salen har plass til 1015 publikummere.

– Musikkteatret vil ha en optimal og naturlig romakustikk, sier Strøm-Erichsen.

NABOBYGG: Kort vei fra Grieghallen til det planlagte Griegkvartalet. Foto: Sorosh Sadat

Jurylederen husker de årelange debattene før Grieghallen åpnet for snart 50 år siden, og vet av erfaring av det kan ta tid før bergensere får se resultatet av planlagte prosjekter.

Det tok ti år fra Kong Olav la ned grunnsteinen til Grieghallen i 1968 til konserthuset åpnet i 1978.



Målet er at det nye musikkteateret åpner i 2030/31, sier administrerende direktør i Musikkselskapet Harmonien, Bernt Bauge.

– En endelig beslutning om realisering kan fattes i 2025, med sikte på ferdigstillelse i løpet av fem år.

Bak prosjektet står foruten Harmonien, Grieghallen, Bergen Nasjonale Opera og Den Nationale Scene. De håper på midler fra statsbudsjettet etter at prosjektet har kostet 25 millioner ved nyttår.



Politisk redaktør i BA, Sølve Rydland, minner om at det tok 84 år å få realisert Grieghallen.

– Lokal vilje til å være med å betale blir nok avgjørende her. Kommunen og fylket må trolig ut med store summer for at staten skal komme på banen.



INTERESSANT: Politisk redaktør i BA, Sølve Rydland, liker vinnerutkastet, men sier den virkelig store utfordringen blir å få bygget realisert. Foto: Elias Engevik / TV 2

Lokker med sol

Skulle planen til to milliarder gå i oppfyllelse, vil flere arrangører få ja til å arrangere teater, opera og konserter, og bergensere få en ny kafé med uteplasser.

Så vi tiden vise om vinnertegningene med sol på alle bildene der bybildet speiles i store glassflater på nybygget, vil bli gjenkjennelig i bergensvær om og når Griegkvartalet står klart for åpning om sju år.