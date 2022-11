Vil byen gå fra rødt til blått?

Trondheim opplever et politisk jordskjelv. Nye målinger gir Arbeiderpartiet bunn-notering. Og det er disse to kandidatene som nå skal ut i den mest spennende valgkampen på flere tiår i den «røde byen».

HØYRE FRAM OG ARBEIDERPARTIET TILBAKE: Selv Arbeiderparti-bastionen Trondheim opplever nå et politisk jordskjelv. Da ordførerkandidatene Emil Raaen (til venstre), Arbeiderpartiet, og Kent Ranum, Høyre, møttes til duell tirsdag kveld, var tyngdepunktet forskjøvet.

Arbeiderpartiets Rita Ottervik har liksom alltid vært der. De unge har ikke opplevd noen annen ordfører. Etter snart tyve år er det duket for en annen, når hun nå snart gir seg. Så er spørsmålet:

Blir det en i rød eller blå bekledning som tar over ordførerkjedet?

SKIFTER BYEN FARGE? Ordfører Rita Ottervik gir seg neste år, etter 20 år som byens mest kjente politiker.

Politisk jordskjelv

Høyre får 28,5 prosent oppslutning på Norstats nye måling for den tradisjonelt røde kommunen, mens Arbeiderpartiet kan notere seg for ny bunn-notering med 21,5 prosent. Den ferske målingen er gjort for Adresseavisen og NRK.

– Dette er Arbeiderpartiets svakeste måling fra Norstat noensinne, og sannsynligvis den dårligste måling fra noe institutt, sier Norstats Mads Motrøen til Adresseavisen.

Sjefen for politiske målinger uttaler også til avisa at dette er den sterkeste målingen for Høyre noensinne .

– Vi har aldri levert en trondheimsmåling med en så stor differanse mellom de to partiene, sier Motrøen.

– Dramatisk for Arbeiderpartiet

Blir målingen stående til valget i 2023, kommer dette til å bli det dårligste valget for Arbeiderpartiet i moderne tid, ifølge politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik.

Hun mener at det er de nasjonale trendene som også slår inn i den «røde kommunen» nå.

– En oppslutning på 21,5 prosent må oppleves som dramatisk for partiet, skriver hun i sin kommentar i Adresseavisen.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Emil Raaen er av samme mening; at man lokalt nå får merke påvirkningen fra de nasjonale meningsmålingene.

– For min del, dette er jo ikke artige tall.

Kveldens duell

– Vi i Høyre bygger på en annen ideologi for å få løst de problemene vi har nå, og de vi kommer til å få i åra framover, sa Høyres kandidat Kent Ranum, som kunne være nokså framoverlent, vel vitende om Høyres suksess for tida.

Han deltok sammen med sin motstander fra Arbeiderpartiet, Emil Raaen, i en duell arrangert av Adresseavisen.

– Vi skal satse på skole og en mer verdig eldreomsorg, og så må Trondheim bli mer næringsvennlig slik at vi kan få økt inntektene til kommunen, sa advokaten, som nå skal vie mesteparten av sin tid til å erobre ordførerkjedet.

Også for Arbeiderpartiet vil skole være vesentlig, ifølge kandidaten som er tidligere lærer.

– Vi ønsker oss en mer praktisk skole. Altfor mange ungdomsskoleelever sier de ikke trives på skolen. Det må vi gjøre noe med, og jeg har tro på at vi må få inn flere fag som kan bygge elevene.

Senterpartiet skifter partner?

Senterpartiet, som har sikret det rødgrønne flertallet i byen, har ifølge avisa ikke tenkt å låse seg til gammelt partnerskap av sedvane.

– Vi ønsker ikke å binde oss til noe alternativ før etter valget, når stemmene er talt opp, sier kommunalråd for Senterpartiet, Vegard Frøseth Fenes.

Etter denne målinga er høyresiden bare to mandater unna å bryte opp 20 års rødgrønt flertall i Trondheim.

Og bakom lurer Giske

Onsdag kveld er det medlemsmøte i det etter hvert så kjente Arbeiderpartilaget Nidaros sosialdemokratisk forum, der Trond Giske er primus motor, og som er blitt det hittil største laget i Arbeiderpartiet, med eventyrlige 2000 medlemmer. Laget som i fjor hadde en håndfull medlemmer har hatt en medlemsvekst andre bare kan drømme om.

COMEBACK-KID: Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet , Trond Giske, på full fart opp, i all fall når en ser på oppslutningen i lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum.

Enkelte Arbeiderparti-medlemmer har gjennom offentlige debatter uttrykt at Giske står i veien for politiske diskusjoner, med sin historikk, etter at han måtte gå av som nestleder i 2018. Statsministeren støttet AUF-lederens uttalelser på NRKs Debatten, hvor Astrid Hoem gikk direkte på personen Trond Giske.

Andre melder seg inn i laget hans fordi de mener han peker på vesentlige utfordringer som dagens ledelse av partiet ikke evner å løse.

Neste års valgkamp i Norges tredje største by kan komme til å bli uvanlig spennende.