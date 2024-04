Vil bruke 600 milliarder på å styrke Forsvaret

– Dette er et historisk løft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Høyre sier at planen gir et godt grunnlag for forhandlinger i Stortinget.

Regjeringen vil styrke Forsvaret med 600 milliarder de neste årene. Det ble klart da den langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fredag.



Planen skal gjelde fram til 2036.

– Det er et historisk løft for Forsvaret og innebærer at vi styrker alle forsvarsgrener, sier Støre på pressekonferansen.

Flere ansatte og mer luftvern

Blant det regjeringen vil gjøre er:

Gi midler til å kjøpe fire nye Nasams-batterier

Utvikle Hæren fra en til tre brigader. Regjeringen vil etablere Brigade Sør og Finnmarksbrigaden. Fra før fins Brigade Nord

Frem mot 2036 skal antall ansatte i Forsvaret økes med 4600 personer

I samme periode skal antall vernepliktige økes fra 9000 til 13.500, og regjeringen vil ha 13.700 flere reservister

Kjøpe minst fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minst fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy til Sjøforsvaret

Øke Heimevernet til 45.000 soldater

NASAMS: Regjeringen vil gi midler til å kjøpe flere Nasams-batterier. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer FLERE: Regjeringen vil ha flere i Heimevernet. I tillegg vil de øke antall vernepliktige. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer SJØFORSVARET: Regjeringen vil kjøpe minst fem nye fregatter, Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer

Regjeringen vil også utbedre kritiske mangler i Forsvaret ved å øke beholdningene av ammunisjon og materiell og vedlikeholde bygninger og infrastruktur.

Håper på bred enighet

– Norge truer ingen, og Nato truer ingen. Men vi må ha evnen til å forsvare oss hvis krise og krig truer, sier Støre.

– Et sterkere forsvar vil virke avskrekkende mot dem som vil måtte ønske å true vår sikkerhet og våre allierte, legger Støre til.

Vedum trakk frem at Norge ligger an til å nå Natos toprosentmål i år, og at andelen vil øke i årene fremover.

– Med denne planen vil det ligge på rundt tre prosent i 2036. Det er en stor og tung prioritering, sier Vedum.

Forsvarsministeren håper på støtte for planen i Stortinget.

– Med et alvorlig bakteppe er jeg stolt over det forsvarsløftet som regjeringen legger frem i dag. Jeg er glad for den positive dialogen vi har hatt med Stortinget i arbeidet, og håper at vi kan finne frem til en bred enighet, sier Gram.

NY LANGTIDSPLAN: Regjeringen vil bruke 600 milliarder på å styrke Forsvaret frem mot 2036. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyre: – Gir godt grunnlag for forhandlinger

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), sier at Høyre vil bidra til et forlik i Stortinget.

– Planen som er presentert gir et godt grunnlag for forhandlinger i Stortinget. Den bygger på gjeldende langtidsplan og de retningsvalgene som er tatt, og viderefører og forsterker satsingene, sier Søreide.

Hun sier at partiet nå vil gå gjennom helheten i forslaget og se nærmere på den konkrete innretningen, innfasingen og finansieringen.

– Blant annet vil vi være opptatt av hvilke umiddelbare og konkrete tiltak regjeringen foreslår for det som haster mest: Å beholde personell og utdanne og ansette flere, sier Søreide.



Forsvarspolitisk talsperson i KrF, Dag Inge Søreide, sier at det er helt nødvendig med en betydelig satsing på forsvaret.

– KrF har vært særlig opptatt av de helt særegne behovene vi har langs kysten. I tillegg har det vært viktig for KrF å få inn en betydelig satsing på luftvern, cyber og hybride trusler, og ikke minst en styrking av Heimevernet, sier Ulstein.

– Gjennomslaget knyttet til Heimevernet vil gi økt tilstedeværelse og betydelig styrket operativ kapasitet. Det ser ut som vi har fått gode gjennomslag, legger Ulstein til.

Flere vernepliktige og sikring av luftrommet

Tidligere denne uken har flere punkter fra langtidsplanen blitt kjent gjennom lekkasjen.

Blant annet ble det kjent at antall vernepliktige skal øke med 50 prosent. Dette betyr at om lag 4500 flere skal gjennomføre førstegangstjenesten hvert år.

Regjeringen foreslår også å endre vedtaket om å legge ned flystasjonen på Andøya. Der varsles en ny satsing på langtrekkende droner.

I tillegg foreslås det å sikre luftrommet over Østlandet for milliarder. Dette har ikke vært gjort siden 1991.