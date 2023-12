– Vil bli færre stasjoner

NEDGANG: Varehandelen øker i omsetning, mens færre handler hos bensinstasjonene. Nå tror ekspert det vil bli kutt i antall stasjoner fremover. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dyrtid og færre fossilbiler fører til mindre pågang for bensinstasjonene. Ekspert tror flere må legge ned.

Nordmenns bilpark fortsetter å elektrifiseres, og tidligere i år vedtok EU-landene en utfasing av fossilbiler innen 2035.

Nå virker det som om stadig færre tar turen innom bensinstasjonen.

Færre kunder

Tall fra SSB for årets ti første måneder viser nemlig en klar trend.

Mens omsetningen til varehandelen totalt øker med 3,2 prosent sammenlignet med i fjor, faller bensinstasjonenes omsetning med 8 prosent.

Kun byggevarer har falt mer i samme periode.

MINDRE PÅGANG: Landets bensinstasjoner har hatt færre besøkende så langt i år mot 2022, sier Virkes Marianne Bjarstad. Foto: Virke

Bransjedirektør for servicehandel i Virke, Marianne Bjarstad, mener det er av stor betydning at bransjen består i årene som kommer.

– Service- eller energistasjoner spiller en viktig samfunnsrolle i et totalberedskapsperspektiv, som arbeidsplass for bilister, og for langtransporten.

– Hva skal de tilby?



At bensinstasjonene nå sliter med salget, overrasker ikke professor i økonomisk historie, Ola Grytten.

DRIVSTOFF FOR MAGEN: Rask mat blir stadig viktigere for at bensinstasjonene skal holde seg i virksomhet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I dyrtiden blir folk veldig bevisst på hvor de skal handle, og varer i kiosk og bensinstasjon er dyrt. Det er billigere å spise hjemme enn junk food også.

Grytten sier bransjen har funnet andre veier å gå, med sitt økte fokus blant annet på mat og bilvask.

Han stiller likevel spørsmål ved hva stasjonene skal leve av fremover.

– Jeg tror ikke bensinstasjonene vil dø ut med det første, men hva skal de tilby når det er slutt på bensinbilene? Du vil komme til å få en avskalering av stasjonene, at det blir færre rundt om i landet.



UTFORDRENDE: Bensinstasjoner vil i fremtiden ikke kunne basere seg på bensin, sier økonomiprofessor Ola Grytten. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Tror ikke på stor nedgang

På tross av at det blir stadig færre fossilbiler, har Virkes bransjedirektør tro på at bensinstasjonene vil bestå.

– Bransjen har vært særdeles god til å omstille seg, i takt med at varekategorier har forsvunnet, som aviser, blader, tidsskrifter, billetter og tipping. Mange stasjoner har etablert ladestasjoner, andre servicetilbud og satser på «mat i farta», sier Bjarstad.



SKIFTE: Diesel og bensin vil ikke være de viktigste produktene hos bensinstasjonen i fremtiden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De siste fem årene har antallet bensinstasjoner i Norge vært stabilt rundt 1700. Det har blitt noen færre bemannede og en økning i antall ubemannede.

– Vi kan se for oss at denne utviklingen fortsetter, men ser ikke for oss en stor nedgang i antall stasjoner. Flere av kjedene ruster opp sine stasjonskonsepter til å møte nye behov, både med hensyn til lading og servering.

Satser på lading

Shell er blant landets største bensinstasjonskjeder.

De ser fallet i salg av bensin som en naturlig del av den økende andelen elbiler, men påpeker at flere elbilister lader hos Shell.

– Vi mener å ha et stort fortrinn med et stasjonsnettverk med god og relevant beliggenhet der folk ferdes, og jobber med å utvikle oss både på bilvask og mat og drikke, slik at vi skal være en attraktiv destinasjon også i fremtiden.

Til TV 2 sier kommunikasjonssjef i Circle K Norge, Knut Hilmar Hansen, at de tror mange vil ferdes langs veien og komme innom deres stasjoner i årene som kommer.

– Circle K er ikke lenger en bensinstasjon, vi er en energistasjon, og skal tilbyd energi både til mennesker og kjøretøy. Vi har stor tro på fremtiden, og vet at kundene vil velge den kjeden som tar best vare på dem.

PÅFYLL: Satsing på ladestasjoner for elbiler vil være viktig i årene fremover, sier kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i St1. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Daglig leder i Yx Butikk, Hans Petter Andersson, tror det fremdeles vil være behov for å stoppe langs veien i årene som kommer.



Han sier at flere av kjedens stasjoner ligger ute i distriktene, hvor elbil-andelen er lavere enn i byene, og at overgangen fra fossilbiler dermed ikke har slått fult ut.



– Det vil nok opprettholdes, men rettet mer mot det folk etterspør, som mat, rene toaletter og ladning.