HAUGESUND TINGRETT (TV 2): Familien beskriver månedene etter volden som et helvete. Selv sier den tiltalte gutten at han husker lite av volden mot Tor Inge Dahl (60).

12. august i fjor ble funksjonsnedsatte Tor Inge Dahl slått ned på Vea på Karmøy.

Onsdag startet rettsaken mot en 16 år gammel gutt tiltalt for grov vold i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

TIltalte erkjente i retten delvis straffskyld.

GROV VOLD: Foto: Privat / Montasje

Påtalemyndigheten mener det var Tor Inge Dahls funksjonsnedsettelse som var motivet for volden.

– Det er helt feil, sier den tiltalte 16-åringen i retten.

– Jeg visste ikke hvem han var eller noe om at han hadde vansker. Jeg hadde ikke slått noen med vansker, fortsetter tiltalte i sin forklaring.



– Ville vel ikke tro det var meg

Aktor, statsadvokat Arvid Malde, mener også det er bevist at det ikke var noen foranledning før volden.



16-åringen har store problemer med å huske hendelsen, og forteller i retten om at han og kompiser drakk hjemmebrent den aktuelle dagen.

Statsadvokat Malde stilte i retten spørsmål ved guttens manglende hukommelse.

– Er dette noe du sier for å unngå å bli tatt for dette, spør statsadvokaten.

AKTOR: Statsadvokat Arvid Malde gjennomførte en grundig utspørring av den tiltalte 16-åringen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg vil bare ikke folk skal tro jeg er et monster. Det var på ingen måte på grunn av hans tilstand jeg slo han, sier gutten.

Malde spør om hvorfor han ikke umiddelbart tilstod og ikke fortalte politiet korrekte opplysninger om hvilke klær han hadde på seg.

Gutten forklarer at han ikke husker hendelsen.

– Jeg ville vel bare ikke tro det var meg, sier han.

– Synes dritsynd på han



Saken har rystet hele lokalsamfunnet på Karmøy. Hendelsen ble filmet og ble raskt spredd på sosiale medier.

I retten ble videoen av hendelsen, filmet av en venn av tiltalte, spilt av flere ganger.

– Jeg tenker det er grusomt det som skjer på videoen, sier gutten.

BISTANDSADVOKAT: Bistandsadvokat Benedicte Storhaug representerer familien til Tor Inge Dahl. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Statsadvokakten spør om gutten kan huske om slaget var hardt, eventuelt hvor hardt. Han rister på hodet.

– Du ser jo det er hardt, sier 16-åringen og viser til videoen.



Tor Inge Dahl har ifølge tiltalen en medisinsk invaliditet på mellom 75 og 100 prosent.

Statsadvokaten spurte avslutningsvis i sin utspørring om hva den tiltalte 16-åringen tenker om helsetilstanden 60-åringen nå befinner seg i.

– Jeg synes dritsynd på han. Jeg skulle ønske jeg kunne gått tilbake i tid og endret på ting, sier gutten.

– Har vært et helvete



Flere medlemmer av Tor Inge Dahls familie er til stede i retten.

– Det er sterkt, sier Jan Dahl.

Han sier søskenflokken ikke vet helt hva de går til.

– Vi gjør jo dette fordi vi vil få svar på hva som skjedde med vår bror. Om vi får svaret vi er på jakt etter er vanskelig å si.

Jon Dahl skal selv vitne for retten torsdag. Han beskriver kort månedene etter voldshendelsen:



FAMILIE: Onkel Gunnar Alfsvåg, søster Solveig Dahl og brødrene Martin og Jan Dahl i retten onsdag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det har vært et helvete, rett og slett, svarer Dahl, og utdyper hvordan det står til med broren:



– Han kan ikke gjøre noen ting. Den lille kontakten vi hadde med han blir mindre og mindre.

En støtte i tiden etterpå har vært lokalsamfunnet. Støtteerklæringene har kommet fra hele Karmøy. Han sier folk har stilt opp fra dag én.

– Tor Inge har vært en alle har visst hvem var, og oppslutningen har vært slik at vi er overgitt over hva han har stått for, svarer Dahl.

Uenighet om skyld

Tiltaltes forsvarer er advokat Christina Marie Steensnæs Winsor. I retten var hun klar på at tiltalte erkjenner de faktiske forhold.

– Det er ikke noen uenigheter rundt det objektive hendelsesforløpet og slaget, sier forsvareren.

FORSVARER: Advokat Christina Marie Steensnæs Winsor forsvarer den tiltalte 16-åringen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hun forklarer årsaken til at gutten erkjenner delvis straffskyld med hva påtalemyndigheten har lagt til grunn om foranledning og motiv.

– Det det er uenighet om er den subjektive skylden knyttet til foranledningen, motivasjonen og skadene, sier Winsor.

Hun spurte i retten om hva tiltalte tenker om slaget i lys av Tor inge Dahls helsetilstand i dag.

– Jeg hadde ikke trodd det kom til å gå sånn. Det var ikke som på film, hvor noen besvimer i et par minutter, svarte 16-åringen.