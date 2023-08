Vil avsløre bankenes hemmeligheter

Seks prosent renter på boliglånet begynner nå å bli realiteten for mange norske lånekunder. Den siste rentehevingen har du ikke merket ennå, og Norges Bank mer enn antyder at det kan bli enda en renteheving i september.

Organisasjonen for de som eier bolig i Norge, Huseierne, krever nå at vi må bli like flinke som svenskene i åpenhet om hvilke vurderinger bankene gjør når de setter renten, og hvilke betingelser de gir for å gi oss lån.

Kun de få, ressurssterke gjør noe

– Vi trenger bedre renteoversikter som viser frem den renten man kan forhandle seg til. I dag er det slik at rentelistene forteller hva bankene gir deg, men det gis individuelle tilbud. Dermed er det vanskelig å vite hvilke banker som er «snille» og hvor mye man i så fall kan spare, sier forbrukersjef i Huseierne, Carsten Pihl.

KAN SPARE TUSENER: Renteutgifter på boliglån er nå den aller største boutgiften for mange norske husholdninger. Foto: Frode Sunde / TV 2

Om kundene har fått informasjon om hvilken gjennomsnittlig rente utlånene har, vil kundene få bedre grunnlag for å forhandle. Det får ikke kundene vite nå.

Pihl mener norske låntakere rett og slett ikke har tilgang til nok åpen informasjon til at vi kan vurdere om det er lurt å bytte bank eller ikke.

Ifølge Forbrukerrådet var det i fjor kun sju prosent av lånekundene som byttet bank, mens bare 16 prosent snakket med banken om boliglånet sitt.

– Dette i året med tidenes renteoppgang. Tallet burde vært mye høyere, sier forbrukersjef i Huseierne, Carsten Pihl.



Han viser til at det i Sverige er langt større åpenhet om hvilke faktiske renter bankene kan tilby. Det har også gitt resultater i mer konkurranse mellom bankene og mer forbrukermakt. Svenskene bytter bank langt oftere enn vi nordmenn gjør.

Bankenes organisasjon, Finans Norge, mener det blir en feil fremstilling at konkurransen i bankmarkedet er svak.

GJENNOMREGULERT: Tom Staavi i Finans Norge mener bankmarkedet er nok regulert som det er. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Finans Norge mener det er en myte at det ikke er hard konkurranse i lånemarkedet i Norge. Utlånsmarginen er lav. Det skyldes at det er om lag 100 banker i Norge og for alle er boliglån et svært viktig produkt. Boliglån er også et homogent produkt der det er enkelt for forbruker å sammenligne vilkårene, sier informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi.

Flere tiltak

Fredag denne uken setter Huseierne seg ned med Konkurransetilsynet for å gå gjennom fire konkrete forslag til hvordan bankene kan bli pålagt å være mer åpne om hvilke kriterier de legger til grunn for lånebetingelser, og hvordan de vurderer verdien av boligen din.

DE FÆRRETS GJØR NOE: Til tross for rekordmange renteøkninger, er det svært få av oss som forhandler med banken eller bytter bank. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dette er de fire forslagene:

1) Åpenhet om faktiske renter for at forbrukerne skal få kunnskap om hvor mye det er mulig å prute. Nå er det kun aktive og ressurssterke kunder som får forhandlet ned renten.

2) For å bedre konkurransen må bankene pålegges å oppgi hvilke geografiske områder de gir lån i. Nå varierer dette veldig, og oversikten finnes ikke.

3) Enda en hemmelighet de fleste ikke vet om: I bankenes oversikt over boliger, blir boligen din plassert i rød, gul eller grønn sone. Dette gir en såkalt områdescore. Huseierne krever at denne informasjonen må bli tilgjengelig for kundene.

4) Tilsynet med bankene må skjerpes.

Pihl mener bankene nå stort sett får gjøre som de vil, uten at det får konsekvenser.

– Vi har ikke studert de foreslåtte tiltakene i detalj. Derfor er vi også forsiktige med å kommentere dem. Dog mener vi at for å innføre ytterligere regulering i et gjennomregulert marked, må man dokumentere påstanden om markedssvikt og også påvise at tiltakene man ønsker å innføre har ønskede effekter og ikke bidrar til negative effekter for forbrukerne som for eksempel økte kostnader, sier Tom Staavi i Finans Norge.

– Svakt av regjeringen

Regjeringen har lovet å forbedre rettighetene til forbrukerne i forhandlinger med bankene. Slik ble dette formulert i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen skal jobbe for å gjøre banktjenester enkle og rimelige for vanlige folk, blant annet gjennom å gjøre det enklere å bytte bank og sørge for mer gjennomsiktighet av bankenes boliglånsrenter og øvrig prising av tjenester»



Boligeiernes interesseorganisasjon mener at lite har skjedd, selv om muligheten er der.



– Til nå har ikke noe skjedd. Det synes vi er svakt av regjeringen. Bedre bankkonkurranse vil føre til lavere renteutgifter for de med boliglån. Nå som rentene stadig når rekordhøyder, og er ventet å være høye i lang tid fremover, forventer vi at regjeringen nå reagerer, sier Carsten Pihl.