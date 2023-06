Vil at handlekurven din skal endres radikalt: – Skadelig

I fem år har cirka 350 eksperter fra inn- og utland jobbet med å samle den ferskeste forskningen på hva og hvor mye man bør spise.

Tirsdag legges de nye nordiske kostrådene frem og beskjeden er klar og tydelig: Alle bør hovedsakelig ha et plantebasert kosthold.

Nå skal kjøttinntaket kuttes drastisk.

– Kunnskapsgrunnlaget for å si at rødt kjøtt er skadelig, har økt, sier Rune Blomhoff.

Han har ledet arbeidet med å oppdatere de offisielle kostrådene i Norden og Baltikum, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. For første gang tar de også stilling til hva som er bra for planeten, og ikke bare den enkeltes helse.

Dette er rådene Rødt kjøtt: Maks 350 gram i uken. Inntaket av prosessert kjøtt bør minskes ytterligere. Fisk og sjømat : 300-450 gram, hvorav 200 gram bør være fet fisk.

: 300-450 gram, hvorav 200 gram bør være fet fisk. Hvitt kjøtt : Så lite som mulig.

: Så lite som mulig. Frukt og grønt: 500-800 gram eller mer hver dag.

500-800 gram eller mer hver dag. Nøtter og frø: 20-30 gram nøtter hver dag.

20-30 gram nøtter hver dag. Kaffe: Moderat inntak av kaffe, cirka 1-4 kopper daglig, og te kan være en del av et sunt kosthold. Totalkonsumet bør begrenses til 400 mg koffein hver dag.

Moderat inntak av kaffe, cirka 1-4 kopper daglig, og te kan være en del av et sunt kosthold. Totalkonsumet bør begrenses til 400 mg koffein hver dag. Melk og meieri: Mellom 350 ml og 500 ml hver dag, helst med lav fettprosent.

Mellom 350 ml og 500 ml hver dag, helst med lav fettprosent. Sukker: Begrense inntaket.

Begrense inntaket. Alkohol: Anbefaler å avstå fra alt av alkoholinntak.

Anbefaler å avstå fra alt av alkoholinntak. Korn: 90 gram med grove kornprodukter hver dag.

90 gram med grove kornprodukter hver dag. Poteter: Det anbefales å inkludere poteter som en sentral del av den regelmessige dietten.

– Det kostholdet som er det helsemessige gunstige er også det som er gunstig for klima. Ingen av rådene går i konflikt med helse, sier Blomhoff.

Så mye kjøtt bør du spise i uken

Hvis man vil følge de nye kostrådene må flere nordmenn endre matvanene sine.

KJØTTFORBRUKET: En liten biff på 200 gram k Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mens de forrige kostrådene anbefalte maks 500 gram rødt kjøtt i uken, er det oppdaterte rådet nå 350 gram. Inntaket av prosessert kjøtt bør være så lite som mulig, ifølge forskerne.

Til sammenligning er en typisk pakke karbonadedeig 400 gram.

Hvis du deler en pakke kjøttdeig med én annen til middag en dag, kan du i tillegg spise cirka to grillpølser og 3 skiver med kokt skinke, før maksgrensen er nådd hele uken.

Ifølge forskerne bør ikke reduksjonen erstattes med hvitt kjøtt, av hensyn til klima.

Resten av uken må altså bestå av måltider med belgfrukt, grønnsaker eller fisk, hvis man vil følge kostrådene.

– Hva er kunnskapsgrunnlaget som tallet 350 baserer seg på?

– Det er veldig sterk evidens for at rødt kjøtt har en effekt. Samleanalyser viser det vi kaller en tydelig dose-respons-kurve. Altså jo mer du spiser, jo høyrere risiko for sykdom, forklarer Blomhoff.

– Bør alle nordmenn bli vegetarianere?

VEGGIS? Du må ikke kutt kjøtt på heltid, men mange nordmenn bør kutte drastisk og heller velge plantebasert, ifølge rådene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Nei, vi har ingen råd om det, men for mange vil det være gunstig å ha et lavt inntak av kjøtt og andre animalske matvarer. For eksempel vil melk og meieriprodukter være gunstig for å dekke behovet for vitaminer og mineraler.

– Urealistisk

Annechen Bahr Bugge er mathistoriker ved OsloMet og har forsket på nordmenns kosthold i flere tiår. Hun mener de nye rådene er langt fra nordmenns faktiske spisevaner.

SKEPTISK: Annechen Bahr Bugge tror det er krevende å endre nordmenns vaner. Foto: Privat

– Og det er urealistisk å tro at folk vil endre matvanene sine så drastisk, sier Bugge.

I 2021 ble forbruket per person beregnet til 800 gram i uken.



Bugge forteller at forbrukerne hun har snakket med i sin egen forskning er opptatt av å støtte norske arbeidsplasser og opprettholde norsk matproduksjon.

– Å velge bort kjøtt, melk og meieri i så stor grad som de nye kostrådene forventer, er urealistisk ut ifra de verdiene jeg ser blant forbrukerne i dag, sier hun.



Slik skal det praktiseres

Når rådene legges frem av NNR (Nordic Nutrition Recommandations) på Island tirsdag, starter en prosess hos Helsedirektoratet i Norge.

De er ansvarlige for å revidere de nasjonale kostrådene etter kunnskapsoppdateringen.

– Da må vi se på hvordan kostholdet i dag og hva utfordringene er i Norge. For eksempel viser statistikken at vi spiser for mye sukker, salt og mettet fett, og for lite grønnsaker og frukt, sier divisjonsdirektør for folkehelse, Linda Granlund.

PROSESS: Helsedirektoratet må sette seg inn i rapporten og bestemme for hvilke råd som skal lyttes til og ikke. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

De nasjonale kostholdsrådene skal først og fremst fungere veiledende for nordmenn, men vil også påvirke maten som serveres ved offentlige institusjoner.

– Først og fremst handler det om at du og jeg skal spise i råd med kostrådene, men også at for eksempel sykehjem og eldresentre tilbereder og setter frem mat som er i tråd med kostrådene, sier hun og legger til:

– De er jo utformet på bakgrunn av den beste kunnskapen man har i sammenhengen mellom kosthold og helse.

– Hvis rådet blir 350 gram kjøtt i uken, skal vi begynne å veie maten vår?

– Dette er kun tallfesting av vitenskapelig grunnlag og så må vi se hva som blir gjeldene i Norge. I dag er jo anbefalingen maks 500 gram, men det er ikke lagt opp til at man skal veie det.

– Det er en pekepinn på at man kanskje ikke skal spise så mye man har tenkt at man kan.