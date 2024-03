Vil åpne nye undersøkelser av Brenna

NYE DOKUMENTER: Tonje Brenna har sendt nye dokumenter til Stortinget. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Nye dokumenter ble oppdaget og sendt til Stortinget. Venstres Grunde Almeland sier de vil be kontrollkomiteen om å åpne nye undersøkelser av Ap-nestleder og statsråd Tonje Brenna.

Fredag bekreftet regjeringen at de har sendt nye dokumenter om Brennas habiltetssak til Stortinget.

Ifølge TV 2s kilder ble nye dokumenter oppdaget i Kunnskapsdepartementet i løpet av de siste dagene.

Brenna var selv kunnskapsminister før Kari Nessa Nordtun (Ap) overtok. Hun sendte over nye dokumenter til Stortinget fredag.

«Etter søk i departementets systemer i forbindelse med vurderingen av et innsynskrav, er det nå identifisert to dokumenter for 2024-budsjettet til politisk ledelse», skriver kunnskapsminister Nordtun til Stortingets kontrollkomite.



Saken til arbeids- og inkluderingsministeren har to spor. Det første handlet om selve habilitetsbruddet. Den siste tiden seilte det også opp nye spørsmål om Brenna har informert Stortinget godt nok – altså om hun har overholdt opplysningsplikten i habilitetssaken.

Grunde Almeland (V) i Kontrollkomiteen reagerer på at dokumentene kommer først nå.

VIL ÅPNE SAKEN: Grunde Almeland er glad for nye dokumenter, men ikke fornøyd med at det kommer så sent. Grunde Kreken Almeland (Venstre). Foto: Simen Askjer / TV 2

Almeland sier til TV 2 at de vil be kontrollkomiteen om å åpne nye undersøkelser av Ap-nestleder og statsråd Tonje Brenna.

– Samtidig som det selvsagt er bra at informasjonen sendes over til oss, så er det krevende at det stadig dukker opp ny informasjon i Brenna-saken, sier han til TV 2.

Vil forfølge saken



Brenna fikk tirsdag kritikk av Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

– Jeg tror flere av oss skulle likt å være ferdig med denne saken nå, men når det nå viser seg at departementet nok en gang må innrømme at ikke all informasjon var oversendt i tide, så må vi slik jeg ser det forfølge saken videre, sier Almeland.

Han legger til:

– Nå mener Venstre og jeg at vi trenger å åpne nye undersøkelser for å se på om opplysningsplikten er brutt, sier Grunde Almeland til TV2.

Han er ikke den eneste som reagerer på nyheten.

– En dårlig forklaring har egentlig blitt enda dårligere, sier nestleder i Frp, Hans Andreas Limi til TV 2.

– Det siste brevet bekrefter at hun fikk informasjon til budsjettkonferansen i 2023, mens hun først valgte å vurdere sin habilitet i juni, etter at det ble slått fast at statssekretæren var inhabil i saker som involverte Utøya, sier Limi.



Stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Frp), lurer på hvorfor brevet kom fredag kveld.

– Jeg vil gjerne vite hvorfor nåværende Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har valgt å sende dette brevet til Stortinget en fredag kveld når Arbeiderpartiet i debatten i Stortinget tirsdag hevdet at saken var ferdigbehandlet og at det ikke var noe nytt i saken, sier Hagen.

Brenna: Burde vurdert habiliteten tidligere

I brevet beskriver Brenna hvordan arbeidet var med statsbudsjettet våren 2023.

Hun skriver at hun 14. juni fikk en tilleggsvurdering fra embetsverket om konsekvensene av inhabiliteten overfor styret i Utøya AS, og at hun deretter ikke har behandlet tilskudd til prosjektet.

– Vurderingen var at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var så tett at jeg på grunn av min inhabilitet overfor Utøya AS ikke kunne ta stilling til saker knyttet til skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» både fremover og tilbake i tid.

Hun skriver videre at hun sluttet seg til denne vurderingen, og at ikke deltok i saksbehandling av tilskuddet til dette prosjektet etter denne datoen.

– Jeg burde vurdert habiliteten min tidligere, noe jeg har forklart komiteen og fått kritikk for i Stortinget, skriver Brenna.