Viktoria (20) vokter grensen til Russland

Troppssoldat og menig Viktoria Lewinsen (20) ved Jarfjord grensestasjon sier selv at hun ikke er redd.

– Vi har kontroll her oppe, sier hun.

Foreldrene er kanskje mer nervøse enn hun selv, forteller Lewinsen.

KONTROLL: Lewinsen sier at de har kontroll. Foto: Markus Furnes / TV 2

TV 2 møter henne i forbindelse med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls besøk ved Jarfjord grensestasjon søndag.

1,4 kilometer fra Russland

Grensestasjonen ligger i Øst-Finnmark – bare 1,4 kilometer fra grensen mot Russland – og hører til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).

Den er en av to grensestasjoner ved den 197,7 kilometer lange grensen mot Russland. Et Russland som siden 24. februar har ført en aggressiv krigføring mot Ukraina – og som sist fredag gikk brutalt på tvers av FN-pakten og folkeretten ved å markere annekteringen av fire russisk-okkuperte områder i Ukraina.

Norge er nå det eneste landet i Schengen med åpen grense til Russland.

ÅPEN: Norge sin grense mot Russland er fremdeles åpen, Foto: Markus Furnes / TV 2

– I starten var det et sjokk

Som følge av den russiske mobiliseringen styrkes beredskapen i grenseområdet.

Dermed utfører soldatene ved GSV for tiden en ekstra kritisk oppgave for norsk forsvar og politi. Lewinsen sier det er en spesiell tid.

– Det er en spesiell tid. Det er veldig interessant å få være soldat her oppe. å få høre nyheten, men du venner deg til det. Vi har vårt oppdrag og vår hverdag, sier Lewinsen.

HJERTE FOR UKRAINA: I Kirkenes er det hengt opp hjerter med det ukrainske flagget. Foto: Markus Furnes / TV 2

Kontinuerlig bemanning

Haugesund-kvinnen er en av rundt 100 soldater og 20 ansatte som har ansvaret for å passe på grensen mot Russland.

– Når vi er på vakt, bemanner vi enten et tårn eller en hytte og patruljerer langs grensen, forteller hun.

Grensetårnene er kontinuerlig bemannet hele året gjennom – og de unge meniges oppdrag er å forebygge, overvåke og eventuelt håndtere lovbrudd.

For å sikre mobilitet, foregår patruljeringen ofte med ATV, som er et sekshjulet terrengkjøretøy.

– Om vinteren har vi snøskuter. Det er gøy å få prøve nye kjøretøy du ikke ville kjørt ellers i livet, sier Lewinsen.

ANSVAR: Viktoria Lewinsen er en av dem som har ansvaret for å passe på grensen mot Russland. Foto: Markus Furnes / TV 2

Ultrarask

Hun kom til GSV i oktober, etter rekruttperioden. Nå er hun inne i de siste seks tjenestemånedene av til sammen 18.

– Jeg har utvidet tjenesten min med et halvt år, nå er jeg troppsassistent med materiellansvar for troppen min. Jeg skal også hjelpe troppssjefen med ulike oppgaver, sier hun.

– Ryktet forteller at du har utmerket deg ved å bli raskeste kvinne på Jarfjord Ultra, som er et 75 kilometer langt løp fra grensestasjonen her og ut til Barentshavet.

– Det stemmer. Vi har en kompanisjef som vil at vi skal utfordre oss selv. Så han etablerte et ultramaraton der vi løp langs hele grenselinja, sier Lewinsen.

BESØKTE GRENSESTASJONEN: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under sitt besøk ved grensen mellom Norge og Russland. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Hvordan var det å få ministeren på besøk?

– Det var veldig kult og spennende med et så viktig besøk. Det viser at tjenesten vi har er viktig, sier Lewinsen.