Viktig forskning står i stampe

Studien er verdens første til å undersøke om legemiddelet Paxlovid kan begrense virusets evne til å formere seg ved akutt sykdom.



Opp mot 30 prosent av personer med covid-infeksjon opplever langvarige plager i etterkant av sykdommen.

Det er godt dokumentert at det virusdempende legemiddelet Paxlovid forhindrer at folk bli alvorlig syke av korona. Medisinen gis i dag til skrøpelige eldre og mennesker med risikodiagnoser når de får covid-19.

Nå forsøker forskere ved Universitetet i Bergen å undersøke om legemiddelet også kan forhindre long covid.

– Vår hypotese er at du må redusere virusmengden akutt for å kunne forhindre videre utvikling av permanent skade og symptomer, sier professor og overlege Nina Langeland.



Har bare 130 av 2000

Så langt deltar 130 personer. Det et altfor få til å få solide svar.

– Vi ønsker 2000, men kan antagelig får gode resultater med færre også. 130 er langt under lastemerket, sier professor og overlege Nina Langeland.



Nina Langeland, professor ved UiB og overlege ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

De frivillige må være mellom 18 og 65 år og akutt syke med covid-19. Det må ikke være mer enn fem dager siden de først merket sykdommen, og de må fortsatt ha symptomer og teste positivt på en koronatest



– Vi har forsøkt å nå ut til deltagere gjennom apotek, legevakt, fastleger og annonsering, sier Langeland.



Studien startet i Bergen i september i fjor. Nå utvides den også til Oslo i håp om å få nok deltagere.

– Det har vært vanskelig å rekruttere. Derfor ønsker vi å gjøre folk oppmerksomme på at studien pågår, sier Langeland.

Halvparten får placebo

Hun sier det er for tidlig å si noe om erfaringene med studien så langt.

– Halvparten av de som deltar får Paxlovid og den andre halvparten får placebo. Verken vi eller deltagerne vet hvem som får hva, så slik sett har vi ingen erfaringer så langt, sier Langeland.



Hun understreker at bivirkningene av Paxlovid er sjeldent, men at opptil fem prosent kan oppleve kortvarige plager som diaré, oppkast, kvalme, hodepine eller endret smakssans.

Deltagerne blir bedt om å rapportere både bivirkninger av medisiner og også covid-symptomer daglig i en uke, deretter symptomer en gang i uken i fire uker, og deretter symptomer etter tre og seks måneder, og ett år etter covid. All rapportering skjer via mobiltelefon.

For forskerne haster det med å få flere med i studien.

– Nå er smitten på vei ned her i Bergen. Det kommer muligens en liten runde til i vår, men hovedbølgen tenker jeg kommer i perioden oktober til februar hvert år.



Long covid For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom, men noen får vedvarende plager utover den akutte fasen. Slike langvarige symptomer er tidligere rapportert etter en rekke andre infeksjoner, og det er derfor ikke overraskende at en del personer opplever senfølger etter covid-19. Vanlige symptomer Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, er de vanligst rapporterte symptomene 6-12 måneder etter sykdommen: Nedsatt hukommelse

Endret smak- og/eller luktesans

Utmattelse/trøtthet

Nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)

Tung pust Kilde: FHI

Deltakere som har positiv test kan lese om studien her.

Skuffet pasientorganisasjon

Pasientorganisasjonen Norsk Covidforening er skuffet over mangelen på deltagere så langt.

– Det er synd at så få er med i studien. Det kan være slik fordi folk rett og slett ikke er klar over den, eller at man har fått beskjed om at det ikke lenger er noe vits i å teste seg, sier styreleder Brita Scheid Bjørnstad i Norsk Covidforening.



SKUFFET: Styreleder i Norosk Covidforening Brita Scheid Bjørnstad håper flere nå vil delta i studien. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun tror mange ikke tenker på at long covid kan være et problem før de får det selv.

– Denne studien er viktig for å vise om de er mulig å redusere antall som får long covid ved å gi Paxlovid i en akuttfase. Det vil være et argument for å utvide hvem som får lov til å ta denne legemiddelet i Norge, sier styrelederen.



Hun viser til at Paxlovid blant annet i USA er anbefalt for alle som får covid.

– Long covid gir en enormt høy samfunnskostnad og snur opp ned på livet til de som blir rammet. Det er foreløpig ingen effektiv behandling, så da må alt gjøres for å unngå å få long covid i utgangspunktet, sier styrelederen.