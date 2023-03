– Viktig å vise at mamma får dette til

Livet er snudd på hodet for Silje Bjelland og Heidi Alexandra Uhlgren Gudmestad.

– Jeg har blitt spurt «lurer ikke dattera di på hvor mamma er?», sier Bjelland.

De hadde, inntil nylig, stabile jobber som lærere. Livet gikk ganske så på skinner, men begge var blitt rastløse.

– Vi var egentlig bare håndball-venninner, men vi forstod at vi hadde en felles drivkraft, forteller Gudmestad.

De to damene stråler av entusiasme når de forteller om hvordan de tok ordentlig god sats og kastet seg utfor gründer-stupet.

TECH: Uten forkunnskaper om programmering eller annen startkapital enn egne sparepenger gikk de to damene fra lærer Foto: Kristian Myhre / TV 2

Egne erfaringer fra familieferier, og et felles engasjement for camping startet det hele.

– På møter med investorer er det flere som ikke har skjønt greia i det hele tatt, ler duoen.

Konseptet handler nemlig om camping, og de to gründerdamene lager en plattform som skal gjøre det enklere å booke et sted å campe.

– Men når vi viser dem tallene, er det flere som sperrer opp øynene, sier Bjelland.

De landet på navnet Campall. Et planleggings- og bestillingsverktøy for kunder, og styringsverktøy for eiere. Så langt har tilbakemeldingene vært overveldende.

Lærerjobben de begge nå har lagt bak seg, beskriver de som givende, men også både krevende og tidvis tung.

– Du står på scenen hver dag i seks-syv timer, må være forberedt til å yte hver mandag morgen, sier Gudmestad.

CAMPING: Gründerløsningen Bjelland og Gudmestad har utviklet skal gjøre det lettere å planlegge og gjennomføre campingferier i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Både Bjelland og Gudmestad er småbarnsmødre. De skryter av støtte de har fått av familie og venner, men forteller at de også har blitt møtt med skepsis fordi de har barn.

– Jeg synes det er veldig viktig at jeg som kvinne og mamma går fram og viser til mine døtre at mamma kan få dette til, sier Bjelland.

En annen utfordring har vært kapital. Sparepenger tiltenkt buffer og ferier var det de hadde å bruke for å få realisert drømmen.

– Men det er utrolig hvor lite man kan leve av når man må, sier Bjelland.

Tror kvinner lider av «flink pike»-syndrom

DNB har satt sammen en tilstandsrapport for likestilling i næringslivet fra 2022.

Menn er i overtall både når det gjelder de som har intensjon om å starte bedrift og de som faktisk gjør det. Forskjellene blir særlig store når det kommer til de som satser stort i sin gründervirksomhet, skriver DNB i sin rapport.

En gammel klisjé handler om at menn er mer risikovillige enn kvinner. Det tror ikke gründerne nødvendigvis er sant, men de peker på at kvinner kanskje oftere tar ansvar og velger en tryggere vei.

– Jeg tror det med å være «flink pike» sitter i ryggmargen hos oss damer. Vi holder oss til det komfortable, sier Bjelland.

STOLTE GRÜNDERE: I løpet av våren er de ferske gründerne klare for å lansere plattformen de har jobbet intenst med den siste tiden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nå når hun og venninnen først har tatt steget ut av komfortsonen, klarer hun ikke skjønne hva hun var redd for. Både Bjelland og Gudmestad beskriver en friere hverdag, og nye perspektiver.

– Om det ikke går trenger jeg jo heller ikke gå tilbake til jobben jeg hadde før, sier Gudmestad, og legger til:

– Med alt jeg har lært gjennom denne prosessen er det en rekke ulike jobber jeg kunne prøvd meg på.

– Skremmende tall

– Vi ser at kvinnelige gründere blir behandlet annerledes enn menn, sier bedriftsrådgiver i DNB, Benedicte Middelthon.

Hun viser til at kvinner kommer dårligst ut i omtrent alle gründer-statistikker. I tillegg er det ikke sånn, ifølge Middelthon, at suksess er like forventet for kvinner som for menn.

SER POSITIV UTVIKLING: Benedicte Middelthon ønsker ikke male et for dystert bilde av dagens gründersituasjon. Hun ser en økning i kvinner som henvender seg med gründerplaner. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Forskning viser at menn i større grad får spørsmål om fremtidsplaner og visjoner, mens kvinner får spørsmål om hvordan de vil håndtere kriser og konkurser, sier Benedicte Middelthon, kundeansvarlig hos DNB.

Tallene i DNBs rapport slår fast at kvinnelige gründere kun får 3,2 prosent av all risikokapital som investeres i nyetablerte norske bedrifter.

– Det er et skremmende tall hvis vi ser på mulighetene for kvinner til å lykkes som gründere, sier Middelthon.

I tillegg viser tallene at flest menn starter AS, leder AS, oppretter enkeltmannsforetak, søker patenter og blir entreprenører.

Likevel understreker hun pilene peker i riktig retning, og sier flere og flere gründerhendvendelser nå kommer fra kvinner.

– Må snakke mer positivt

Svanhild Hestnes Sondresen i NHO Rogaland mener det er på tide å ikke snakke om gründervirksomhet som kun en utfordring for kvinner.

– Vi må snakke mer positivt om det å være kvinnelig gründer. Det er ikke så utfordrende som det kanskje kan fremstå noen ganger, sier Sondresen.

HEIER: Svanhild Hestnes Sondresen sier NHO heier på kvinnelige gründere. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Å løfte frem de gode rollemodellene og vise hva som er mulig er noe vi alle har et ansvar for, både rundt middagsbordet, i skolen, og ellers, sier Sondresen.

– Er denne skeivheten et likestillingsproblem?

– Ja, det vil jeg si. Vi har behov for gode løsninger fremover, på flere områder. Om vi bare benytter oss av 50 prosent av de gode hodene går vi glipp av noe. Det er viktig for næringslivet, og det er viktig for Norge at vi får en bedre balanse, sier hun.