Øver på atomulykke:

På vei sørover langs kysten av Nord-Norge skjer det en eksplosjon på et reaktordrevet sivilt fartøy. Om bord er det mange skadde turister, og det er spredning av radioaktiv forurensning over store avstander.

– Hva gjør man når alarmen går?

– Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale rednings- og beredskapsressurser må kunne samarbeide for å håndtere en slik krise, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Et slikt scenario kan skje og det er det ikke blitt øvd på. Arctic REIHN blir den største atomberedskapsøvelsen som noen gang er gjennomført i Norge.

VIKTIG: Øvelsen skal blant annet se på hvordan samarbeidet mellom forskjellige ressurser fungerer. Foto: Robin Jensen / TV 2

12 millioner fra EU

I den forbindelse vil det komme store rednings- og beredskapsressurser fra både inn- og utland som skal delta under øvelsen.

– Det er en stor øvelse. EU bidrar med rundt tolv millioner kroner. Den involverer rundt 300 personer fra Island, Sverige, Danmark, Finland, Portugal og Nederland, sier Longva.

Øvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), direktoratet for strålevern- og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS).

– Det har aldri vært en slik fullskala øvelse, og det er en omfattende øvelse med mange elementer, sier Anja Bakken, kommunikasjonsrådgiver ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Realistisk øvelse

I 2000 deltok den atomdrevne ubåten Kursk i en russisk marineøvelse ute i Barentshavet. Båten sank til bunns etter en eksplosjon om bord. 118 mann omkom. I Norge var det frykt for at ulykken ville føre til en atomlekkasje.



BEREDT: Hvor godt klarer redningstjenesten å løse oppdrag under radionukleære forhold? Det er et av spørsmålene som øvelsen skal besvare. Foto: Robin Jensen / TV 2

HRS var i sin tid involvert i et forsøk på å redde mannskapene.

– Denne type hendelse skjer sjeldent, men alvoret er desto større når det først skjer, sier Tore Hongset, redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Han er også prosjektleder for den delen av fullskalaøvelsen som handler om redningsaksjonen.

– Sammen med andre aktører vi samarbeider tett med i det daglige, skal vi øve på redningstjenestens evne til å løse redningsoppdrag under radionukleære forhold. Ett annet viktig element er å teste samhandling og kommunikasjon mellom Hovedredningssentralen og Direktoratet for strålevern og atomberedskap under redningsaksjonen, sier Hongset.

Bodø er vertskap, og øvelsen vil finne sted 09. – 11. mai.

– Det er en viktig øvelse for at redningsressursene skal blir kjent med hverandre på tvers av landegrensene. Også med tanke på hjelp fra utlandet og varslingsrutiner når slike alvorlige ulykker oppstår, sier Longva.

I Nord-Norge og generelt i Arktis kan det være langt mellom rednings- og beredskapsressursene.

FULLSKALA: Øvelsen er et samarbeid mellom DSB, DSA og HRS Nord-Norge. Foto: Robin Jensen / TV 2

Stoppet av Ukraina-krigen

Klimaendringer og issmelting har ført til at den maritime aktiviteten har økt. Mange av fartøyene er atomdrevet, eller frakter radioaktivt materiale.

Tall fra Kystverket viser en økning i trafikk for atomreaktordrevne fartøy i forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen- Skagerrak fra 2019 – 2022.

– Vi ser også en økning på nær 50 prosent i 2020, nær 70 prosent i 2021 og over 30 prosent i 2022 av trafikk i forvaltningsplanområdene, blant annet fordi den russiske isbryterflåten har fått et tilskudd på tre nye fartøy siden 2020. I tillegg har enkeltfartøy hatt mer utseilt distanse i 2022, sier Lill Therese Opsahl, seniorrådgiver i Kystverket.

STØTTES: EU bidrar med tolv millioner kroner til øvelsen. Foto: Robin Jensen / TV 2

En atomulykke i Nord-Norge og nordområdene kan bli fatal.



– Det er viktig å være forberedt. Vi har erfaringer med avstander, men når du da får et problem med et radiologisk tilfelle, så gjør det redningsaksjonen ekstra krevende, sier Hongset.

I mange år har man planlagt denne øvelse som aldri før er blitt gjennomført i en så stor skala.

I 2020 ble øvelsen utsatt på grunn av pandemien. I fjor var det krigen i Ukraina som satte en stopper for den, men nå blir den endelig gjennomført.

– Er en slik øvelse blitt ekstra høyaktuell i forbindelse med Russlands krig mot Ukraina?

– Krigen viser at vi må ha en god beredskap hvis en ulykke skulle skje, derfor blir denne øvelsen veldig viktig, sier Longva.

– Sentrale elementer i øvelsen er å teste systemene for varsling av andre nasjoner og til å ta imot hjelp fra utlandet. Norge har i mange sammenhenger bistått andre land i håndteringen av ulike kriser, men vi har ikke selv bedt om akutt hjelp via for eksempel EUs krisehåndteringssenter, ERCC, forteller hun.