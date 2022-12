– Viktig å kjempe vidare

– Eg har ikkje klart å lese boka sidan ho kom ut. Eg har lyst å lese ho igjen ein gong, men eg synest det er vanskeleg.

Abida Raja blar gjennom boka som oppsummerer livet hennar.

På litt over to hundre sider har ho skildra eit liv prega av vald, frykt og skam, levd under sterk sosial kontroll.

Abida fortel at boka er hennar bidrag til å skape endring, utgitt i håp om å hjelpe andre som lever i same situasjon.

– Eg vil at folk skal sjå at det er mogleg å bryte ut. Det er ein høg pris å betale, men det er mogleg, seier Abida.

Likevel var ho ikkje førebudd på det som venta då boka kom ut.

STORT TRYKK: Boka til Abida Raja fekk mykje merksemd då ho kom ut i september. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

«Årets modigaste»

Det tok henne sju år å ferdigstille boka saman med VG-journalist og medforfattar Håkon F. Høydal.

I boka fortel ho ope om ein oppvekst prega av vald og sterk sosial kontroll, om å bli gifta vekk til ein ho ikkje elska og om å leve i eit ekteskap der ho blei utsett for fysisk og psykisk vald.

Ho fortel om korleis ho sjølv i årevis dekka for hennar valdelege ektemann, og til og med sjølv slo sine eigne barn.

Ho fortel om korleis ho til slutt kom seg ut av ekteskapet, trass frykt for æresdrap, skam og fattigdom, og korleis ho fekk mot til å anmelde eksmannen for vald.

STERKT: Abida seier det er vanskeleg å lese i boka hennar igjen. Ho har ikkje lest boka sidan ho blei gitt ut. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Då boka kom ut, slo ho ned i det norske samfunnet som ei bombe.

Fleire omtalte boka som årets modigaste. Samstundes fekk boka kritikk for å bli utgitt medan eksmannen hennar framleis var under politietterforsking.

Medietrykket og merksemda mot Abida, var enormt.

Abida stilte i nokre få intervju. Så blei det stille.

– Eg tenkte at når eg publiserte boka, så var jobben min ferdig. Det blei ikkje heilt slik.

OPENHJARTIG: I boka fortel Abida Raja ope om korleis det er å leve i eit valdeleg tvangsekteskap, om frykten for æresdrap, om korleis ho sjølv dekka over for ein valdeleg ektemann. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ønskjer å kjempe vidare

Abida legg ikkje skjul på at det har vore krevjande å fortelje historia.

Frå ho var lita, har ho vore opplært til å oppretthalde fasaden og legge lokk på alt som er vondt.

I tillegg er det sårt å dele ope om det som er så nært, så personleg og så sårbart. Traumene frå det ho har opplevd, er framleis sterke.

– Eg har fått diagnosen PTSD og slit ein del med mi psykiske helse, seier Abida.

Ho kjende at ho trengte ro, og ville aller helst trekke seg heilt tilbake.

Samstundes har ho eit brennande ønske om å hjelpe kvinner som står i tilsvarande situasjon. Det var dette ønske som til slutt vann fram.

– Eg har skjønt at det er viktig å kjempe vidare. Eg ønskjer å vere ei stemme i offentlegheita, men det er vanskeleg. Eg håper eg får det til, seier Raja.

VANSKELEG: Abida seier det er vanskeleg å snakke om, men at ho ønskjer å dele si historie for å hjelpe andre kvinner i samme situasjon. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ser effekten

Benedicte Barkvoll, divisjonsdirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, er ikkje i tvil om at det har stor betydning at Abida tør å fortelje si historie.

– Vi veit det kan bidra til at skammen og terskelen for å be om hjelp, blir mindre.

IMDi er blant aktørane som jobbar for å hjelpe dei som er utsett for negativ sosial kontroll, æresrelatert vald og tvangsekteskap.

Barkvoll seier dei allereie ser ein effekt av at Abida har stått fram offentleg.

– Vi får tilbakemeldingar frå fleire som fortel at dei kjenner seg igjen i det ho fortel.

VIKTIG: Benedicte Barkvoll i IMDi meiner det har stor betydning at Abida står fram med si historie. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Bistår i fleire saker

Barkvoll seier det er vanskeleg å sette eit tal på kor mange som står i tilsvarande situasjonar som det Abida Raja skildrar i boka, og at det er store mørketal.

Samstundes aukar sakene dei må bistå i, år for år.

I 2021 bisto minoritetsrådgjevarane til IMDi i opp mot 1000 saker som gjeld æresrelatert vald, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Det var ei auke på 36 prosent frå året før.

Tala for 2022 er enno ikkje klare, men Barkvoll seier at dei allereie ser at tala er betydeleg høgare også i år.

– Auken betyr ikkje berre at det er fleire tilfeller, men at innsatsen er blitt større. Det bidreg til at talet på saker aukar.

Barkvoll meiner likevel det er viktig å gjere meir.

– Vi er ikkje i mål. Det offentlege hjelpeapparatet er blitt betre, men det er framleis behov for at styresmaktene arbeider systematisk for å sikre at flest mogleg unge jenter og gutar kan leve frie og sjølvstendige liv.

BEKYMRA: Lasse Heimdal i Kirkens SOS er bekymra for at det er store mørketal av folk som opplever vald i heimen og som lever under sosial kontroll. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Bekymra for mørketal

Hos hjelpetelefonane til Kirkens SOS er det stor pågang frå folk som opplever ulike typar vald i heimen.

Også her er dei uroa for store mørketal, og for at dei ikkje når ut til dei som treng hjelp.

– Mange har ikkje kjennskap til kvar det er hjelp å få, seier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

Han seier dei er uroa for at så få med fleirkulturell bakgrunn tar kontakt.

Han meiner det skuldast at mange har ei grunnleggande mistillit til hjelpeapparatet, og at terskelen for å ta kontakt er høg.

– No er det viktig at vi satsar på informasjonsarbeid, at vi bygger kunnskap og tillit til at vi som samfunn er til for å hjelpe og støtte, ikkje kontrollere og styre, seier Heimdal.

Nektar straffskuld

Eksmannen til Abida er framleis under etterforsking.

TV 2 har vore i kontakt med advokaten til eksmannen, som ikkje ønskjer å stille til intervju.

Han seier mannen ikkje erkjenner straffskuld og ikkje kjenner seg igjen i framstillinga til Abida, slik han tidlegare har uttalt i ei pressemelding.

Utover det, ønskjer han ikkje kommentere saka ytterlegare.

BETRE: Abida seier ho har det mykje betre no. Ho er glad for responsen ho får av boka. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mange tilbakemeldingar

Abida har fått mange meldingar etter at boka bok ut.

Dei aller fleste tilbakemeldingane er positive. Fleire takkar for at ho deler historia si, og seier at det ho gjer er viktig.

Nokre tilbakemeldingar viser likevel behovet for å stå fram med saka, seier Abida.

– Nokre meiner at det eg snakkar om var ein realitet for førti-femti år sidan. Det stemmer ikkje.

– Vi som kom hit for å få det betre økonomisk, har nok fått det til. Men ei oppgradering materielt, er ikkje det samme som ei oppgradering av gamle og undertrykkande haldningar.

Ser lyst på framtida

I dag bur Abida på hemmeleg adresse saman med barna sine.

– Eg har vore redd heile livet mitt. Eg er framleis det, men eg prøver å ikkje vere redd lenger.

Ho seier støtta frå barna har vore avgjerande for at ho har gitt ut boka og fortalt si historie.

– Vi har våre eigne sår og skader, men vi prøver å vere der for kvarandre. Vi forstår kvarandre og er glade i kvarandre.

Sjølv om traumene framleis er sterke, ser ho lyst på framtida.

– Eg har det betre. Eg er fri og kan respektere meg sjølv. Eg kan bestemme over mitt eige liv og min eigen kropp.

Ho håpar boka også vil gi håp til andre.

– Denne boka er noko bra eg har gjort før eg døyr. Det kan eg vere nøgd med.