Viking Sky burde aldri gått fra kai

DRAMA: Cruiseskipet Viking Sky sendte ut mayday-melding etter at skipet mistet motorkraften og drev mot land.

ÅLESUND (TV 2) Statens havarikommisjon kommer med 14 sikkerhetstilrådinger etter havariet med Viking Sky for fem år siden og mener cruisebåten aldri burde forlatt kai.

23. mars i 2019 mistet cruisebåten Viking Sky motorkraften på Hustadvika i Møre og Romsdal. I liten storm drev skipet med 1374 personer ombord mot land.

– Det er anslått at skipet bare var cirka en skipslengde fra å grunnstøte, og med 1374 personer om bord hadde ulykken potensial til å bli en av de verste katastrofene til sjøs i moderne tid, skriver havarikommisjonen i sin rapport.



Lavt oljenivå

Det ble slått katastrofealarm og en massiv redningsoperasjon ble satt i gang for å evakuere passasjerer fra Viking Sky. Under den lange og dramatiske redningsoperasjonen ble mer enn 400 passasjerer heist opp og fraktet til land med redningshelikopter.



– Ulykken skyldtes for lavt oljenivå i alle de operative dieselgeneratorenes smøreoljetanker, i kombinasjon med stamping og rulling i høy sjøgang. Undersøkelsen har avdekket operasjonelle, tekniske og organisatoriske sikkerhetsproblem som på ulike måter bidro til at skipet fikk blackout, fremgår det i rapporten.



– Den direkte årsaken til at fartøyets motorer stanset, var lavt oljetrykk, opplyste Sjøfartsdirektoratet får dager etter havariet.



SVÆRT NÆR: Dette plottet viser hvor nært Viking Sky var fra å gå på grunn. Den var svært nær flere grunner. Foto: Statens Havarikommisjon.

På grunn av det lave nivået på tankene, kombinert med den kraftige stormen, skvulpet oljen på tankene så mye at det til slutt ble sugd inn luft. Resultatet var at motorene ikke ble tilført smøreolje og stanset.



Oppfylte ikke standard

Gjenopprettingen etter blackouten var tidkrevende, og det tok 39 minutter å få begge fremdriftsmotorene i drift slik at skipet hadde nok kraft til å opprettholde en fart på mellom 1 og 5 knop.



– Det hadde tidligere blitt utført blackout-øvelser om bord, men aldri basert på full blackout uten noen stand by-generator tilgjengelig. Maskinistene ble derfor stilt overfor en situasjon de ikke hadde trent på å håndtere. Situasjonen var stressende, kontrollsystemet var komplekst, og det var behov for å utføre bestemte handlinger i en gitt rekkefølge. Utilstrekkelig opplæring bidro sannsynligvis til at gjenopprettingen ble tidkrevende, slår havarikommisjonen fast.



I den foreløpige rapporten fra Statens havarikommisjon kom det frem at mannskapet på Viking Sky fikk 18 alarmer om lav oljenivå i timene før cruiseskipet fikk motorstans.

Da Viking Sky forlot Tromsø 21. mars 2019, med en av fire dieselgeneratorer ute av drift, var både mannskapet og passasjerene uvitende om at de var utsatt for økt risiko, ettersom skipet ikke hadde den redundansen som kreves i henhold til Safe Return to Port-regelverket (SRtP).

– Viking Sky oppfylte ikke gjeldende sikkerhetsstandarder og skulle derfor ikke ha forlatt Tromsø under de rådende omstendigheter, konkluderer kommisjonen.



I rapporten blir det listet opp hele 14 sikkerhetstilrådinger. En rekke av disse knyttes til smøreoljetankens design. Undersøkelser har vist at disse tankene ikke var designet i samsvar med regelverket for sikker operasjon under krenging.

Både det italienske verftet Fincantieri, klasseselskapet Lloyd's, operatøren Wilhelmsen Ship Management og rederiet Viking Ocean Cruises omfattes av sikkerhetstilrådingene.

– Havarikommisjonen tilrår at det iverksettes tiltak på Viking Sky og søsterskipene for å innføre operasjonsbegrensninger og endring av tankdesign.











