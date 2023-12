Vigleik (48) ble tatt av raset: – De kreftene her tok helt kaka

Flere er evakuert og uten strøm etter et kraftig uvær i Ullensvang. Vigleik Åkre rykket ut for å hjelpe lørdag kveld - så ble han selv tatt av skredet.

Lørdag kveld ble flere steder på Vestlandet rammet av et kraftig uvær.

I Ullensvang kommune gikk det flere ras og innbyggere ble evakuert.

Gravemaskinfører Vigleik Åkre (48) var blitt kalt ut på jobb for å grave plass til elven nedi veien. Det holdt på å gå fryktelig galt.

En svart vegg

– Jeg graver i to til tre minutter før jeg hører lyden av noe og ser en svart vegg komme mot meg.

Plutselig blir Åkre med raset nedover veien. Den 23 tonns tunge gravemaskinen hadde ingenting å stille opp med mot naturkreftene.

ØDELAGT: Slik så det ut på området dagen etter raset, Foto: Privat

– Hele maskinen ble kastet som en tom vott nedover, sier Åkre som satt inni hele veien.

– Jeg klamret meg fast. Jeg banna høyt og tenkte at dette er vel det siste jeg er med på, forteller han til TV 2 dagen derpå.

Plutselig stoppet ferden. Åkre kom seg ut av gravemaskinen til et hav av gjørme, snø og grus.

– Jeg hadde søle til livet da jeg hoppet ut. Det var helt mørkt så jeg visste heller ikke hvor jeg var.

Sterke krefter

Bare noen minutter senere begynte det å buldre igjen og Åkre måtte kjempe seg ut av gjørmen for å komme seg vekk.

– Hvor redd var du?

– Fra 1 til 100, så var det nok 100. Jeg har jo vært borti litt forskjellig, men de kreftene her til tok helt kaka.

Åkre fortalte historien sin først til BA og Haugesunds Avis.



I ettertid sier han til TV 2 at han kanskje ikke burde dratt ut i første omgang.

– Men man prøver jo å hjelpe, så lenge det er nødvendig og folk trenger hjelp. Jeg tenkte bare jeg skulle flytte elven og så komme meg vekk.

Fått juling

Søndag takker han for mange hyggelige meldinger og telefoner.

– Jeg har så klart vært litt preget og kjenner på at jeg har fått juling nedover der, men det går bra nå. Det er bra man kom seg unna like hel.

Søndag morgen er fortsatt tre veier stengt og totalt elleve personer evakuert i Ullensvang.

ØDELEGGELSER: Ullensvang kommune må rydde opp store ødeleggelser etter raset. Slik så det ut søndag. Foto: Privat

Ordfører Roald Aga Haug sier til TV 2 at det nå går bra med de berørte i kommunen.

– Vi er veldig letta og glad over at ingen har kommet til skade i den dramatiske situasjonen som var. Vi har hatt et møte med de berørte i dag og det er gledelig at det tross alt går bra med alle.



Uten strøm

I tillegg er 20 husstander uten strøm i morgentimene.

– Vi jobber for å løse den situasjonen og håper vi snart har orden på det, sier Haug.

Han sier de ikke har oversikt over de materielle skadene i kommunen.

– Det er masse gjenstander og dyre ting som har havnet på sjøen. Så båtene plukker en del av dette nå, men vi får nok ikke oversikt over kostnadene på dette før om et par dager.

Han tror ikke at de evakuerte vil få flytte hjem i dag.

– Dagen i dag går nok uansett, men det vil bli tatt løpende vurderinger.

Det er meldt mye nedbør i området også utover dagen.

Mer i vente

I løpet av lørdag ettermiddag og kveld fikk Vest politidistrikt inn melding om 22 ulike steinras, snø- og sørpeskred.

– De fleste er i området rundt Sørfjorden, Hardanger, men også noen i gamle Sogn og Fjordane fylke, skrev Vest politidistrikt på X/Twitter.

SKRED: t snøskred sperrer fylkesvei 55 i Balestrand. Esebotn. Sogndal kommune. Foto: TV 2-tipser Foto: TV 2-tipser

Både i Sør- og Nord-Norge er en rekke veier stengt søndag morgen. Særlig i vest har mange snø- og sørpeskred ført til utfordringer.

– Det er ekstrem dårlig vær her på Vestlandet. Vi har 25 stengte veier fordelt på Hordaland og Sogn og Fjordane, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen i Vegtrafikksentralen vest til TV 2.

Trafikkoperatøren har en klar oppfordring til innbyggerne i sitt distrikt.

– Om du ikke må ut å kjøre i dag, så hold deg hjemme, sier Larsen.