Viggo Venns far: – Dratt inn i galskapen

Viggo Venn vant et av verdens største talentshow i helgen. Med hans karakteristiske gule refleksvest forteller faren hans om det store øyeblikket.

– Det er jo helt sykt å bare bli dratt inn i denne galskapen, sier Venn.

Da Bjørn Venn så sønnen sin vinne TV-programmet «Britain’s Got Talent» og vinne over tre millioner kroner var begeistringen stor.

– Det var altså helt euforisk, det tok helt av, sier han.

Venn kan fortelle at den personen vi ser på TV er ganske lik den Viggo Venn egentlig er.

– Men han har ikke alltid vært klovn da, som liten var han verdens snilleste lillegutt.

– Han var faktisk beskjeden og pysete når han var liten, legger han til.

– Han er morsom

Da Venn skal beskrive sønnen sin som person, trekker han umiddelbart fram humoren.

– Han er morsom, først og fremst, sier han.

Venn tror det er ablegøyene, øynene, og smilet som gjør at sønnen får britene til å trekke på smilebåndet igjen og igjen.

– Jeg skjønner at man blir sjarmert, sier han.

I MEDIA: - Dette er jo helt sykt, helt crazy, sier Bjørn Venn da han leser om sønnen i avisene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kobler av

Selv har Venn forsøkt å komme i kontakt med sønnen sin, men den norske klovene er ikke bare enkel å få tak i.

– Det er nesten så ikke jeg får snakket med han engang.

Venn tror derfor ikke det vil bli et problem for sønnen å håndtere oppmerksomheten han nå opplever.

KLAR BESKJED: Viggo Venn ga klar beskjed til faren om at hvis han skulle stille på TV2 nyheter, måtte stemningen være god, og den grønne skjorta på. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Han kobler av han, ingen får tak i han likevel, sier han og ler.

Klovnestudier

Venn har ikke alltid visst at sønnen skulle bli klovn, men under studiene ved Universitet i Agder innså foreldrene at sønnen deres skulle ta en alternativ retning.

Ifølge faren var Viggo Venn mye mer opptatt av ablegøyene enn studiene. Derfor sluttet han der, og fant seg klovneskole i Frankrike istedenfor.

– Som foreldre flest tror jeg, det er fint at man kan følge drømmen, sier han.