Viggo Venn i juledrama

Snøværet dagene før jul skapte mye kaos. Flere avganger ble forsinket eller kansellert.

Da Norges mest kjente klovn, Viggo Venn (34), skulle reise hjem fra London, ble det også juledrama. For flyet hans først ble kansellert, før han kom seg hjem med et annet. Da han landet på Gardermoen oppdaget han imidlertid at bagasjen med alle julegavene ikke var med.

Venn tar det hele med knusende ro, og fleiper med at han fikk skyss av en skjeggete mann i slede.

– Nissen kjørte meg hjem. Han hadde sykt masse gaver. Da var det ikke plass til min bagasje, sier Venn og ler.

KLOVNESTREKER: Viggo Venn har tatt verden med storm etter at han vant en stor talentkonkurransen i Storbritannia. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bruker juleferien på mer enn familie

Den 4. juni gikk Viggo Venn helt til topps i «Britain`s Got Talent». Senere har han vært med på «Forræder».

Tidligere i desember opptrådte 34-åringen for de kongelige, prins William og prinsesse Kate, under Royal Variety Performance.



Viggo Venn forteller at han ofte er på turné i utlandet. Men at han alltid kommer hjem til jul. Når han er hjemme, bruker han ikke bare juletiden med familien.

– Jeg jobber alltid som sykehusklovn, gjerne et par dager før jul og på julaften.

Men julekvelden tilbringer han hjemme hos familien – noe han også skal gjøre i år. Han er ganske sikker på at familien synes det er helt greit at bagasjen med julegaver er på avveie.

– Det viktigste med jula er jo å være med familien. Det er den største gaven man kan få.

FORNØYD: Viggo Venn er veldig fornøyd med skoene han brukte mye penger på. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sko og gitt bort stor beløp

Venn tar gavedramaet med knusende ro, for den aller viktigste julegaven har han allerede gitt.

Med seieren i «Britain's Got Talent» fikk han med seg hjem 250 000 pund, som tilsvarer i overkant av 3,4 millioner kroner.



– Folk spør meg hva jeg har brukt pengene på. Jeg har kjøpt et par sko og gitt 100.000 kroner som julegave til sykehusklovnene, sier han til TV 2.

Det er han utrolig glad for.

– Jeg har sett med egne øyner hvor mye glede et besøk av sykehusklovn kan gi for et barn som er på sykehus. Det sprer glede og fjerner frykt. Derfor er jeg glad for å ha gitt en julegave til noe jeg vet funker og er fint.

– Når tror du bagasjen din dukker opp?

– Jeg håper de kommer neste år.