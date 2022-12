Viggo Kristiansens bror: – Kan ikke bo på gutterommet i lengden

Advokatene til Viggo Kristiansen planlegger å be om at 43-åringen får fem millioner kroner i forskudd på erstatning. Over nyttår begynner boligjakten, røper Kristiansens bror.

KAFÉFEIRING: Det var en lettet Viggo Kristiansen (43) som feiret frifinnelsen sammen med brødrene og faren sin på Baker Nordby like ved Oslo tinghus. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Viggo gleder seg veldig til tiden som nå kommer. Han har bodd hjemme på gutterommet i halvannet år, og det kan man ikke holde på med i lengden, sier Trond Kristiansen.

I over 20 år har han stått ved lillebrorens side. I dag kunne de endelig kjøre hjem til Sørlandet med en frifinnende dom fra Borgarting lagmannsrett i bagasjen.

Familien har varslet at de nå ønsker ro. Målet er å få Baneheia-saken på avstand.

KAFFE FØR HJEMTUREN: Svein Kristiansen, her ved siden av Viggo Kristiansen, forteller at lillebroren vil begynne å utforske boligmarkedet på nyåret. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

For Viggo Kristiansens del innebærer det blant annet å kjøpe seg bolig.

– Vi går i gang med en prosess over nyttår som handler om å få jobb og skaffe et sted å bo. Jeg tror det kommer til å gå veldig, veldig fint, sier Trond Kristiansen.

Går på NAV

Å kjøpe bolig er ikke lett for en mann som har sittet i fengsel hele sitt voksne liv.

Kristiansen kan trolig vente seg titalls millioner kroner i erstatning og oppreisning, men før den tid må han gjennom en lang rettsprosess.

– Det kan ta et år, kanskje et halvt år. Det er umulig å si, men det viktige er at vi gjør det skikkelig, sier Kristiansens advokat Bjørn André Gulstad til TV 2.

USKYLDIG: Viggo Kristiansen (43) godtok at TV 2 tok bilder av ham og familien på kafé like etter frifinnelsen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Derfor varsler Gulstad nå at de planlegger å be om fem millioner kroner i forskudd for Kristiansen.

– Det handler om å hindre ytterligere stigmatisering av Viggo. Han er jo en i en situasjon der han bor hjemme hos mor og far og lever på stønader gjennom NAV, sier han.

– Han har behov for å realisere livet sitt, få seg et hjem, ta sertifikat og alt dette her. Så fem millioner må være helt kurant å få til ganske raskt.

– Lidd hvert sekund

Like etter frifinnelsen torsdag ettermiddag holdt advokat Gulstad og Kristiansens andre mangeårige forsvarer Arvid Sjødin en pressekonferanse sammen med enkelte av Kristiansens støttespillere.

Med et ønske om ro har familien Kristiansen varslet at de ikke ønsker å gi intervjuer om Baneheia-saken, men 43-åringen har skrevet et åpent brev som advokatene hans leste opp.

– Den 19. mai 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet, og deres etterlatte har siden måttet leve med en sorg og smerte som har vært mye større enn den krenkelsen og påkjenningen det har vært for meg å sone 21 år i fengsel for en forbrytelse jeg ikke begikk, skriver Kristiansen.

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år, som følge av feilvurderinger av politiet, domstolen og gjenopptakelseskommisjonen.

Saken ikke avsluttet

På tross av frifinnelsen er det fremdeles ubesvarte spørsmål som gjør at Baneheia-saken ikke kan anses som endelig avsluttet.

Frifinnelsen betyr at den eldste jenta som ble drept i Baneheia, Lena Sløgedal Paulsen (10), står uten kjent gjerningsmann.

Riksadvokaten har bedt om at Oslo statsadvokatembeter skal komme med en innstilling rundt hvorvidt saken skal gjenåpnes til ugunst for Jan Helge Andersens (43) vedkommende.

Han står fast ved sin forklaring om at de var to i Baneheia i 2000, men han risikerer likevel å bli straffeforfulgt.

Det er ikke kjent når statsadvokatenes tilråding vil være klar.