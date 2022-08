Viggo Kristiansen til TV 2: – Overhodet ikke overrasket

LØSLATT: I et drøyt år har Viggo Kristiansen levd som en fri mann i Kristiansand. Tirsdag ble det kjent at DNA-undersøkelsene i den nye Baneheia-etterforskningen er avsluttet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg er overhodet ikke overrasket over dette resultatet, sier Kristiansen på telefon til TV 2, kort tid etter at nyheten ble kjent.

Det uttaler 43-åringen etter at det tirsdag ble kjent at DNA-prosjektet i den nye etterforskningen av Baneheia-saken nå er avsluttet.

Avanserte DNA-undersøkelser i Basel i Sveits har ikke latt seg analysere, og dermed mener politiet at det ikke er grunnlag for å gjøre flere tekniske undersøkelser i saken.

– Solid etterforskning

Etterforskningen, som gjennomføres av Oslo-politiet, er nå helt i sluttfasen.

Det er ventet at en innstilling vil gå til Riksadvokaten i løpet av kort tid. Der skal de ta stilling til om de mener Kristiansen skal tiltales på nytt, eller om de vil påstå frifinnelse.

Bjørn Olav Jahr, forfatter av to bøker om Baneheia-saken, er overbevist om hva påtalemyndigheten kommer til å gjøre.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at utfallet må bli at Kristiansen nå blir frifunnet, sier Jahr.

I likhet med Kristiansen selv, er han ikke overrasket over resultatet av politiets omfattende DNA-prosjekt.

– Jeg har hele tiden ment og trodd at det bare var én gjerningsmann, og at man ikke kom til å finne noe DNA fra Kristiansen. Har du ikke vært på stedet, så legger du heller ikke igjen noe DNA, sier forfatteren, og fortsetter:

– Jeg synes det virker som at politiet har gjort en veldig solid etterforskning, og det er veldig bra at de har forsøkt å gjøre alt det de kan opp mot DNA.

– Spent på etterspillet

En annen som har engasjert seg i Baneheia-saken i mange år er Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen.

Heller ikke hun er overrasket over tirsdagens nyhet.

– For oss som har fulgt denne saken over tid har det lenge vært klart at det ikke er noen DNA-beviser mot Viggo Kristiansen. Det var det ikke da denne saken var oppe i retten i 2001 og 2002 heller. Det er også grunnen til at Gjenopptakelseskommisjonen tok opp saken, sier Ulstein.

KOMMENTATOR: Hege Ulstein i Dagsavisen har fulgt saken tett, spesielt i kjølvannet av Jahrs bøker. Foto: Berit Roald / NTB

Hun sier hun er spent på hvilket etterspill håndteringen av saken gjennom mer enn to tiår kommer til å få.

– Det gjelder Gjenopptakelseskommisjonen, Agder politidistrikt – og pressen som også må ta sin del av ansvaret for dette, sier hun.

Hun er også spent på hvordan påtalemyndigheten vil forholde seg til det faktum at det ene offeret vil bli stående igjen uten en domfelt drapsmann, dersom Kristiansen ender opp med å bli frifunnet.

Ble trodd

Samtidig som den nye etterforskningen ikke har avdekket noen tekniske beviser mot Kristiansen, har det blitt gjort flere funn som er forenlig med hans meddømte kamerat, Jan Helge Andersen.

Andersen forklarte i sin tid at det var Kristiansen som var «hovedmann» og pådriver, en forklaring påtalemyndigheten og retten festet lit til.

AVHØRT: Det siste året har Andersen vært inne til nye avhør. Der har han fastholdt forklaringen om at han ikke var alene i Baneheia. Foto: Frode Sunde / TV 2

I februar 2021 ble saken gjenåpnet, og den nye etterforskningen har pågått siden.

Andersen har fastholdt denne forklaringen i de nye avhørene han har vært i det siste året.

Hans forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere tirsdagens utvikling i saken.