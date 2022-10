Viggo Kristiansen til Baneheia-forfatter: – Gratulerer!

Viggo Kristiansen (43) og hans støttespillere var forberedt på at Riksadvokaten ville frikjenne ham for drapene i Baneheia. Fredag sitter likevel gratulasjonene løst blant støttespillerne til Kristiansen.

SNAKKER MED VIGGO: Forfatter Bjørn Olav Jahr på telefon med Viggo Kristiansen (43) rett etter at Riksadvokatens avgjørelse ble kjent. Foto: Ingvild Gjersø / TV 2

I 22 år har Kristiansen hevdet sin uskyld i Baneheia-saken.

En av hans nærmeste støttespillere er forfatter Bjørn Olav Jahr, som i 2017 slapp boken «Drapene i Baneheia» og senere «Prosessen mot Viggo» .

Han var raskt på telefon med hovedpersonen selv etter at avgjørelsen ble kjent.

– Gratulerer! Nyt Dagen! Det har du fortjent, uttalte Jahr da han tok opp telefonen.

GRATULERTE: Forfatter Bjørn Olav Jahr og Viggo Kristiansen gratulerte begge hverandre fredag formiddag. Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2

Kristiansen selv skal ha respondert med å gratulere forfatteren tilbake.

– Dette er fantastisk for Viggo og familien. Det finnes en rettferdighet til slutt, sier Jahr til TV 2.

– Sterkt

Også for advokat Arvid Sjødin ble det sterkt å høre på Riksadvokatens redegjørelse for hvorfor Kristiansen skal frifinnes.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud beklaget tydelig overfor Kristiansen den uretten han er utsatt for de siste 22 årene.

– Det at han beklager det, og det at han som riksadvokat tar stilling til og mener at det skal gjennomføres en granskning, det synes jeg var sterkt, sier Sjødin og fortsetter:

– Det som har preget denne saken hele veien er manglende ærlighet. Det har vært en forferdelig forutinntatthet i denne saken.

PREGET: Advokat Arvid Sjødin fikk bekreftelsen han ventet på få minutter før klokken 13 fredag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Allerede i 2008 leverte Viggo Kristiansen og hans advokat Sigurd Klomsæt den første gjenopptakelsesbegjæringen til Kommisjonen for gjenopptakelse for straffesaker.

I 2017, etter fire avslag om gjenopptakelse, leverte advokat Arvid Sjødin den femte begjæringen til kommisjonen.

I februar 2021 kom beskjeden: Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning ble tatt til følge, og politiet ble bedt om å etterforske saken på nytt.

Siden har Oslo politidistrikt gjennomført en omfattende etterforskning av hva som skjedde i Baneheia da Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept den 19. mai 2000.

Og i dag kom altså Riksadvokatens konklusjon: Viggo Kristiansen skal frikjennes for drapene i Baneheia.

– Det blir nok noen pils i kveld, sa Sjødin til TV 2 etter at han ankom Oslo lufthavn fredag morgen.

Fetteren: – En stor dag

Fetteren til Viggo Kristiansen, Thomas Bergstøl, sier til TV 2 at dette er en stor dag for familien.

– Det er en stor lettelse, og en stor dag for rettssikkerheten. Jeg er sikker på at Viggo Kristiansen får en fin dag i dag, sier han.

Samtidig vil han få frem at han har medfølelse for foreldrene til de to jentene som ble drept i 2000, Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

– Jeg har full forståelse for at de pårørende synes dette er vanskelig. De har min dypeste medfølelse. Likevel håper jeg de kan erkjenne at han de har trodd har vært monsteret i over 20 år, ikke er det, sier han.

– Forventet

Den viktigste grunnen til at Viggo Kristiansen i sin tid ble dømt til 21 års forvaring, var at hans tidligere bestekamerat Jan Helge Andersen (41) forklarte at Kristiansen var initiativtaker og hovedmannen på åstedet.

Det har aldri blitt gjort noen tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.

DØMT: Jan Helge Andersen (41) ble dømt til 19 års fengsel for drapene i Baneheia. Foto: Politiet

For Viggo Kristiansen og hans forsvarere kommer derfor ikke frifinnelsen som noen stor overraskelse. Det oppleves likevel helt spesielt å endelig være i mål med det de har jobbet for i en årrekke.

– Dette var som forventet. Også for Viggo, sa Sjødin da avgjørelsen var klar.

Nå som Kristiansen blir frikjent står man i realiteten overfor et uoppklart drap med ukjent gjerningsmann, fordi de to ble dømt for hvert sitt drap.

På pressekonferansen fredag sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at Andersens forklaring «lider på flere sentrale punkter av svakheter»:

– Både hva gjelder indre sammenheng og plausibilitet, og ikke minst manglende samsvar med andre opplysninger i saken. Forklaringen om hendelsesforløpet på åstedet og egen rolle bærer preg av ansvarsfraskrivelse, sa Jørn Sigurd Maurud på pressekonferansen.

ALLE ØYNE MOT SEG: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjorde fredag påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Andersen er i dag siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frifunnet for å ha drept.

– Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, skriver forsvareren, advokat Svein Holden, i en tekstmelding til TV 2.

Riksadvokaten sa likevel ingen ting om hva som vil skje videre med Andersens sak.