Viggo Kristiansen i epost: «Arvid fikk sparken»

SKILTE LAG: I 2010 tok Arvid Sjødin over som advokat for Viggo Kristiansen. Like etter at frifinnelsen var et faktum i desember i fjor, tok samarbeidet slutt.

Kristiansens versjon kommer frem i en epost han har sendt til sin støttespiller Mikkel Tronsrud.

«For min del, så kan du gå ut med at Arvid fikk sparken av meg for at han ikke hadde sin klient interesse», skriver Kristiansen, som i desember i fjor ble frikjent for drapene i Baneheia – lovbrudd han feilaktig har sonet 21 år i fengsel for.

Sjødin og Kristiansens avskjed vekket stor oppmerksomhet da den ble kjent i januar.

Etter ti års kamp for å få Kristiansen frikjent hadde Sjødin endelig lyktes. I Nettavisen ble han premiert med årets navn. Også hos andre medier var han nominert til tilsvarende priser.

Klaget til PFU

Overfor Nettavisen kunne Sjødin fortelle at det var en konflikt med støttespiller Mikkel Tronsrud som lå til grunn for at han trakk seg fra advokatrollen.

Sjødin anklaget Tronsrud for å ha lekket interne eposter til TV 2, noe Tronsrud avviste på det sterkeste.

BLE INSPIRERT: Da Mikkel Tronsrud leste Bjørn Olav Jahrs bok om drapene i Baneheia julen 2017, begynte han å engasjere seg i saken. Siden har han vært sentral i Viggo Kristiansens støttegruppe.

I sommer klaget Tronsrud inn Nettavisen for Pressens Faglige Utvalg (PFU). TV 2 har fått tilgang til klagen, der han peker på det han mener er brudd på flere punkter i Vær varsom-plakaten.

I klagen skriver Tronsrud at det slett ikke var en konflikt mellom han selv og Sjødin som førte til at advokaten trakk seg.

Støttespilleren skriver at Kristiansen allerede i november i fjor, en måned før den formelle frifinnelsen, spurte om Sjødin ønsket å trekke seg.

TV 2 har vært i kontakt med Kristiansen, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Håndterte ikke pressen

I sin klage til PFU har Tronsrud, med skriftlig tillatelse fra Kristiansen, lagt ved en epost fra 44-åringen, der han altså skriver at Sjødin fikk sparken for å ha handlet i strid med sin klients interesser.

Kristiansen mener at Sjødin «var mer interessert i å støtte sine kompiser i det de holdt på med, nemlig politidokument lekkasjer I media for å promoterer boka».

FRIFINNELSEN: I desember i fjor fikk Viggo Kristiansens andre advokat, Bjørn André Gulstad, en god klem av Svein Kristiansen, faren til Viggo Kristiansen.

Boka han sikter til, er tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersens nylig utgitte «I skyggen av Viggo Kristiansen», en utgivelse hovedpersonen selv har omtalt som «helt forkastelig».

Ifølge Tronsrud var det altså klart allerede i november i fjor at Sjødin ikke skulle fortsette som Kristiansens advokat.

Under den korte seansen i Borgarting lagmannsrett i desember, der Kristiansen ble frikjent – og den påfølgende pressekonferansen samme dag – var det Sjødins medforsvarer Bjørn André Gulstad som håndterte pressen.

ANNENFIOLIN: Viggo Kristiansens mest profilerte advokat, Arvid Sjødin, ble sittende og høre på at kollega Bjørn André Gulstad talte til pressen etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen. Til venstre for Sjødin sitter Mikkel Tronsrud.

Sjødin, som tidligere har vært Kristiansens primære talsperson, forholdt seg stort sett taus.

Nettavisen: – Stemmer ikke

Tronsrud skriver i sin PFU-klage at Sjødin fikk være med i lagmannsretten og på pressekonferansen slik at han skulle få «en verdig avslutning» før han trakk seg.

Den samme historien bekrefter Kristiansen i sin epost til Tronsrud:

«Du kan også si at Arvid var i retten og på pressekonferansen for at gruppa ikke ville ha den støyen som er i media nå, nemlig med tanke på at han hadde fått sparken som min advokat.»

Eposten er sendt 29. januar i år, to dager etter at TV 2 publiserte en stor sak som de mange konfliktene i Kristiansens støttegruppe.

KONFLIKTFYLT: Det har oppstått flere konflikter internt blant dem som hevdet Viggo Kristiansens uskyld lenge før frifinnelsen. Øverst fra venstre: Bjørn Olav Jahr, Eivind Pedersen, Arvid Sjødin, Mikkel Tronsrud, Viggo Kristiansen, Halvard Sivertsen, Sigurd Klomsæt, Atle Austad og Terje Helland.

I etterkant av publiseringen oppsto en diskusjon blant Kristiansens støttespillere der flere var uenige om hvem som hadde gitt TV 2 tilgang til interne eposter.

«Som TV 2 vet, var det ikke jeg som lekket de interne e-postene til dere», skriver Tronsrud til TV 2.



Han sier han var i kontakt med Nettavisens nyhetsredaktør før de publiserte saken der Sjødin forteller om konflikten mellom de to.

«Jeg advarte om at de var i ferd med å publisere usanne påstander om meg», skriver Tronsrud.

Politisk redaktør Erik Stephansen i Nettavisen skriver at det ikke er riktig at Nettavisen visste at Kristiansen ønsket å avslutte samarbeidet med Sjødin.

SVARER: Erik Stephansen, politisk redaktør i Nettavisen, avviser at de kjente til at Viggo Kristiansen skulle ha bestemt seg for å vrake advokaten sin.

«Det var en påstand som svirret på linje med en rekke andre, motstridende påstander på det tidspunktet. Ellers dreier Tronsruds kritikk av Nettavisen seg i hovedsak om upublisert materiale, som vi derfor ikke kan eller vil kommentere», skriver Stephansen.

Sjødin: – Blank løgn!

Advokat Sjødin står fast ved at Kristiansen aldri har bedt ham om å trekke seg.

– Det er blank løgn! Jeg har aldri fått sparken av ham, sier Sjødin til TV 2.

– Hva tenker du da om at han har skrevet det i en epost?

– Han blir påvirket av andre til å skrive ting som ikke stemmer.

– Hvem er det som påvirker ham, mener du?

– Det får dere finne ut av selv, sier Sjødin.

SMAKEN AV SEIER: Gratulasjonstelefonene kom tett for Arvid Sjødin etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen. TV 2 var med da han feiret med øl og konjakk i baren til Bristol Hotell.

Han sier at han trakk seg etter eget ønske da TV 2 tok kontakt angående de interne epostene som viste stor splid i støttegruppa.

– Jeg hadde ikke trengt å trekke meg hvis Kristiansen allerede hadde gitt meg sparken. Det sier seg selv, sier Sjødin.

Etter frifinnelsen i desember har det ikke vært noen oppgaver der Sjødin mener det har vært naturlig for ham å yte bistand som advokat.



– Verken før eller etter dette har jeg fått noen signaler om at jeg ikke var ønsket som forsvarer i forbindelse med noe nytt oppdrag, sier Sjødin.

