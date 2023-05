Viggo Kristiansen: – De etterlatte ble ført bak lyset

UTSATT FOR JUSTISMORD: Viggo Kristiansen kort tid etter at frifinnelsen i Borgarting Lagmannsrett var et faktum. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Viggo Kristiansen (43) er som kjent blitt utsatt for justismord, etter at han i 2002 feilaktig ble dømt for voldtekt og drap på to små jenter i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Han ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett 15. desember 2022, etter at Kristiansen hadde sonet nesten 21 år i fengsel.

Denne våren har journalist Bjørn Olav Jahr (53) gjennomgått den omfattende Baneheia-saken på nytt, i Svarttrost-podkasten «Jahr gransker Baneheia».

– Fortjener en ny sjanse

Podkasten består av totalt 10 episoder, og i den aller siste episoden uttaler Viggo Kristiansen seg for første gang om det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske Baneheia-saken.

Han sier:

– I Baneheia-saken har feilene vært mange og alvorlige. De etterlatte ble ført bak lyset, og selv måtte jeg sone urettmessig i nesten 21 år for grusomme forbrytelser jeg ikke begikk. Jeg kan akseptere at folk gjør feil. Jeg tenker at alle fortjener en ny sjanse. Men det jeg ikke kan akseptere, er at folk som har gjort feil ikke vil rydde opp etter seg.

Kristiansen sier videre at han håper at granskningen vil gi svar på hva som gikk galt og at ansvaret plasseres der det hører hjemme.

Han håper at ingen må lide samme skjebne som ham selv.

– Realiteten er at store, irreversible feil er begått



Granskingen skal være klar i 2024.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (29) beskrev granskingen som «et av de viktigste samfunnsoppdragene i justissektoren i vår tid» under en pressekonferanse i februar 2022, kort tid etter at frifinnelsen var et faktum.



PÅDRIVER: Journalist og forfatter Bjørn-Olav Jahr er aktuell med Svarttrost-podkasten «Jahr gransker Baneheia». Foto: Frode Sunde / TV 2

I mai vant Jahr «Den Store Journalistprisen» under Nordiske Mediedager i Bergen, for sitt arbeid med både Baneheia- og Birgitte Tengs-saken.

Jahr opplever at Kristiansens ønske er at det blir tatt ansvar for feilene som er begått.

– Han må få svare for dette selv, og slik jeg kjenner ham, har han ikke noe større behov for å snakke om enkeltelementer av saken. Viggo er, som han sier, opptatt av at det tas ansvar for feilene og at det ryddes opp. Det er en god egenskap Viggo har, nemlig evnen til å se fremover, sier han til TV 2.



Det er fortsatt uklart hva som blir den videre gangen i Baneheia-saken. Påtalemyndigheten vil gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen, som ble frifunnet for et av drapene for 23 år siden.

Det er nå opp til Gjenopptakelseskommisjonen å vurdere om saken skal gjenåpnes eller ikke.

Hvis så skjer, risikerer Andersen å bli tiltalt på nytt.

TV 2 har bedt om å få en kommentar av Kristiansen gjennom Svarttrost Produksjoner, men de opplyser at han ikke ønsker å uttale seg til media utover sitatet som kommer frem i episoden.